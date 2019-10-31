Huawei Band 4 Pro'nun basın görseli ortaya çıktı

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Huawei geçtiğimiz hafta Band 4 olarak adlandırılan bir akıllı bileklik tanıtmıştı. Şirket cihazı geçen yılki Band 3'ün devamı olarak piyasaya sürdü. Ancak, Huawei yakında Pro versiyonunu da pazara sunacak gibi görünüyor.

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Huawei Band 4 Pro'nun resmi basın görselleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler akıllı bilekliğin Siyah, Pembe ve Kırmızı olmak üzere 3 renk seçeneği ile geleceğini gösteriyor. Tasarım olarak ise aşağıdaki gördüğünüz Band 3 Pro'yu andırdığını söyleyebiliriz.

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Kasım ayında tanıtılacak

Band 4 Pro için fazla bilgi ortaya çıkmamasına rağmen, AMOLED ekran, kalp atış hızı sensörü, spor takip modu ve USB-A konektörü dahil olmak üzere çok sayıda ilgi çekici özelliğe sahip olmasını bekliyoruz. Akıllı bileklik büyük bir olasılıkla Kasım ayı içerisinde tanıtılacak.