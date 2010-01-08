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HTC Smart; Qualcomm'un BREW platformunu kullanan akıllı telefon

9 yıl
16,2b
1
8
Diğer
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından HTC, bilindiği üzere Windows Mobile ve Android işletim sistemli modellerini tüketicilerle buluşturuyordu ta ki bir kaç hafta önce Qualcomm'un Brew (Binary Runtime Environment for Wireless) platformunu kullanan Touch.B kod adlı PDA internette yüzünü gösterene dek.

Las Vegas'da tüm hızıyla devam eden CES 2010 (Consumer Electronics Show) etkinliği kapsamında HTC, Brew platformunu destekleyen ilk modeli Smart'ı duyurdu. Böylece akıllı telefon beklenenin aksine Touch.B kod adlıyla karşımıza çıkmadı. 104 x 55 x 12.8 mm boyutlarında ve 108 gram ağırlığında tasarıma sahip Smart, 300 MHz saat hızında işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor. Dört band GSM'in yanısıra HSDPA şebekesini destekleyen telefonda 2.8 inç 240x320 piksel dokunmatik TFT ekrana yer verildiğini görüyoruz.

GPS ve WI-FI gibi günümüzde standart haline gelen özellikleri bünyesinde barındırmayan model, Bluetooth v2.0 veya USB bağlantısı aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Bunların dışında .aac, .amr, .qcp, .mid, .m4a, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .3gp, .3g2, .m4v formatındaki dosyaları oynatabilen telefonda 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera anın yakalanması için firma tarafından yeterli görülmüş. Ayrıca 1100 mAh lityum iyon bataryaya sahip telefonun belleğinin microSD kartlar aracılığıyla yükseltilebildiğini ekleyelim.

Smart'ın 200 Euro civarında mayıs ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.

 


http://www.htc.com/europe/press.aspx?id=121300&lang=1033 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
wifi ve gps var dikkatli bakın
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ten_don 9 yıl
vatanda 55otl'e htc touch 2(mega) satılıyor heyecan aramayanlar onu tercih edebilir> 528mhz cpu-256mb ram-Gps-Wifi-hsdpa vs..

tasarımlarıda birebir aynı
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TRaMbLeN 9 yıl
wifi ve gps de yok ayrıca.
bu para fazla bile, ne işe yarar ki şu hali ile :S
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Computeus 9 yıl
Ürün şık gözüküyor da 240*320 çözünürlükte ekran, 300 mhz işlemci ile ne kadar performans gösterecek. Üstelik Brew ismindeki yeni işletim sistemi için piyasa da ne kadar program var?
Biraz boş bir ürün gibi duruyor. Sanki Qualcomm, HTC için işlemci fiyatlarında indirim yapmış ta, buna karşılık HTC böyle bir ürün çıkarmış.
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Mertcan. 9 yıl
Çok şık bir ürün olmuş , fiyatı da uygun görünüyor , akıllı telefon pazarı da bu arada giderek gelişiyor netbook teknolojisi gibi oldu iyice :)
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CoreXXX 9 yıl
çok şık ve kaliteli duruyor. fiyatıda çok pahalı değil yani, 200 euro tr pazarında vergilerle felan 750 tl olur
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bulo206 9 yıl
alet kalite kokuyor valla
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quzman 9 yıl
HTC göze hitap etmesini gerçekten çok iyi biliyor ...
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