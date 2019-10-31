Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek

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Xiaomi, Apple Watch tasarımlı yeni akıllı saatini önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Merakla beklenen Mi Watch'un kayış görselleri internete düştü. Görünüşe bakılırsa akıllı saat için dört farklı renkte kayış sunulacak.

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Xiaomi Mi Watch'un kayış renkleri arasında Mavi, Beyaz, Gri ve Siyah olduğunu görüyoruz. Kayışlar anti-alerjik ve ter önleyici özelliklere sahip floro kauçuktan üretildi. Ayrıca kayış tokalarında 'MI' markası yer alıyor.

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5 Kasımda lanse edilecek

Şirket ayrıca, Mi Watch'un XiaoAI adlı sesli asistan ile geleceğini açıkladı. Cihazın GPS, NFC, Wi-Fi/Bluetooth, eSIM ve hoparlör modüllerine sahip olacağı söyleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon Wear 3100 platformundan alacak. Xiaomi Mi Watch'ın resmi tanıtımı 5 Kasım tarihinde Pekin'de yapılacak.