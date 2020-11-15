Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör

Sony şu anda akıllı telefon kamera sensörü pazarının yarısından fazlasını kontrol ediyor ve Japon şirketi için bu iş kolu, yarı iletken segmentinde kar elde etme açısından kilit nokta. Samsung ise Sony'nin hakimiyetine son vermek ve Japon rakibini 2030 yılına kadar geride bırakmayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir

Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor

Ayrıca Bkz. "Harmony OS alacak Huawei ve Honor cihazların listesi ortaya çıktı"

Nikkei Asian Review'ın raporuna göre Eylül ve Ağustos aylarında Samsung, optik sensör ekipmanlarının tedariki için birkaç büyük sipariş verdi. Koreli dev, Huawei'ye karşı yaptırımların uygulanmasının ardından ortaya çıkan pazarın yeniden dağıtımında, dijital kameralar için görüntü sensörleri segmentinde bir yer edinme şansını görüyor. Samsung'un bu pazarı ele geçirme planlarının arkasında, Çinli rakibi Huawei'nin yaşadığı amabargoyu avantaja çevirmek var.

Tam Boyutta Gör

Huawei ambargosu Samsung'a yarayacak

Sony'nin optik sensör işi Huawei'ye yaklaşık yüzde 20 bağımlı durumdaydı ve Apple, optik sensör tüketimi açısından Sony'nin ana müşterisi olmaya devam ediyor. Sektöre yakın kaynaklar, Sony'nin Huawei ile işbirliğinden kaynaklanan gelir kaybını tam olarak telafi edemeyeceği ve Samsung'un bu durumu kendi konumunu güçlendirmek için kullanacağına görüşünde.

Koreli şirket artık dijital kameralar için optik sensör pazarının yüzde 18.1'ini kontrol ediyor ve Sony'den sonra ikinci sırada. Dev üretici, hem kendi akıllı telefonları hem de Xiaomi ürünleri için 180 megapiksel bir çözüm sunarak sensör çözünürlüğünü artırma iddiasında da bulunuyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Samsung-to-challenge-Sony-s-stronghold-in-image-sensor-market

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.