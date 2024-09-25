Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı: İşte Smart TV V5 Max

Smart TV V5 Max 110 inç neler sunuyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei Smart TV V5 Max, 110 inç boyutlarında devasa bir SuperMiniLED ekranla geliyor. Ayrıca bu panel Ultra HD 4K çözünürlük (3840 × 2160 piksel) , 12mm çerçeve kalınlığı ve 120 Hz yenileme hızına sahip. Bunun yanında 2467,88 mm × 1417,42 mm × 69 mm ölçülerinde ve 95 kg ağırlığında olacak.
Görüntü kalitesi tarafında ise Huawei, bu TV'yi Honghu AI görüntü kalitesi teknolojisiyle donatmış durumda. Kaçıranlar için bu teknoloji, 1080P görüntüleri iyileştirirken, ortam aydınlatmasına göre parlaklık ayarlarının otomatik olarak optimize edilmesini sağlıyor. Ek olarak, AI tabanlı HDR geliştirme özelliği de sunulduğunu belirtelim.
Huawei Smart TV V5 Max, 8 çekirdekli Cortex A73 işlemcisine sahip Honghu Swan 900 yonga setinden güç alıyor. HarmonyOS 4.5 işletim sistemi ile çalışan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz; içerik süresi kontrolü, oturma pozisyonu, mesafe hatırlatıcıları ve göz koruması gibi yapay zeka özelliklerini de içermekte.
Huawei V5 110 inç fiyatı
Aktarıldığı kadarıyla Huawei Smart TV V5 Max, 69.999 yuan (yaklaşık 9.954 $) fiyatla Çin'de ön siparişe açıldı. 30 Eylül 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Smart TV V5 serisinin şu an için ülkemizde satılmadığını belirtmekte fayda var. Ancak yakın gelecekte rekabete dahil olduğunu görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu