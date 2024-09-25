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    Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı: İşte Smart TV V5 Max

    Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu olan 110 inçlik Smart TV V5 Max modelini tanıttı. İşte HarmonyOS 4.5 ile donatılan televizyonun özellikleri ve fiyatı...
    Huawei, 110 inçlik Smart TV V5 Max modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ve ev elektroniği söz konusu olduğunda önde gelen teknoloji devlerinden Huawei, şimdiye kadarki en büyük Akıllı TV'si olan V5 110 inç'i tanıttı. Böylece 75 inç, 85 inç ve 98 inç olmak üzere üç farklı boyut seçeneği bulunan akıllı televizyona, 110 inçlik yeni ve oldukça büyük bir seçenek daha geldi. İşte Huawei V5 Max 110 inç özellikleri ve fiyatı. 

    Smart TV V5 Max 110 inç neler sunuyor?

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei Smart TV V5 Max, 110 inç boyutlarında devasa bir SuperMiniLED ekranla geliyor. Ayrıca bu panel Ultra HD 4K çözünürlük (3840 × 2160 piksel) , 12mm çerçeve kalınlığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Bunun yanında 2467,88 mm × 1417,42 mm × 69 mm ölçülerinde ve 95 kg ağırlığında olacak. 

    Huawei, 110 inçlik Smart TV V5 Max modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Huawei Smart TV V5 Max, 5000 nit tepe parlaklığı ve 8.000.000:1 kontrast oranı sayesinde, parlak ortamlarda bile net ve canlı görüntüler elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca ekran, 178 derecelik geniş izleme açısına ve 16:9 en boy oranına sahip. Üstelik Polikristalin kuantum nokta filmli ekran teknolojisi, parlama önleyici katmanla daha göz dostu bir görüntüleme sağlıyor.

    Görüntü kalitesi tarafında ise Huawei, bu TV'yi Honghu AI görüntü kalitesi teknolojisiyle donatmış durumda. Kaçıranlar için bu teknoloji, 1080P görüntüleri iyileştirirken, ortam aydınlatmasına göre parlaklık ayarlarının otomatik olarak optimize edilmesini sağlıyor. Ek olarak, AI tabanlı HDR geliştirme özelliği de sunulduğunu belirtelim.

    Huawei Smart TV V5 Max, 8 çekirdekli Cortex A73 işlemcisine sahip Honghu Swan 900 yonga setinden güç alıyor.  HarmonyOS 4.5 işletim sistemi ile çalışan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz; içerik süresi kontrolü, oturma pozisyonu, mesafe hatırlatıcıları ve göz koruması gibi yapay zeka özelliklerini de içermekte.

    Huawei, 110 inçlik Smart TV V5 Max modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Ses bölümünde ise Huawei Smart TV V5 Max, 5 sürücülü hoparlör, 2 adet tweeter ve 2 pasif hoparlörden oluşan Huawei Sound teknolojisi ile geliyor. Cihazda ayrıca kablosuz uzaktan kumanda ve AI destekli kamera da bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB bağlantı noktaları ve Ethernet portu bulunuyor.

    Huawei V5 110 inç fiyatı

    Aktarıldığı kadarıyla Huawei Smart TV V5 Max, 69.999 yuan (yaklaşık 9.954 $) fiyatla Çin'de ön siparişe açıldı. 30 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Smart TV V5 serisinin şu an için ülkemizde satılmadığını belirtmekte fayda var. Ancak yakın gelecekte rekabete dahil olduğunu görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 saat önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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