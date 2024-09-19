Huawei Watch GT 5 serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni Watch GT 5 serisini tanıttı ve Türkiye’de de ön satışa sundu. Standart Watch GT 5, paslanmaz çelik gövdeye sahipken, Watch GT 5 Pro modeli, seramik ve titanyum alaşımlı olmak üzere iki gövde seçeneğiyle geliyor.

Huawei Watch GT 5 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT 5, 41 mm ve 46 mm kasa boyutuyla geliyor. Ufak olanda 1.32 inç, büyük olanda 1.43 inç ekran mevcut. Kasa, 316L paslanmaz çelikten ve önceki nesile kıyasla 0.3mm daha ince. Metal, deri, plastik ve dokuma bilek kayış seçeneği var.

Watch GT 5 serisi, daha iyi konumlandırma için algoritma ve yükseltilmiş antene sahip. Marka, bu geliştirmenin rota doğruluğunu %40, mesafe doğruluğunun %30, hız doğruluğunun %20’ye kadar artırdığını söylüyor. Huawei TrueSense sistemi, normal kalp atış hızı ve kanda oksijen ölçümünün yanı sıra uyku takibi özelliğini içeriyor. GT 4 serisindeki uyku nefes farkındalığı özelliğine uyku apnesi algılama eklenmiş. Döngü takibi yine mevcut. Duygularınızı da kaydedebiliyorsunuz ancak bu özelliğin Avrupa’da kullanılamayacağı açıklandı.

Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch GT 5 Pro, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki boyut seçeneği sunuyor. Küçük modelde gövde ve kayışa seramik dahil edilirken, büyük modelde kayış için titanyum veya floroelastomer kullanılıyor. Ekran da safir cam.

Watch GT 5 Pro modeli, 30 saniyede EKG ölçümü yapabiliyor. Geliştirilmiş konumlandırma doğruluğu, en iyi koşu ve bisiklet deneyimi sunuyor. Saatler, yükseklik değişikliklerini tahmin eden ve arazi ayrıntılarını gösteren rota önizlemeleri içeren çevrimdışı haritaları destekliyor. Rota dışı uyarılar dahil olmak üzere gerçek zamanlı yol tarifleri de var.

Saatlerde 100'den fazla egzersiz modu var. Pro modellerde derinlik takibi ve hatırlatıcı sağlayan 40 metreye kadar su geçirmezlik sağlayan Serbest Dalış modu bulunuyor. Saatler ayrıca su jetlerine karşı dayanıklılık sağlayan IP69K sertifikasına sahip. Dış yüzeyindeki özel kaplama sayesinde tuz püskürtme korozyonuna karşı da dayanıklı. Pro'lar, 10 metre aralıklarla kontur çizgileri içeren topografik haritalar dahil olmak üzere gelişmiş haritalama özelliklerine de sahip olacak. Golf oynayanlar için, 3D önizlemeler ve hassas yönlendirmeler içeren 15.000'den fazla golf haritası mevcut. Golf özelliği bu ayın ilerleyen günlerinde 69 ülkede kullanıma sunulacak.

Huawei Watch GT 5 ve GT 5 Pro, uzun pil ömrüne sahip olacak. 41 mm ve 42 mm modeller, Always On Display açık 5 gün, normal kullanımda 7 güne kadar dayanacak. 46 mm modeller ise hep açık ekran özelliği kullanıldığında 9 gün, normal kullanımda 14 güne kadar dayanacak. Pro'lar kablosuz şarjı destekliyor ve 60 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

Huawei Watch GT 5 fiyatı ne kadar?

Huawei Watch GT 5 ön satış fiyatı 9.000 TL’den başlıyor. Kasa boyutu (41 mm ve 46 mm), renk ve kayışa göre fiyat değişiyor. Watch GT 5, Türkiye’de 25 Eylül’de satışa çıkacak. Saati sipariş verenlere FreeBuds SE 2 hediye, +1 yıl ek garanti, saatle birlikte alınan kayışta 600 TL indirim fırsatı sunuluyor.

Huawei Watch GT 5 Pro fiyatı ne kadar?

Huawei Watch GT 5 Pro ön satış fiyatı 12.999 TL’den başlıyor. Kasa boyutu (42 mm ve 46 mm), renk ve kayışa göre fiyat değişiyor. Watch GT 5 Pro, Türkiye’de 25 Eylül’de satışa çıkacak. Saati sipariş verenlere FreeBuds SE 2 hediye, +1 yıl ek garanti, saatle birlikte alınan kayışta 600 TL indirim fırsatı sunuluyor.

Huawei Watch GT 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör

Kasa boyutu : 46 mm ve 41 mm

: 46 mm ve 41 mm Ekran : 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (41mm)

: 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (41mm) Malzeme : Paslanmaz çelik

: Paslanmaz çelik Sensörler : İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı

: İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı Tuş : Ana düğme (Döner taç) ve yan düğme

: Ana düğme (Döner taç) ve yan düğme Şarj bağlantı noktası : Kablosuz şarj

: Kablosuz şarj Pil ömrü : 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık)

: 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık) Gereksinim : Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri

: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri Su dayanıklılık : 50 metre, IP69K

: 50 metre, IP69K Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, 2.4GHz

Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Kasa boyutu : 46 mm ve 42 mm

: 46 mm ve 42 mm Ekran : 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (42mm)

: 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (42mm) Malzeme : Titanyum alaşım (46mm), Nanokristal seramik (42mm)

: Titanyum alaşım (46mm), Nanokristal seramik (42mm) Sensörler : EKG, Derinlik, İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı

: EKG, Derinlik, İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı Tuş : Ana ekran düğmesi (Döner kurma kolu) ve yan düğme

: Ana ekran düğmesi (Döner kurma kolu) ve yan düğme Şarj bağlantı noktası : Kablosuz şarj

: Kablosuz şarj Pil ömrü : 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık)

: 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık) Gereksinim : Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri

: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri Su dayanıklılık : 50 metre, IP69K, Dalış (40 metre derinliğe kadar)

: 50 metre, IP69K, Dalış (40 metre derinliğe kadar) Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, 2.4GHz

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