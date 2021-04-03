Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019'da piyasaya sürdüğü Huawei Band 4'ün halefi Huawei Band 6'yı duyurdu. 5 numarayı atlayan şirket, yeni modelde ekran ve sağlık özellikleri kanadında iyileştirmeler sunuyor.
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Huawei Band 6 özellikleri
Huawei Band 6, 194 x 368 piksel çözünürlüklü 1.47 inç AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Selefi Band 4'e kıyasla %148 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapan akıllı bileklik, %42 oranında da daha iyi ekran/kasa oranı sunuyor.İlginizi Çekebilir Huawei TalkBand B6 duyuruldu: Hem bileklik hem Bluetooth kulaklık
Sol tarafında fiziksel bir tuşun yer aldığı Huawei Band 6, 18 gram ağırlığında ve 5ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Bileklik yoğun kullanımda 10 güne, normal kullanımda ise 14 güne kadar batarya süresi vadederken, 5 dakikalık şarjla da 2 günlük kullanım sunuyor.
Huawei Band 6, sağlık tarafında ise bir akıllı bileklikte olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Öyle ki kalp atış hızı, SpO2 kan/oksijen saturasyonu ve adet döngüsü takibi ile uyku ve stres izleme fonksiyonları Huawei Band 6'nın sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Akıllı bileklik ayrıca desteklediği 96 farklı egzersiz moduyla da aktiviteleri takip edip kalori, adım sayısı ve kat edilen mesafe gibi hesaplamaları gerçekleştirebiliyor.
Temassız ödeme için NFC desteğini de bünyesinde barındıran akıllı bilekliğin telefona gelen arama ve mesaj gibi bildirimleri görüntüleme, müzik çalar kontrolü ve kamera denklanşörü işlevleri de bulunuyor.
Huawei Band 6 teknik özellikleri
|Ekran Büyüklüğü
|1.47 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|194 x 368 piksel
|Boyut
|43 x 24.4 x 10.99 mm
|Ağırlık
|18 g
|Bağlantı
|Bluetooth 5.0
|Sensörler
|İvmeölçer, jiroskop, optik nabız sensörü
|Su Direnci
|5ATM
|Uyumluluk
|Android 6.0 veyaz üzeri | iOS 9.0 veya üzeri
|Şarj Tipi
|Manyetik
|Renk Seçenekleri
|Siyah, turuncu, yeşil
Huawei Band 6 fiyatı
Huawei Band 6 fiyatı 50$ olarak belirlenmiş durumda. Siyah, turuncu ve yeşil renk opsiyonlarına sahip olan akıllı bileklik, Android 6.0 veya iOS 9 üstü işletim sistemli cihazlarla çalışabiliyor. Bilekliğin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.
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Bir tek ekg'li apple'ın var. Bir iki model daha ekg'li çıkardı sanırım. Onlar dışında hepsi aynı.
1- Böyle alelade bir ürünün ardı ardına bu kadar fazla haberinin yapılması gerçekten habercilik midir? yoksa örtülü reklamcılık mıdır?
2- Üründe GPS var mı acaba diye düşündüm. Cevap: YOK!
Bilginize.