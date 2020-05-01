HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı

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COVID-19 salgını, birçok şirketin toplantı ve çalışmalarını çevrimiçi olarak yapmalarına neden olmuş durumda. Olumsuz gibi görünen bu durumu lehine çevirmek isteyen şirketlerden biri olan HTC, yeni geliştirdiği sanal gerçeklik platformu Vive Sync'i tanıttı.

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İş konularında sanal iletişimi yeni bir seviyeye taşımaya karar veren HTC, Vive Sync platformu ile sanal gerçeklik (VR) toplantıları ve sunumları yapmanıza olanak sağlıyor. Şirket 2018 yılından beri üzerinde çalıştığı Vive Sync platformunun beta testini başlattığını duyurdu ve test etmek isteyen kullanıcılar için 2020 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Vive Sync şu anda 30 katılımcıyla toplantıları desteklemekte ve tabii ki, her kullanıcı Vive Sync'i kullanmak için bir VR başlık satın alması gerekiyor.

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Birçok yardımcı araç kullanılabiliyor

İlk olarak kullanıcıdan Vive Sync platformu için bir avatar oluşturması isteniyor ve bunu yapmak için selfie kamerası ile bir fotoğraf çekip düzenliyorsunuz. Sanal avatarın saç stili ve diğer özelliklerini değiştirmek mümkün. Daha sonra vücut hareketleriniz, gözleriniz ve ağzınız izlenerek bu avatarın konuşmanızı ve duygularınızı aktarması sağlanıyor.

Platform, OneDrive araçlarıyla entegre çalışıyor. PDF dosyalarını buluttan alabilir, video gösterebilir veya PowerPoint'te sunumu yapabilirsiniz. Ayrıca not almak, ekran görüntüsü almak ve konferans kaydetmek için bir sanal kalem de kullanmanız mümkün hale getirilerek, gerçek hayattaki gibi bir toplantı ortamı oluşturuluyor.

https://blog.vive.com/us/2020/04/30/htc-vive-opens-free-beta-vr-collaboration-app-business-vive-sync/

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