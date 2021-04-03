Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor

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Ağır ambargolara rağmen ürün gamını çeşitlendirmeye çalışan Huawei geçtiğimiz aylarda masa üstü bir monitör hazırlamıştı. Huawei Display 23.8¨adındaki ürün global pazarlara çıkmaya hazır.

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Huawei Display 23.8” özellikleri ve fiyatı

23.8 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör FullView çözümü sayesinde 5.7mm kenar kalınlığına sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 90 oluyor. NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsayan monitör 1000:1 kontrast oranına sahip.

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Ekranda 60Hz tazeleme hızı yer alırken 5ms tepki süresi ve 250 nit parlaklık değeri sunuluyor. TÜV Rheinland mavi ışık sertifikası olan monitörün karıncalanmayı önleyen bir teknolojisi de mevcut. VESA standı ileri ve geri eğilmesini sağlıyor.

VGA ve HDMI girişleri olan Huawei Display 23.8” çok da üst düzey olmayan özelliklerle donatılmış. 150 Pound etiketiyle satışa çıkacak olan ürün için henüz ülkemizde bir fiyat duyurulmuş değil.

https://www.gizmochina.com/2021/04/02/huawei-launch-first-desktop-monitor-april-14/

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