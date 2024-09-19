Vestel dünyanın ikinci büyük akıllı TV platformuna yatırım yaptı

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Tam Boyutta Gör Çin’in pek çok alanda global pazarda ilk beşe girmesi, ambargolara rağmen ülkeye yatırımın patlama yapmasına neden oluyor. Vestel, dünyanın en büyük ikinci akıllı TV platformu olan VIDAA’ya yatırım yaptı.

VIDAA kimdir?

Global pazarda akıllı TV dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen Android TV, LG webOS, Samsung Tizen ya da Apple TV oluyor. Ne var ki 1.5 milyarlık Çin nüfusu bünyesinden bir dünya ikincisi çıkarmayı başardı.

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Hisense bünyesinde yer alan VIDAA işletim sistemi, Çinli kullanıcıların da etkisiyle global pazarda yüzde 8 paya sahip. Pazarda VIDAA işletim sistemine sahip 30 milyonun üzerinde bağlı cihaz olduğu belirtiliyor.

Vestel anlaşma ile birlikte VIDAA International Holdings BV’de %4,64 oranında pay satın almak üzere bir iyi niyet mektubu imzaladı. Vestel, Vidaa’nın yenilikçi ara yüz ve zengin içerikleri yeni pazarlara ve yeni müşterilere yönelik ürün gamlarının geliştirilmesine imkan sağlayacak. Ayrıca Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve perakendecilerle yeni iş birliği imkanları sunacak.

Hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte VIDAA platformunu taşıyan TV satışlarından Vestel sürekli gelir elde edecek. Ayrıca Vestel satışını gerçekleştirdiği cihazlar üzerinden de düzenli bir reklam geliri elde edecek.

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