Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

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Çinli teknoloji devi Huawei, 2019'da piyasaya sürdüğü Huawei Band 4'ün halefi Huawei Band 6'yı duyurdu. 5 numarayı atlayan şirket, yeni modelde ekran ve sağlık özellikleri kanadında iyileştirmeler sunuyor.

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Huawei Band 6 özellikleri

Huawei Band 6, 194 x 368 piksel çözünürlüklü 1.47 inç AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Selefi Band 4'e kıyasla %148 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapan akıllı bileklik, %42 oranında da daha iyi ekran/kasa oranı sunuyor.

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Sol tarafında fiziksel bir tuşun yer aldığı Huawei Band 6, 18 gram ağırlığında ve 5ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Bileklik yoğun kullanımda 10 güne, normal kullanımda ise 14 güne kadar batarya süresi vadederken, 5 dakikalık şarjla da 2 günlük kullanım sunuyor.

Huawei Band 6, sağlık tarafında ise bir akıllı bileklikte olması gereken tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Öyle ki kalp atış hızı, SpO2 kan/oksijen saturasyonu ve adet döngüsü takibi ile uyku ve stres izleme fonksiyonları Huawei Band 6'nın sağlık özellikleri arasında yer alıyor. Akıllı bileklik ayrıca desteklediği 96 farklı egzersiz moduyla da aktiviteleri takip edip kalori, adım sayısı ve kat edilen mesafe gibi hesaplamaları gerçekleştirebiliyor.

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Temassız ödeme için NFC desteğini de bünyesinde barındıran akıllı bilekliğin telefona gelen arama ve mesaj gibi bildirimleri görüntüleme, müzik çalar kontrolü ve kamera denklanşörü işlevleri de bulunuyor.

Huawei Band 6 teknik özellikleri

Ekran Büyüklüğü 1.47 inç Ekran Çözünürlüğü 194 x 368 piksel Boyut 43 x 24.4 x 10.99 mm Ağırlık 18 g Bağlantı Bluetooth 5.0 Sensörler İvmeölçer, jiroskop, optik nabız sensörü Su Direnci 5ATM Uyumluluk Android 6.0 veyaz üzeri | iOS 9.0 veya üzeri Şarj Tipi Manyetik Renk Seçenekleri Siyah, turuncu, yeşil

Huawei Band 6 fiyatı

Huawei Band 6 fiyatı 50$ olarak belirlenmiş durumda. Siyah, turuncu ve yeşil renk opsiyonlarına sahip olan akıllı bileklik, Android 6.0 veya iOS 9 üstü işletim sistemli cihazlarla çalışabiliyor. Bilekliğin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

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