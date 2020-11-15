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    Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Huawei'ye uygulanan ambargo nedeniyle optik sensör pazarında zirveyi planlıyor. Şirketin ana hedefi 2030 yılına kadar Sony'i geride bırakmak.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor
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    Sony şu anda akıllı telefon kamera sensörü pazarının yarısından fazlasını kontrol ediyor ve Japon şirketi için bu iş kolu, yarı iletken segmentinde kar elde etme açısından kilit nokta. Samsung ise Sony'nin hakimiyetine son vermek ve Japon rakibini 2030 yılına kadar geride bırakmayı hedefliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Harmony OS alacak Huawei ve Honor cihazların listesi ortaya çıktı"

    Nikkei Asian Review'ın raporuna göre  Eylül ve Ağustos aylarında Samsung, optik sensör ekipmanlarının tedariki için birkaç büyük sipariş verdi. Koreli dev, Huawei'ye karşı yaptırımların uygulanmasının ardından ortaya çıkan pazarın yeniden dağıtımında, dijital kameralar için görüntü sensörleri segmentinde bir yer edinme şansını görüyor. Samsung'un bu pazarı ele geçirme planlarının arkasında, Çinli rakibi Huawei'nin yaşadığı amabargoyu avantaja çevirmek var.

    Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor
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    Huawei ambargosu Samsung'a yarayacak

    Sony'nin optik sensör işi Huawei'ye yaklaşık yüzde 20 bağımlı durumdaydı ve Apple, optik sensör tüketimi açısından Sony'nin ana müşterisi olmaya devam ediyor. Sektöre yakın kaynaklar, Sony'nin Huawei ile işbirliğinden kaynaklanan gelir kaybını tam olarak telafi edemeyeceği ve Samsung'un bu durumu kendi konumunu güçlendirmek için kullanacağına görüşünde.

    Koreli şirket artık dijital kameralar için optik sensör pazarının yüzde 18.1'ini kontrol ediyor ve Sony'den sonra ikinci sırada. Dev üretici, hem kendi akıllı telefonları hem de Xiaomi ürünleri için 180 megapiksel bir çözüm sunarak sensör çözünürlüğünü artırma iddiasında da bulunuyor.



    https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Samsung-to-challenge-Sony-s-stronghold-in-image-sensor-market Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    superminator (Superman Terminator) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayı olarak geçse bile, kalite olarak geçebilecek mi?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Altairoot (Barem ) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Şaka maka artık firmalar "ben yapabiliyorum, sen yapamıyorsun" kavgasındalar.

    Kimin ne işine yarayacak ulan bilmem kaç x zoom?
    1 Yanıt Yanıtla
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Altairoot
    sana ne kimin ne işine yarayacağından ? kendi işine yaramıyor diye hiç kimsenin kullanmadığını düşünmekten vazgeçin artık.
    Yanıtla +2
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    punkek 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    sony izin veriyor artik demek🙂
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    blackzeros 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    2030a kadar kim ölür kim kalır
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    superminator (Superman Terminator) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sayı olarak geçse bile, kalite olarak geçebilecek mi?
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