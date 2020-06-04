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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti

    Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı saat satışlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yükseldi. Şirketin 2020'nin ilk çeyreğindeki pazar payı yüzde 15.2 olarak açıklandı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti
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    Huawei, sevkiyatlarda yaptığı hamle ile birlikte 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı saat pazar payını yüzde 15.2'ye yükselterek Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

    Ayrıca Bkz. "Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı"

    Yüzde 118.5 büyüme kaydetti

    Küresel akıllı telefon satışları, 2020'nin ilk çeyreğinde Koronavirüs pandemisi nedeniyle düşük seviyede kaldı. Ancak aynı durum akıllı saat pazarı için geçerli değil. Zira bu alanda faaliyet gösteren Huawei, yıllık bazda yüzde 118.5 gibi etkileyici bir büyüme kaydetti. 2020 yılının ilk çeyreğinde Huawei'nin yanı sıra akıllı saat sevkiyatlarında da büyüme kaydeden ilk beş arasında yer alan tek marka Xiaomi destekli Huami oldu.

    Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti
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    Ham sevkiyat rakamlarına gelirsek, Huwei 2020'nin ilk çeyreğinde 2.6 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptı. Birinci sırada yer alan Apple'ın ise aynı dönemde 4.5 milyon akıllı saat sevkiyatı yaptığını da belirtelim. Sevkiyatlardaki artış sayesinde, Huawei'nin 2020 yılının ilk çeyreğindeki küresel akıllı saat pazar payı, geçen yılın aynı çeyreğindeki yüz 6.4'ten 15.2'ye yükselmiş oldu. Bu durum ABD yasaklarıyla boğuşan Huawei için ekstra bir motivasyon anlamına da gelebilir.



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    máwci (mawci ) 9 sa. en beğenilen
    Pil ömrünün önemi işte.



    Akıllı saat alıyorsun her gün kolundan çıkarıp şarja takıyorsun, bin tane özellik olsa ne olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Dr John H. Watson 8 sa. máwci
    Günlük hayatında hali hazırda saat takanların tercihi genelde şarjı uzun olanlar oluyor hocam benim çevremde de.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    4 sene önce Gear s3 e bir akıllı telefon parası ödediğimde hafif içime oturur gibi olmuştu ama şu an kesinlikle iyi ki almışım diyorum. Kesinlikle fuzuli bir şey ya da sadece bir aksesuar değil bu saatler , hakkıyla kullanınca yaşam koçunuz gibi bir şey oluyor (:
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    máwci (mawci ) 9 sa. en beğenilen
    Pil ömrünün önemi işte.



    Akıllı saat alıyorsun her gün kolundan çıkarıp şarja takıyorsun, bin tane özellik olsa ne olur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Dr John H. Watson 8 sa. máwci
    Günlük hayatında hali hazırda saat takanların tercihi genelde şarjı uzun olanlar oluyor hocam benim çevremde de.
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    FoBç (Fırat Orak) 10 sa. yeni yorumcu
    Benimde sevdiğim marka sıralamam aynen bu şekilde Huawei akıllı saatler benim içinde Apple watch dan sonra geliyor..
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    Greylights (THE E ) 10 sa.
    Saatleri çokta akıllı sayılmaz ama... Mi band dan halliceler.
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