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HTC'nin 11 mm kalınlığındaki akıllı telefonu Trophy gün ışığına çıktı

9 yıl
24,9b
1
24
Diğer
knight
Haber Editörü
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Ürettiği birbirinden başarılı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren HTC firmasının internete sızdırılan 2010 yılı yol haritası kapsamında yer alan Trophy kod adlı modelinin fotoğrafı ve rivayet edilen teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

Son zamanlarda üretilen akıllı telefonların aksine Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan QWERTY klavyeli Trophy, 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor. Listede yer alan özelliklere kısaca göz gezdirirsek 3.0 inç (~7.62 cm) 640x480 piksel dokunmatik ekran (kapasitif), 11 mm kalınlık, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama destekli dijital kamera, microSD kart girişi, A-GPS / Bluetooth / WI-FI bağlantıları, 3.5 mm jak girişi, FM radyo, TouchFLO 3D arayüzü ve ivme sensörü dikkat çekenler arasında.

HTC Trophy'nin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.


http://htcpedia.com/news/clear-picture-of-the-htc-trophy.html Yorum Yaz
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cemil94 7 yıl
abi canlı destekten müşteri temsilcisiyle konuştum bunu değil de trophy 7 dokunmatık oldugunu soyluyorlar bende ılk gordugumde bunu alacaktım ama üretilmemiş samsung gio aldımm
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Jason Becker 7 yıl
Böyle bir cihaza Android koymak biraz saçma olurdu. WM zaten iş kullanımı odaklı bir işletim sistemi. Office ile mükemmel bir uyumu var. Bu telefonu alacak kişilerde büyük ihtimal iş amaçlı kullanırdı.

Tek kötü yanı WM'ın en fazla 65K renk kullanabilmesi. Günümüz standartının 16M olduğunu unutmamak gerek.
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dr...daredevil 7 yıl
işte bu htc.com/... trophy 7 bence çok güzel tasarım falan ama 3g yok sanırım bu modelde
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dr...daredevil 8 yıl
trophy nin Türkiye geliş tarihi ve fiyatı hakkında bilgisi olan varmı
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StevenDiaz 8 yıl
kaba geldi bana.
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ten_don 9 yıl
Palm pixi plus'u tercih ederim..

cihaz zaten e72'nin falan degil pixi plus'un birebir kopyası ama işletim sistemi ve ergonomi bakımından geride(:
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quzman 9 yıl
Aspen'in ekranı kadar bunun klavyesi var ...
Adamlar tasarımda gerçekten bir numara .
O kadar kip duran cihazlar üretiyorlar ki etkilenmemek elde değil ...
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alimakgrav 9 yıl
Harika bir PDA ya! Görür görmez aşık oldum. Şu ana kadar en beğendiğim , en şık telefon. Teşekkürler Knigt üstad. Tanıtımlarınızı büyük bir merakla okuyoruz.

Şu ana kadar en beğendiğim telefon! Daha önce HTC touch pro, HTC HD2, HTC SNAP, GM DSTL1 ve GM COSMOS favorilerimdi!

Ekranın genişliği ve kapasitif dokunamtik olması GPS, WI-FI, Radyo gibi özelliklerin olması ayrıca qwerty klavyesinin olması ve işelmcisinin 600 ve WMÖ 6.5 olması gerçekten çok iyi.

Çıkar çıkmaz almayı düşünüyorum. İnşallah 1000 TL'nin altında olur fiyatı.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkkürler bu HTC ler güzel oluyorda Ortalınta incelik yarışı var :D
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MoqoKo 9 yıl
Aspen daha şekil duruyor sanki.
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DİRENOM 9 yıl
3 inç ve klavye

Hepsini iyi sığdırmışlar.
Klavyeliler için güzel bi ekran stili...
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cssbaycelebi 9 yıl
tasarımı iğrenç
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