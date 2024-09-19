Huawei Watch GT 5 serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

- Huawei Watch GT 5 özellikleri ile neler sunuyor?
- Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
- Huawei Watch GT 5 fiyatı ne kadar?
- Huawei Watch GT 5 Pro fiyatı ne kadar?
- Huawei Watch GT 5 özellikleri
- Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri
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Huawei Watch GT 5 özellikleri ile neler sunuyor?
Watch GT 5 serisi, daha iyi konumlandırma için algoritma ve yükseltilmiş antene sahip. Marka, bu geliştirmenin rota doğruluğunu %40, mesafe doğruluğunun %30, hız doğruluğunun %20’ye kadar artırdığını söylüyor. Huawei TrueSense sistemi, normal kalp atış hızı ve kanda oksijen ölçümünün yanı sıra uyku takibi özelliğini içeriyor. GT 4 serisindeki uyku nefes farkındalığı özelliğine uyku apnesi algılama eklenmiş. Döngü takibi yine mevcut. Duygularınızı da kaydedebiliyorsunuz ancak bu özelliğin Avrupa’da kullanılamayacağı açıklandı.
Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Watch GT 5 Pro modeli, 30 saniyede EKG ölçümü yapabiliyor. Geliştirilmiş konumlandırma doğruluğu, en iyi koşu ve bisiklet deneyimi sunuyor. Saatler, yükseklik değişikliklerini tahmin eden ve arazi ayrıntılarını gösteren rota önizlemeleri içeren çevrimdışı haritaları destekliyor. Rota dışı uyarılar dahil olmak üzere gerçek zamanlı yol tarifleri de var.
Saatlerde 100'den fazla egzersiz modu var. Pro modellerde derinlik takibi ve hatırlatıcı sağlayan 40 metreye kadar su geçirmezlik sağlayan Serbest Dalış modu bulunuyor. Saatler ayrıca su jetlerine karşı dayanıklılık sağlayan IP69K sertifikasına sahip. Dış yüzeyindeki özel kaplama sayesinde tuz püskürtme korozyonuna karşı da dayanıklı. Pro'lar, 10 metre aralıklarla kontur çizgileri içeren topografik haritalar dahil olmak üzere gelişmiş haritalama özelliklerine de sahip olacak. Golf oynayanlar için, 3D önizlemeler ve hassas yönlendirmeler içeren 15.000'den fazla golf haritası mevcut. Golf özelliği bu ayın ilerleyen günlerinde 69 ülkede kullanıma sunulacak.
Huawei Watch GT 5 ve GT 5 Pro, uzun pil ömrüne sahip olacak. 41 mm ve 42 mm modeller, Always On Display açık 5 gün, normal kullanımda 7 güne kadar dayanacak. 46 mm modeller ise hep açık ekran özelliği kullanıldığında 9 gün, normal kullanımda 14 güne kadar dayanacak. Pro'lar kablosuz şarjı destekliyor ve 60 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.
Huawei Watch GT 5 fiyatı ne kadar?
Huawei Watch GT 5 ön satış fiyatı 9.000 TL’den başlıyor. Kasa boyutu (41 mm ve 46 mm), renk ve kayışa göre fiyat değişiyor. Watch GT 5, Türkiye’de 25 Eylül’de satışa çıkacak. Saati sipariş verenlere FreeBuds SE 2 hediye, +1 yıl ek garanti, saatle birlikte alınan kayışta 600 TL indirim fırsatı sunuluyor.
Huawei Watch GT 5 Pro fiyatı ne kadar?
Huawei Watch GT 5 Pro ön satış fiyatı 12.999 TL’den başlıyor. Kasa boyutu (42 mm ve 46 mm), renk ve kayışa göre fiyat değişiyor. Watch GT 5 Pro, Türkiye’de 25 Eylül’de satışa çıkacak. Saati sipariş verenlere FreeBuds SE 2 hediye, +1 yıl ek garanti, saatle birlikte alınan kayışta 600 TL indirim fırsatı sunuluyor.
Huawei Watch GT 5 özellikleri
- Kasa boyutu: 46 mm ve 41 mm
- Ekran: 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (41mm)
- Malzeme: Paslanmaz çelik
- Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı
- Tuş: Ana düğme (Döner taç) ve yan düğme
- Şarj bağlantı noktası: Kablosuz şarj
- Pil ömrü: 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık)
- Gereksinim: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri
- Su dayanıklılık: 50 metre, IP69K
- Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, 2.4GHz
Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri
- Kasa boyutu: 46 mm ve 42 mm
- Ekran: 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (42mm)
- Malzeme: Titanyum alaşım (46mm), Nanokristal seramik (42mm)
- Sensörler: EKG, Derinlik, İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı
- Tuş: Ana ekran düğmesi (Döner kurma kolu) ve yan düğme
- Şarj bağlantı noktası: Kablosuz şarj
- Pil ömrü: 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık)
- Gereksinim: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri
- Su dayanıklılık: 50 metre, IP69K, Dalış (40 metre derinliğe kadar)
- Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, 2.4GHz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...