HTC Smart; Qualcomm'un BREW platformunu kullanan akıllı telefon

Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından HTC, bilindiği üzere Windows Mobile ve Android işletim sistemli modellerini tüketicilerle buluşturuyordu ta ki bir kaç hafta önce Qualcomm'un Brew (Binary Runtime Environment for Wireless) platformunu kullanan Touch.B kod adlı PDA internette yüzünü gösterene dek.

Las Vegas'da tüm hızıyla devam eden CES 2010 (Consumer Electronics Show) etkinliği kapsamında HTC, Brew platformunu destekleyen ilk modeli Smart'ı duyurdu. Böylece akıllı telefon beklenenin aksine Touch.B kod adlıyla karşımıza çıkmadı. 104 x 55 x 12.8 mm boyutlarında ve 108 gram ağırlığında tasarıma sahip Smart, 300 MHz saat hızında işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor. Dört band GSM'in yanısıra HSDPA şebekesini destekleyen telefonda 2.8 inç 240x320 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verildiğini görüyoruz.

GPS ve WI-FI gibi günümüzde standart haline gelen özellikleri bünyesinde barındırmayan model, Bluetooth v2.0 veya USB bağlantısı aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Bunların dışında .aac, .amr, .qcp, .mid, .m4a, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v formatındaki dosyaları oynatabilen telefonda 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera anın yakalanması için firma tarafından yeterli görülmüş. Ayrıca 1100 mAh lityum iyon bataryaya sahip telefonun belleğinin microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebildiğini ekleyelim.

Smart'ın 200 Euro civarında mayıs ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.