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    Huawei, Band 10 ve gizemli bir kulaklık için çalışmalarında sona geldi

    Çinli teknoloji devi Huawei’ye yakın kaynaklar tarafından servis edilen son bilgilere göre, Band 10 ve gizemli bir yeni kulaklık modeli için artık çalışmalarda sona gelindi.

    Huawei, Band 10 ve gizemli bir kulaklık için geri sayıma geçti Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin yeni giyilebilir teknoloji ürünleriyle ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Çinli teknoloji devi, mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Band 10 akıllı bileklik ve Arc kod adlı yeni kulaklık modeliyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketten resmi bir duyuru gelmemiş olsa da, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’daki sızıntılar bu iddiaları güçlendiriyor. Üstelik bazı kaynaklar, bu yeni cihazların Huawei'nin katlanabilir modeli Pocket 3 ile birlikte tanıtılabileceğini öne sürüyor.

    Huawei Band 10, uluslararası sertifikasyon veritabanlarında görünmeye başladı ve bu da cihazın piyasaya sürülmeye hazır olduğunu gösteriyor. Sertifikasyon detaylarına göre, Band 10'un iki farklı versiyonunun olacağı ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunacağı belirtiliyor. Kullanıcılara gelişmiş sağlık ve spor takibi özellikleri sunması beklenen bu akıllı bilekliğin, önceki nesillere kıyasla daha uzun pil ömrü ve geliştirilmiş ekran kalitesiyle gelmesi olası görünüyor.

    Şirketin yeni kulaklık modeli ise "Arc" kod adıyla anılıyor. Huawei'nin halihazırda piyasada olan FreeClip kulaklıklarından farklı olarak, bu yeni modelin kulak çevresine daha iyi oturması için özel bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Kulak içi yerine kulak kancası stilinde bir tasarım benimsemesi beklenen bu cihazın, konfor ve kullanım kolaylığı açısından yeni bir alternatif sunabileceği konuşuluyor. Kulaklığın adı henüz kesinleşmemiş olsa da, piyasaya "FreeArc" ismiyle çıkabileceği iddialar arasında.

    Huawei Band 10 ile ilgili tüm teknik detaylar henüz bilinmiyor, ancak önceki model olan Band 9'un sunduğu özellikler göz önüne alındığında, yeni bileklikte de benzer veya daha gelişmiş özelliklerin bulunması muhtemel. Band 9, 1.47 inçlik HD AMOLED ekranı, gelişmiş sağlık sensörleri ve suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyordu. Ayrıca, 100’den fazla egzersiz modu, gelişmiş uyku takibi ve stres yönetimi özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Band 10’un, selefine kıyasla daha güçlü bir donanım ve daha hassas sensörlerle gelmesi bekleniyor.

    Huawei'nin yeni giyilebilir cihazlarının mart ayında tanıtılması öngörülse de, bazı kaynaklar lansmanın nisan ayına sarkabileceğini belirtiyor. Şirketin resmi duyurusunu bekleyen teknoloji tutkunları, bu yeni cihazların ne gibi yenilikler getireceğini şimdiden merakla bekliyor.

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    Mantarın Başı 4 gün önce

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