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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor

    Huawei Display 23.8¨monitör modeli biraz daha gündelik işlemler içn alternatif arayanlara hitap ediyor. Huawei Display 23.8” özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    03 Nisan 2021, 13:10 (1 hf.)
    3,1b
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor
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    Ağır ambargolara rağmen ürün gamını çeşitlendirmeye çalışan Huawei geçtiğimiz aylarda masa üstü bir monitör hazırlamıştı. Huawei Display 23.8¨adındaki ürün global pazarlara çıkmaya hazır.

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    Huawei Display 23.8” özellikleri ve fiyatı

    23.8 inçlik IPS LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan monitör FullView çözümü sayesinde 5.7mm kenar kalınlığına sahip. Böylece ekran-kasa oranı yüzde 90 oluyor. NTSC renk gamının yüzde 72’sini kapsayan monitör 1000:1 kontrast oranına sahip.

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    Ekranda 60Hz tazeleme hızı yer alırken 5ms tepki süresi ve 250 nit parlaklık değeri sunuluyor. TÜV Rheinland mavi ışık sertifikası olan monitörün karıncalanmayı önleyen bir teknolojisi de mevcut. VESA standı ileri ve geri eğilmesini sağlıyor.

    VGA ve HDMI girişleri olan Huawei Display 23.8” çok da üst düzey olmayan özelliklerle donatılmış. 150 Pound etiketiyle satışa çıkacak olan ürün için henüz ülkemizde bir fiyat duyurulmuş değil.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/02/huawei-launch-first-desktop-monitor-april-14/
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    150 pounda samsung alırım kusura bakmasın
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu paraya çok daha iyi monitörler var be.
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    böyle monitörler üretip piyasaya sürecekse tutunması çok zor...
    msı, gigabyte, acer, dell, philips, hp, lenovo gibi firmalar varken hatta bu gurubun bir üst seviyesi kendi panellerini üretebilen samsung ve lg gibi firmalardan yana hiç bir şansı yok...
    eğer bu piayasa tutunmak istiyorsam yeni nesil oled ekranlı monitör ile bu işe başlardım...
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    250 nit panda panel.. bu fiyata o da iyiymiş
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    N nuksws_99 (dasasd ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    150 pounda samsung alırım kusura bakmasın
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