Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı: İşte Smart TV V5 Max

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon ve ev elektroniği söz konusu olduğunda önde gelen teknoloji devlerinden Huawei, şimdiye kadarki en büyük Akıllı TV'si olan V5 110 inç'i tanıttı. Böylece 75 inç, 85 inç ve 98 inç olmak üzere üç farklı boyut seçeneği bulunan akıllı televizyona, 110 inçlik yeni ve oldukça büyük bir seçenek daha geldi. İşte Huawei V5 Max 110 inç özellikleri ve fiyatı.

Smart TV V5 Max 110 inç neler sunuyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei Smart TV V5 Max, 110 inç boyutlarında devasa bir SuperMiniLED ekranla geliyor. Ayrıca bu panel Ultra HD 4K çözünürlük (3840 × 2160 piksel) , 12mm çerçeve kalınlığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Bunun yanında 2467,88 mm × 1417,42 mm × 69 mm ölçülerinde ve 95 kg ağırlığında olacak.

Tam Boyutta Gör Huawei Smart TV V5 Max, 5000 nit tepe parlaklığı ve 8.000.000:1 kontrast oranı sayesinde, parlak ortamlarda bile net ve canlı görüntüler elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca ekran, 178 derecelik geniş izleme açısına ve 16:9 en boy oranına sahip. Üstelik Polikristalin kuantum nokta filmli ekran teknolojisi, parlama önleyici katmanla daha göz dostu bir görüntüleme sağlıyor.

Görüntü kalitesi tarafında ise Huawei, bu TV'yi Honghu AI görüntü kalitesi teknolojisiyle donatmış durumda. Kaçıranlar için bu teknoloji, 1080P görüntüleri iyileştirirken, ortam aydınlatmasına göre parlaklık ayarlarının otomatik olarak optimize edilmesini sağlıyor. Ek olarak, AI tabanlı HDR geliştirme özelliği de sunulduğunu belirtelim.

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Huawei Smart TV V5 Max, 8 çekirdekli Cortex A73 işlemcisine sahip Honghu Swan 900 yonga setinden güç alıyor. HarmonyOS 4.5 işletim sistemi ile çalışan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz; içerik süresi kontrolü, oturma pozisyonu, mesafe hatırlatıcıları ve göz koruması gibi yapay zeka özelliklerini de içermekte.

Tam Boyutta Gör Ses bölümünde ise Huawei Smart TV V5 Max, 5 sürücülü hoparlör, 2 adet tweeter ve 2 pasif hoparlörden oluşan Huawei Sound teknolojisi ile geliyor. Cihazda ayrıca kablosuz uzaktan kumanda ve AI destekli kamera da bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB bağlantı noktaları ve Ethernet portu bulunuyor.

Huawei V5 110 inç fiyatı

Aktarıldığı kadarıyla Huawei Smart TV V5 Max, 69.999 yuan (yaklaşık 9.954 $) fiyatla Çin'de ön siparişe açıldı. 30 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Smart TV V5 serisinin şu an için ülkemizde satılmadığını belirtmekte fayda var. Ancak yakın gelecekte rekabete dahil olduğunu görebiliriz.

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Huawei, 110 inçlik Smart TV V5 Max modelini tanıttı