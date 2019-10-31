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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek

    Xiaomi çok yakında tasarım olarak Apple Watch'a benzeyen yeni bir akıllı saat çıkaracak. Mi Watch'un dört farklı renkte kayış seçeneği ile sunulacağını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek
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    Xiaomi, Apple Watch tasarımlı yeni akıllı saatini önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Merakla beklenen Mi Watch'un kayış görselleri internete düştü. Görünüşe bakılırsa akıllı saat için dört farklı renkte kayış sunulacak.

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    Xiaomi Mi Watch'un kayış renkleri arasında Mavi, Beyaz, Gri ve Siyah olduğunu görüyoruz. Kayışlar anti-alerjik ve ter önleyici özelliklere sahip floro kauçuktan üretildi. Ayrıca kayış tokalarında 'MI' markası yer alıyor.

    Xiaomi Mi Watch dört farklı renkte kayışla gelecek
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    5 Kasımda lanse edilecek

    Şirket ayrıca, Mi Watch'un XiaoAI adlı sesli asistan ile geleceğini açıkladı. Cihazın GPS, NFC, Wi-Fi/Bluetooth, eSIM ve hoparlör modüllerine sahip olacağı söyleniyor. Gücünü ise Qualcomm Snapdragon Wear 3100 platformundan alacak. Xiaomi Mi Watch'ın resmi tanıtımı 5 Kasım tarihinde Pekin'de yapılacak.



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