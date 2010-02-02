HTC'nin 11 mm kalınlığındaki akıllı telefonu Trophy gün ışığına çıktı

Ürettiği birbirinden başarılı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren HTC firmasının internete sızdırılan 2010 yılı yol haritası kapsamında yer alan Trophy kod adlı modelinin fotoğrafı ve rivayet edilen teknik özellikleri gün ışığına çıktı.
Son zamanlarda üretilen akıllı telefonların aksine Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan QWERTY klavyeli Trophy, 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor. Listede yer alan özelliklere kısaca göz gezdirirsek 3.0 inç (~7.62 cm) 640x480 piksel dokunmatik ekran (kapasitif), 11 mm kalınlık, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama destekli dijital kamera, microSD kart girişi, A-GPS / Bluetooth / WI-FI bağlantıları, 3.5 mm jak girişi, FM radyo, TouchFLO 3D arayüzü ve ivme sensörü dikkat çekenler arasında.
HTC Trophy'nin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.
http://htcpedia.com/news/clear-picture-of-the-htc-trophy.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek kötü yanı WM'ın en fazla 65K renk kullanabilmesi. Günümüz standartının 16M olduğunu unutmamak gerek.
cihaz zaten e72'nin falan degil pixi plus'un birebir kopyası ama işletim sistemi ve ergonomi bakımından geride(:
Adamlar tasarımda gerçekten bir numara .
O kadar kip duran cihazlar üretiyorlar ki etkilenmemek elde değil ...
Şu ana kadar en beğendiğim telefon! Daha önce HTC touch pro, HTC HD2, HTC SNAP, GM DSTL1 ve GM COSMOS favorilerimdi!
Ekranın genişliği ve kapasitif dokunamtik olması GPS, WI-FI, Radyo gibi özelliklerin olması ayrıca qwerty klavyesinin olması ve işelmcisinin 600 ve WMÖ 6.5 olması gerçekten çok iyi.
Çıkar çıkmaz almayı düşünüyorum. İnşallah 1000 TL'nin altında olur fiyatı.
Hepsini iyi sığdırmışlar.
Klavyeliler için güzel bi ekran stili...