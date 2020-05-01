Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok şirket toplantılarını çevrimiçi yapmak zorunda kalırken, teknoloji üreticileri de bu fırsatı yeni ürünleriyle değerlendirme peşinde.
    2 hf.
    1,8b
    1
    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    COVID-19 salgını, birçok şirketin toplantı ve çalışmalarını çevrimiçi olarak yapmalarına neden olmuş durumda. Olumsuz gibi görünen bu durumu lehine çevirmek isteyen şirketlerden biri olan HTC, yeni geliştirdiği sanal gerçeklik platformu Vive Sync'i tanıttı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, doktorları COVID-19'dan koruyor

    İş konularında sanal iletişimi yeni bir seviyeye taşımaya karar veren HTC, Vive Sync platformu ile sanal gerçeklik (VR) toplantıları ve sunumları yapmanıza olanak sağlıyor. Şirket 2018 yılından beri üzerinde çalıştığı Vive Sync platformunun beta testini başlattığını duyurdu ve test etmek isteyen kullanıcılar için 2020 yılının sonuna kadar ücretsiz olacak. Vive Sync şu anda 30 katılımcıyla toplantıları desteklemekte ve tabii ki, her kullanıcı Vive Sync'i kullanmak için bir VR başlık satın alması gerekiyor.

    HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Birçok yardımcı araç kullanılabiliyor

    İlk olarak kullanıcıdan Vive Sync platformu için bir avatar oluşturması isteniyor ve bunu yapmak için selfie kamerası ile bir fotoğraf çekip düzenliyorsunuz. Sanal avatarın saç stili ve diğer özelliklerini değiştirmek mümkün. Daha sonra vücut hareketleriniz, gözleriniz ve ağzınız izlenerek bu avatarın konuşmanızı ve duygularınızı aktarması sağlanıyor.

    Platform, OneDrive araçlarıyla entegre çalışıyor. PDF dosyalarını buluttan alabilir, video gösterebilir veya PowerPoint'te sunumu yapabilirsiniz. Ayrıca not almak, ekran görüntüsü almak ve konferans kaydetmek için bir sanal kalem de kullanmanız mümkün hale getirilerek, gerçek hayattaki gibi bir toplantı ortamı oluşturuluyor.



    https://blog.vive.com/us/2020/04/30/htc-vive-opens-free-beta-vr-collaboration-app-business-vive-sync/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Yani göze güzel gibi geliyor ama millet oraya bir yapa zeka robotunu koyar kendisi gider uyur sanırsın toplantıda :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu
    Hahaha bu çok güzel olutmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BladesTR (Girişimci ve Şirket Ortağı. ) 2 hf.
    Toplantıları sanallaştırarak kişilerin sürekli oval masada toplanmasının engelleneceği hedeflenmiş.



    Uçak bileti, yemek masrafı, otel masrafi, araç masrafi vb masrafları ortadan kaldiracak bir sistem. Kulağa güzel geliyor ama şuan için çok erken.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Qbert1903 (Yaşar Kartal) 2 hf.
    netflix.com/...

    Şu filmi izleyin. Geleceğin mimarları HTC, Oculus vs gibi firmalar olacak. Demişti dersiniz..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mcebi001 (murat çebi) 2 hf.
    Şu HTC yi yönetenleri biyerlerde görsem varya.........
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    muharremgrgl 2 hf. yeni yorumcu
    boyle toplantımı olur la
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 hf.
    Yahu gir PUBG ye yap toplantını :) her yer çimen aksiyon hemü de
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 2 hf.
    Ahahaha bu ne lan gülerim ben
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. EBA'da öğrenci ve velilerin sorularını 'yapay zekalı asistan' yanıtlayacak 2 hf. PUBG'nin 7. sezonuna ve yenilenen Vikendi haritasına ilk bakış 2 hf. Google Stadia, Android TV’lerde 4K HDR yayın yapabilecek 2 hf. Valve, macOS için SteamVR desteğini sonlandırıyor 2 hf. Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor 2 hf. Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor 2 hf. Twitter salgın döneminde rekor kullanıcıya ulaştı 2 hf. Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz 2 hf. NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı 2 hf. Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek 2 hf. Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz 2 hf. Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu 2 hf. NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı 2 hf. Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi 2 hf. Zenith nostaljik El Primero'ya yeniden hayat verdi 2 hf. Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi? 2 hf. Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi 2 hf. Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek 2 hf. Amazon, ilk çeyrekte beklenilenden daha çok kazandı! 2 hf. Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı Sonraki Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir 2 hf. Seagate arızalı sabit diskleri tespit etmek için yapay zeka kullanmaya başladı 2 hf. Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü 2 hf. OPPO A92 sessizce tanıtıldı 2 hf. Yeni çalışma, 16 yıllık buz tabakası kaybını ortaya koyuyor 2 hf. Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 2 hf. Google Mesajlar RCS desteği İtalya ve Singapur’da aktive edildi 2 hf. Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde 2 hf. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı 2 hf. AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir 2 hf. Sınırları zorlayan bilgisayar | Acer Swift 7 mercek altında 2 hf. Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek 2 hf. AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor 2 hf. DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün 2 hf. Raspberry Pi için değiştirilebilir lens desteği sunan kamera modülü duyuruldu 2 hf. Apple salgına rağmen beklentilerin üzerinde büyüdü 2 hf. Fancade ile kendi seviyelerinizi tasarlayabileceksiniz 2 hf. Steam'de "Altın Hafta" indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 2 hf. Netflix, RTÜK isteğinin ardından "Designated Survivor" dizisinin bir bölümünü kaldırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crash Bandicoot Mobil Oyunu Çıktı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni araçlarda zorunlu olacak güvenlik sistemleri belirlendi
    DH Forum
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi