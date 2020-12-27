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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor

    Huawei Smart Latex Pillow akıllı yastık nabız, solunum oranları, uyku döngüleri, dönüş sayıları gibi pek çok sağlık verisini takip ederek istatistik halinde sunabiliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor
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    Bugün giyilebilir cihazlarımız belirli oranlarda sağlık değerlerimizi takip edebiliyor. Fitness ve nabız takibi en iyi seviyede yapılabilirken uyku takibi de belirli veriler ışığında değerlendiriliyor. Daha detaylı analizler için özel cihazlara ihtiyaç var.

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    Huawei Smart Latex Pillow neler sunuyor?

    Huawei Smart Latex Pillow adıyla satışa çıkan akıllı yastık normalde kullandığınız yastığınızın yerini alıyor. Yastık içerisinde 9cm lateks çekirdek yer alırken çift katman ile kaplanmış. Ekstra 2cm ayrılabilir yükseklik ile uyku alışkanlıklarınıza göre ayarlanabiliyor.

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    Yastığın yapısı boynun şekline göre anında uyum sağlayabiliyor. Böylece omuz ve boyun baskısını dengeleyebiliyor. On binlerce petek şeklindeki delikler sayesinde yastık daha iyi hava alıyor ve kolayca şekil alabiliyor. Yastık tüm bakteri engelleme standartlarına uyumlu.

    Yastığın akıllı kısmında ise ultra ince entegre sensörler yer alıyor. Nabız, solunum oranı, uyku döngüleri, dönüşler, yastıktan kalkışlar gibi verileri toplayan bu sensörler sonrasında Smart Life uygulamasına gönderiyor. Uygulama da günlük, haftalık veya aylık olarak istatistikler çıkarıyor. Huawei Smart Latex Pillow akıllı yastık model 76$ olarak piyasaya çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/25/huawei-smart-latex-pillow-with-comprehensive-sleep-monitoring-support-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Zorkof (Özgür ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alibaba dan sipariş versek ne kadar gümrük alırlar acaba?
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    eapantherea (354D 437) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keske akilli yapisi yastigin seklini degistiren bir sekilde olsaymis.. Sadece sensorle olcum yapmasi yeterli bir durum degil..
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