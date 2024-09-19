Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch GT 5 serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Huawei, yeni akıllı saatlerini tanıttı. Özellikle Huawei Watch GT 5 Pro, titanyum yapısı, 40 metreye kadar serbest dalış desteği, golf sahası moduyla dikkat çekici model.
    Huawei Watch GT 5 serisi Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni Watch GT 5 serisini tanıttı ve Türkiye’de de ön satışa sundu. Standart Watch GT 5, paslanmaz çelik gövdeye sahipken, Watch GT 5 Pro modeli, seramik ve titanyum alaşımlı olmak üzere iki gövde seçeneğiyle geliyor.

    Huawei Watch GT 5 özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei Watch GT 5 akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT 5, 41 mm ve 46 mm kasa boyutuyla geliyor. Ufak olanda 1.32 inç, büyük olanda 1.43 inç ekran mevcut. Kasa, 316L paslanmaz çelikten ve önceki nesile kıyasla 0.3mm daha ince. Metal, deri, plastik ve dokuma bilek kayış seçeneği var.

    Watch GT 5 serisi, daha iyi konumlandırma için algoritma ve yükseltilmiş antene sahip. Marka, bu geliştirmenin rota doğruluğunu %40, mesafe doğruluğunun %30, hız doğruluğunun %20’ye kadar artırdığını söylüyor. Huawei TrueSense sistemi, normal kalp atış hızı ve kanda oksijen ölçümünün yanı sıra uyku takibi özelliğini içeriyor. GT 4 serisindeki uyku nefes farkındalığı özelliğine uyku apnesi algılama eklenmiş. Döngü takibi yine mevcut. Duygularınızı da kaydedebiliyorsunuz ancak bu özelliğin Avrupa’da kullanılamayacağı açıklandı.

    Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei Watch GT 5 Pro akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch GT 5 Pro, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki boyut seçeneği sunuyor. Küçük modelde gövde ve kayışa seramik dahil edilirken, büyük modelde kayış için titanyum veya floroelastomer kullanılıyor. Ekran da safir cam.

    Watch GT 5 Pro modeli, 30 saniyede EKG ölçümü yapabiliyor. Geliştirilmiş konumlandırma doğruluğu, en iyi koşu ve bisiklet deneyimi sunuyor. Saatler, yükseklik değişikliklerini tahmin eden ve arazi ayrıntılarını gösteren rota önizlemeleri içeren çevrimdışı haritaları destekliyor. Rota dışı uyarılar dahil olmak üzere gerçek zamanlı yol tarifleri de var.

    Saatlerde 100'den fazla egzersiz modu var. Pro modellerde derinlik takibi ve hatırlatıcı sağlayan 40 metreye kadar su geçirmezlik sağlayan Serbest Dalış modu bulunuyor. Saatler ayrıca su jetlerine karşı dayanıklılık sağlayan IP69K sertifikasına sahip. Dış yüzeyindeki özel kaplama sayesinde tuz püskürtme korozyonuna karşı da dayanıklı. Pro'lar, 10 metre aralıklarla kontur çizgileri içeren topografik haritalar dahil olmak üzere gelişmiş haritalama özelliklerine de sahip olacak. Golf oynayanlar için, 3D önizlemeler ve hassas yönlendirmeler içeren 15.000'den fazla golf haritası mevcut. Golf özelliği bu ayın ilerleyen günlerinde 69 ülkede kullanıma sunulacak.

    Huawei Watch GT 5 ve GT 5 Pro, uzun pil ömrüne sahip olacak. 41 mm ve 42 mm modeller, Always On Display açık 5 gün, normal kullanımda 7 güne kadar dayanacak. 46 mm modeller ise hep açık ekran özelliği kullanıldığında 9 gün, normal kullanımda 14 güne kadar dayanacak. Pro'lar kablosuz şarjı destekliyor ve 60 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

    Huawei Watch GT 5 fiyatı ne kadar?

    Huawei Watch GT 5 ön satış fiyatı 9.000 TL’den başlıyor. Kasa boyutu (41 mm ve 46 mm), renk ve kayışa göre fiyat değişiyor. Watch GT 5, Türkiye’de 25 Eylül’de satışa çıkacak. Saati sipariş verenlere FreeBuds SE 2 hediye, +1 yıl ek garanti, saatle birlikte alınan kayışta 600 TL indirim fırsatı sunuluyor.

    Huawei Watch GT 5 Pro fiyatı ne kadar?

    Huawei Watch GT 5 Pro ön satış fiyatı 12.999 TL’den başlıyor. Kasa boyutu (42 mm ve 46 mm), renk ve kayışa göre fiyat değişiyor. Watch GT 5 Pro, Türkiye’de 25 Eylül’de satışa çıkacak. Saati sipariş verenlere FreeBuds SE 2 hediye, +1 yıl ek garanti, saatle birlikte alınan kayışta 600 TL indirim fırsatı sunuluyor.

    Huawei Watch GT 5 özellikleri

    Huawei Watch GT 5 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Kasa boyutu: 46 mm ve 41 mm
    • Ekran: 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (41mm)
    • Malzeme: Paslanmaz çelik
    • Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı
    • Tuş: Ana düğme (Döner taç) ve yan düğme
    • Şarj bağlantı noktası: Kablosuz şarj
    • Pil ömrü: 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık)
    • Gereksinim: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri
    • Su dayanıklılık: 50 metre, IP69K
    • Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, 2.4GHz

    Huawei Watch GT 5 Pro özellikleri

    Huawei Watch GT 5 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Kasa boyutu: 46 mm ve 42 mm
    • Ekran: 1.43 inç (46mm), 1.32 inç (42mm)
    • Malzeme: Titanyum alaşım (46mm), Nanokristal seramik (42mm)
    • Sensörler: EKG, Derinlik, İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Optik kalp atış hızı, Barometre, Sıcaklık, Ortam ışığı
    • Tuş: Ana ekran düğmesi (Döner kurma kolu) ve yan düğme
    • Şarj bağlantı noktası: Kablosuz şarj
    • Pil ömrü: 14 gün (maks), 9 gün (normal), 5 gün (AOD açık)
    • Gereksinim: Android 9.0 ve üzeri, iOS 13.0 ve üzeri
    • Su dayanıklılık: 50 metre, IP69K, Dalış (40 metre derinliğe kadar)
    • Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, 2.4GHz
    Kaynakça https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt5-pro/ https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt5/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota proace city yorumlar hacı bayram veli kyk erkek yurdu yorumlar daire içinde duvar yıkmak cezası citoles kilo yaparmı aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9 9M3G7AT03
    HP 255 G9 9M3G7AT03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız