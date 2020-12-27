Huawei akıllı yastığı satışa çıkıyor

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Bugün giyilebilir cihazlarımız belirli oranlarda sağlık değerlerimizi takip edebiliyor. Fitness ve nabız takibi en iyi seviyede yapılabilirken uyku takibi de belirli veriler ışığında değerlendiriliyor. Daha detaylı analizler için özel cihazlara ihtiyaç var.

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Huawei Smart Latex Pillow neler sunuyor?

Huawei Smart Latex Pillow adıyla satışa çıkan akıllı yastık normalde kullandığınız yastığınızın yerini alıyor. Yastık içerisinde 9cm lateks çekirdek yer alırken çift katman ile kaplanmış. Ekstra 2cm ayrılabilir yükseklik ile uyku alışkanlıklarınıza göre ayarlanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor"

Yastığın yapısı boynun şekline göre anında uyum sağlayabiliyor. Böylece omuz ve boyun baskısını dengeleyebiliyor. On binlerce petek şeklindeki delikler sayesinde yastık daha iyi hava alıyor ve kolayca şekil alabiliyor. Yastık tüm bakteri engelleme standartlarına uyumlu.

Yastığın akıllı kısmında ise ultra ince entegre sensörler yer alıyor. Nabız, solunum oranı, uyku döngüleri, dönüşler, yastıktan kalkışlar gibi verileri toplayan bu sensörler sonrasında Smart Life uygulamasına gönderiyor. Uygulama da günlük, haftalık veya aylık olarak istatistikler çıkarıyor. Huawei Smart Latex Pillow akıllı yastık model 76$ olarak piyasaya çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2020/12/25/huawei-smart-latex-pillow-with-comprehensive-sleep-monitoring-support-launched/

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