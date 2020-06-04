Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti

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Huawei, sevkiyatlarda yaptığı hamle ile birlikte 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı saat pazar payını yüzde 15.2'ye yükselterek Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

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Yüzde 118.5 büyüme kaydetti

Küresel akıllı telefon satışları, 2020'nin ilk çeyreğinde Koronavirüs pandemisi nedeniyle düşük seviyede kaldı. Ancak aynı durum akıllı saat pazarı için geçerli değil. Zira bu alanda faaliyet gösteren Huawei, yıllık bazda yüzde 118.5 gibi etkileyici bir büyüme kaydetti. 2020 yılının ilk çeyreğinde Huawei'nin yanı sıra akıllı saat sevkiyatlarında da büyüme kaydeden ilk beş arasında yer alan tek marka Xiaomi destekli Huami oldu.

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Ham sevkiyat rakamlarına gelirsek, Huwei 2020'nin ilk çeyreğinde 2.6 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptı. Birinci sırada yer alan Apple'ın ise aynı dönemde 4.5 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptığını da belirtelim. Sevkiyatlardaki artış sayesinde, Huawei'nin 2020 yılının ilk çeyreğindeki küresel akıllı saat pazar payı, geçen yılın aynı çeyreğindeki yüz 6.4'ten 15.2'ye yükselmiş oldu. Bu durum ABD yasaklarıyla boğuşan Huawei için ekstra bir motivasyon anlamına da gelebilir.

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