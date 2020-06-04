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    Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı

    5G teknolojisinin yeni yeni yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, şirketler 6G için harekete geçmiş durumda. Özellikle Güney Kore ve Çin arasında büyük bir 6G rekabeti başladı.
    16 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı
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    Beşinci nesil kablosuz ağlar henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladı ancak Güney Koreli Samsung ve Çinli Huawei, gelecekteki ağların omurgasını oluşturacak 6G baz istasyonlarını geliştirmek için rekabete başladılar bile.

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    6. nesil ağ spesifikasyonlarının standartlaştırılmasının 2023 civarında başlaması ve böylece cihazların ve bileşenlerin geliştirilmesinin 2027'de yani 6G'nin ticarileştirilmesinden önce başlaması bekleniyor. Küresel cep telefonu, baz istasyonu ve elektronik bileşen üreticilerine ev sahipliği yapan Güney Kore ve Çin, uzmanlıklarını kamu-özel sektör ortaklıkları aracılığıyla 6G teknoloji standartlarının gelişimine öncülük etmek için kullanıyor.

    Güney Kore, Samsung ve LG'nin araştırma merkezleri kurmasıyla birlikte 6G ticari hizmetlerini başlatan ilk ülke olmayı hedefliyor.  Buna ek olarak, Güney Kore bu iş için 800 milyon dolarlık bir kalkınma projesini de hayata geçirecek. Çin ise Kasım 2019'da altıncı nesil mobil iletişim (6G) teknolojisi ile ilgili resmi araştırma ve geliştirmenin başladığını duyururken, Huawei de Ağustos ayında Kanada'nın Ottawa kentinde 6G ağları üzerine araştırma başlatmıştı.

    Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı
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    100 milyar baz istasyonu gerekecek

    Tokyo'daki Waseda Üniversitesi profesörü Tetsuya Kawanishi, 6G döneminde Japonya'da 1 milyar baz istasyonuna ve dünya çapında 100 milyar baz istasyonuna ihtiyaç duyulacağını belirtti. IHS Markit verilerine göre  Çin'den Huawei, İsveç'ten Ericsson ve Finlandiya'dan Nokia, mevcut baz istasyonu pazarının yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor.

    Trump ise ABD'nin 6G teknolojisinde ön planda olmasını istiyor. Buna paralel olarak da Intel ve diğer ABD şirketlerini, yüksek hızlı veri işleme için kullanılan yongalarda liderlik pozisyonu oluşturmak için kullanmayı planlıyor.



    https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Race-for-6G-South-Korea-and-China-off-to-early-leads Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 28 dk.
    Yaw arkadaşlar bu bilişim işlerine fazla kafa yorursanız sıyırabilirsiniz. Boşverin en iyisi...
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    sdbz (Sezai Kuyu) 3 sa.
    Baz istasyonlarının olmadığı, verilerin radyo frekanslarıyla değil de insan sağlığına tamamen zararsız olan ultrasonik dalga ya da görünür ışıkla iletildiği, gecikme süresi diye bir kavramın olmadığı, gigabit hızların standart kabul edildiği bir teknoloji gelmeden G'lerin başındaki rakam kaç olmuş umrumda değil.
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    pacmanss 12 sa. yeni yorumcu
    Bu teknolojinin büyümesinde en büyük katkı Huawein , yararlı çalışmalar olacaktır.Doğa ve insanı korumak temel amaç tabiki .
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    labtek38 13 sa.
    6 g de her evin salonuna bir baz istasyonu kurmak gerecekecek demeyin de.
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    Mantarın Başı 13 sa.
    Radyoaktif kıyafet alınır. Satan varsa pm.
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    tatankalahari (alperen ) 14 sa.
    Dunyada zaten 8 milyar insan var. 100 milyar baz istasyonu ne demek? Ne yapmaya calisiyorlar? Sadece iletisim icin bu kadar baz istasyonuna gerek yok. Dagin basindan ve bodrum kattan bile bir suru insan internete girilebiliyor tek baz istasyonuyla. Amac farkli.
    Bulgaristan'da dusuk frekanslarla da 4G servisi veriliyor daha cok yerden cekiyor.
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    IceRulez (Osman R.F) 15 sa.
    6G yi geçtim tüm mobil tarifeler kotasız olsun . Sadece bu bile yapılsa 10 yıl ilerlemiş oluruz.
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    FoBç (Fırat Orak) 15 sa. yeni yorumcu
    Samsung ve Huawei siz teknoloji firması değilmisiniz 5G kullanılmaya daha başlayamadık ki biz daha beşe başlamadan adamlar rekabet için beşi atlayıp direkt altı G ye geçtiler
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    hamza5806 15 sa.
    Türkiye: 6g zuzaylı teknonocisi
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    orientem (Orientus Prime) 15 sa.
    Teknoloji aynı teknoloji kafalarına göre nesil atlatıyorlar.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1881 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    6g, çin ve
    3 etiket daha güney kore baz istasyonu Mobil Teknolojiler
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