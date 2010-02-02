HTC'nin 11 mm kalınlığındaki akıllı telefonu Trophy gün ışığına çıktı

Ürettiği birbirinden başarılı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiren HTC firmasının internete sızdırılan 2010 yılı yol haritası kapsamında yer alan Trophy kod adlı modelinin fotoğrafı ve rivayet edilen teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

Son zamanlarda üretilen akıllı telefonların aksine Windows Mobile 6.5 işletim sistemini kullanan QWERTY klavyeli Trophy, 600 MHz saat hızında Qualcomm MSM7227 işlemciden ve 256 MB RAM'den güç alıyor; dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor. Listede yer alan özelliklere kısaca göz gezdirirsek 3.0 inç (~7.62 cm) 640x480 piksel dokunmatik ekran (kapasitif), 11 mm kalınlık, 5 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama destekli dijital kamera, microSD kart girişi, A-GPS / Bluetooth / WI-FI bağlantıları, 3.5 mm jak girişi, FM radyo, TouchFLO 3D arayüzü ve ivme sensörü dikkat çekenler arasında.

HTC Trophy'nin ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

http://htcpedia.com/news/clear-picture-of-the-htc-trophy.html