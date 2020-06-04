Güney Kore ve Çin arasında 6G yarışı başladı

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Beşinci nesil kablosuz ağlar henüz yeni yeni yaygınlaşmaya başladı ancak Güney Koreli Samsung ve Çinli Huawei, gelecekteki ağların omurgasını oluşturacak 6G baz istasyonlarını geliştirmek için rekabete başladılar bile.

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6. nesil ağ spesifikasyonlarının standartlaştırılmasının 2023 civarında başlaması ve böylece cihazların ve bileşenlerin geliştirilmesinin 2027'de yani 6G'nin ticarileştirilmesinden önce başlaması bekleniyor. Küresel cep telefonu, baz istasyonu ve elektronik bileşen üreticilerine ev sahipliği yapan Güney Kore ve Çin, uzmanlıklarını kamu-özel sektör ortaklıkları aracılığıyla 6G teknoloji standartlarının gelişimine öncülük etmek için kullanıyor.

Güney Kore, Samsung ve LG'nin araştırma merkezleri kurmasıyla birlikte 6G ticari hizmetlerini başlatan ilk ülke olmayı hedefliyor. Buna ek olarak, Güney Kore bu iş için 800 milyon dolarlık bir kalkınma projesini de hayata geçirecek. Çin ise Kasım 2019'da altıncı nesil mobil iletişim (6G) teknolojisi ile ilgili resmi araştırma ve geliştirmenin başladığını duyururken, Huawei de Ağustos ayında Kanada'nın Ottawa kentinde 6G ağları üzerine araştırma başlatmıştı.

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100 milyar baz istasyonu gerekecek

Tokyo'daki Waseda Üniversitesi profesörü Tetsuya Kawanishi, 6G döneminde Japonya'da 1 milyar baz istasyonuna ve dünya çapında 100 milyar baz istasyonuna ihtiyaç duyulacağını belirtti. IHS Markit verilerine göre Çin'den Huawei, İsveç'ten Ericsson ve Finlandiya'dan Nokia, mevcut baz istasyonu pazarının yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ediyor.

Trump ise ABD'nin 6G teknolojisinde ön planda olmasını istiyor. Buna paralel olarak da Intel ve diğer ABD şirketlerini, yüksek hızlı veri işleme için kullanılan yongalarda liderlik pozisyonu oluşturmak için kullanmayı planlıyor.

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Race-for-6G-South-Korea-and-China-off-to-early-leads

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