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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei, yeni akıllı bilekliği Huawei Band 6 modelini duyurdu. İşte yenilenen tasarımı, 14 güne varan pil ömrü ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çeken Huawei Band 6 fiyatı ve özellikleri:
    03 Nisan 2021, 22:30 (1 hf.)
    7,3b
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    12
    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    3

    Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çinli teknoloji devi Huawei, 2019'da piyasaya sürdüğü Huawei Band 4'ün halefi Huawei Band 6'yı duyurdu. 5 numarayı atlayan şirket, yeni modelde ekran ve sağlık özellikleri kanadında iyileştirmeler sunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor"

    Huawei Band 6 özellikleri

    Huawei Band 6, 194 x 368 piksel çözünürlüklü 1.47 inç AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Selefi Band 4'e kıyasla %148 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapan akıllı bileklik, %42 oranında da daha iyi ekran/kasa oranı sunuyor.

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    Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Sol tarafında fiziksel bir tuşun yer aldığı Huawei Band 6, 18 gram ağırlığında ve 5ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Bileklik yoğun kullanımda 10 güne, normal kullanımda ise 14 güne kadar batarya süresi vadederken, 5 dakikalık şarjla da 2 günlük kullanım sunuyor. 

    Huawei Band 6, sağlık tarafında ise bir akıllı bileklikte olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Öyle ki kalp atış hızı, SpO2 kan/oksijen saturasyonu ve adet döngüsü takibi ile uyku ve stres izleme fonksiyonları Huawei Band 6'nın sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Akıllı bileklik ayrıca desteklediği 96 farklı egzersiz moduyla da aktiviteleri takip edip kalori, adım sayısı ve kat edilen mesafe gibi hesaplamaları gerçekleştirebiliyor.

    Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Temassız ödeme için NFC desteğini de bünyesinde barındıran akıllı bilekliğin telefona gelen arama ve mesaj gibi bildirimleri görüntüleme, müzik çalar kontrolü ve kamera denklanşörü işlevleri de bulunuyor. 

    Huawei Band 6 teknik özellikleri

    Ekran Büyüklüğü 1.47 inç
    Ekran Çözünürlüğü 194 x 368 piksel
    Boyut 43 x 24.4 x 10.99 mm
    Ağırlık 18 g
    Bağlantı Bluetooth 5.0
    Sensörler İvmeölçer, jiroskop, optik nabız sensörü
    Su Direnci 5ATM
    Uyumluluk Android 6.0 veyaz üzeri | iOS 9.0 veya üzeri
    Şarj Tipi Manyetik
    Renk Seçenekleri Siyah, turuncu, yeşil

    Huawei Band 6 fiyatı

    Huawei Band 6 fiyatı 50$ olarak belirlenmiş durumda. Siyah, turuncu ve yeşil renk opsiyonlarına sahip olan akıllı bileklik, Android 6.0 veya iOS 9 üstü işletim sistemli cihazlarla çalışabiliyor. Bilekliğin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.



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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BekirHan
    Saatlerin(bantların) hemen hemen hepsi alelade. Yani rahat son 3 nesildir, ekranlar büyüyor, renkleniyor falan ama özellikler hemen hemen her marka modelde aynı. Yani yeni bir şey yok. Aktivite takipleri spo'lar, kalp atışları, uyku takibi. Hiç birinin bir diğerinden ekran dışında bir farkı yok rahat 3 nesildir.

    Bir tek ekg'li apple'ın var. Bir iki model daha ekg'li çıkardı sanırım. Onlar dışında hepsi aynı.
    Saatlerin(bantların) hemen hemen hepsi alelade. Yani rahat son 3 nesildir, ekranlar büyüyor, renkleniyor falan ama özellikler hemen hemen her marka modelde aynı...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    pckobat_78 (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honor band 6 ile aynı galiba. 400 civarı bir fiyattan girerse iş yapar bence mibandden çok daha iyi görsellikte bir ürün. GPS olan zaten Watch Fit var. Bunda biraz daha maliyet düşürüp uygun fiyata verme peşindeler diye düşünüyorum. Huawei telefon işinden çekilip aksesuar ve bilgisayar olarak devam etsede baya iş yapacak sanki :)
    Honor band 6 ile aynı galiba. 400 civarı bir fiyattan girerse iş yapar bence mibandden çok daha iyi görsellikte bir ürün. GPS olan zaten Watch Fit var. Bunda bi...
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    Yanıtla +5
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aklıma takılanlar;

    1- Böyle alelade bir ürünün ardı ardına bu kadar fazla haberinin yapılması gerçekten habercilik midir? yoksa örtülü reklamcılık mıdır?

    2- Üründe GPS var mı acaba diye düşündüm. Cevap: YOK!

    Bilginize.
    Aklıma takılanlar; 1- Böyle alelade bir ürünün ardı ardına bu kadar fazla haberinin yapılması gerçekten habercilik midir? yoksa örtülü reklamcılık mıdır...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şunlarda bence en büyük eksik spotify + bluetooth kulaklık .
    spora gidince telefonu dolapta bıraktırması lazım aletin.
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    C cgurcan (Cahit GRCN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NFC modeli gelsin. Satış rekoru kırar sanki.
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    C caglar103 (Çağlar Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NFC varsa iyi bence mi band global sürümde NFC yok. bunda TR ye gelen modellerde NFC olursa tadından yenmez.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    NFC, mi band 5'te de var mı?

    Eğer yoksa bu alınır.
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    DeepestSea (Melih Ayas) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Watch Fit olmuş band 6
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan ucuz saatlerden güzel duruyor en azından alınır
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    pckobat_78 (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Honor band 6 ile aynı galiba. 400 civarı bir fiyattan girerse iş yapar bence mibandden çok daha iyi görsellikte bir ürün. GPS olan zaten Watch Fit var. Bunda biraz daha maliyet düşürüp uygun fiyata verme peşindeler diye düşünüyorum. Huawei telefon işinden çekilip aksesuar ve bilgisayar olarak devam etsede baya iş yapacak sanki :)
    Yanıtla +5
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    damn2u (Sercan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi Band 6 yerine bu ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirim.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aklıma takılanlar;

    1- Böyle alelade bir ürünün ardı ardına bu kadar fazla haberinin yapılması gerçekten habercilik midir? yoksa örtülü reklamcılık mıdır?

    2- Üründe GPS var mı acaba diye düşündüm. Cevap: YOK!

    Bilginize.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Saatlerin(bantların) hemen hemen hepsi alelade. Yani rahat son 3 nesildir, ekranlar büyüyor, renkleniyor falan ama özellikler hemen hemen her marka modelde aynı. Yani yeni bir şey yok. Aktivite takipleri spo'lar, kalp atışları, uyku takibi. Hiç birinin bir diğerinden ekran dışında bir farkı yok rahat 3 nesildir.

    Bir tek ekg'li apple'ın var. Bir iki model daha ekg'li çıkardı sanırım. Onlar dışında hepsi aynı.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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