HTC yıl içerisinde en az üç yeni Google telefonunu kullanıma sunacak

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Windows Mobile tabanlı akıllı telefonlarıyla tanınan Tayvan merkezli telefon profesyoneli HTC, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Google Android tabanlı G1 modeliyle dikkatleri üzerine çekm eyi başarmıştı. Zaman zaman Android tabanlı çözümlerinin sayısını arttıracağı iddia edilen HTC cephesinden üst düzey bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz ay Android platformunu temel alan Magic (G2) kod adlı ikinci Google telefonunu duyuran firmanın yeni modeller üzerinde çalışmaları da son sürat devam ediyor. Taipei, Tayvan'da yatırım bankası Merrill Lynch tarafından gerçekleştirilen teknoloji konferansında HTC tepe yöneticisi Peter Chou ipuçlarını verdi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin tepe yöneticisi Peter Chou, 2009'da en az üç yeni Android tabanlı telefonu pazara sunacaklarını ifade ederken, G2 modelini bir kenara bıraktığımızda bu da demek oluyor ki firma cephesinden yılın kalan kısmında iki yeni Google telefonu daha gelecek.

HTC'nin yanı sıra başta Samsung olmak üzere akıllı telefon pazarındaki üreticilerin önemli bir kısmı Android tabanlı cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Özellikle yılın ikinci yarısında akıllı telefon pazarı Android platformu üzerine inşa edilen akıllı telefonların mücadelesine de tanık olabilir.