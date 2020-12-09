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    Huawei’de yılbaşı indirimleri başladı

    Çinli teknoloji devi Huawei, şimdiden yılbaşı indirimlerine başladı. Telefon, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve aksesuarlarda indirimler mevcut.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei’de yılbaşı indirimleri başladı
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    Kasım ayında Muhteşem Cuma indirimlerine imza atan Huawei, şimdi de yılbaşına özel bir indirim başlattı. 2 Aralık’ta başlayan indirimler 10 Ocak 2021’e kadar devam edecek.

    https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html

    İndirime giren ürünlere baktığımızda 3 üründeki indirim dikkat çekiyor. Bu ürünler Huawei Matebook D14, Huawei MatePad 10.4 ve Huawei Watch GT2 Pro.

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    Huawei Matebook D14 8/256 GB dizüstü bilgisayar 6299 TL’ye düştü. Huawei Store uygulamasından 200 TL’lik ekstra indirim kodu alarak 6099 TL’ye satın alabilirsiniz. Sepetinize ayrıca 1 TL’ye Huawei Freelace kulaklık veya Huawei CM510 mini hoparlör ekleyebilirsiniz.

    Huawei MatePad 10.4 tablet bilgisayarın fiyatı 2499 TL’ye indi. Tabletin yanında orijinal klavyesiz kılıf hediye ediliyor. Huawei Store uygulamasından yeni üyelik oluşturarak ekstra 100 TL indirim kazanabilirsiniz.

    Huawei Watch GT2 Pro akıllı saat, Muhteşem Cuma indiriminde olduğu gibi yine 2299 TL’ye satılıyor. Bu sefer yanındaki ek ürün değiştirilmiş. +1 TL daha ödeyerek Huawei kablosuz selfie stick ile birlikte satın alabilirsiniz. Huawei Store uygulamasındaki 100 TL’lik indirim kuponununu kullanmayı unutmayın.

    Her gün saat 12.00-14.00 ve 21.00-24.00 arasında Huawei P40 Lite E modeli 2899 TL’ye, Huawei P Smart Pro modeli 2999 TL’ye, Huawei Band 3e modeli 99 TL’ye satılıyor.

    Huawei'de indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

    https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html



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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten hep KAZIKTI Cinli markasi ....
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yarım akıllı telefona iyi kamera koymak apple,samsung fiyatına satma hakkını vermez.önce kendine aynada baksın.yoksa Çin sınırı içinde kendi kendine satmaya devam eder.
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Google olmayan telefonları bu fiyata satamazsın. Huawei'in cep telefonunda çok fazla ömrü kalmadı. 2-3 seneye lg durumuna düşecektir.
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    glumerna (hiko baba) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    telefonları indir başkan ebesinin nikahı fiyatına telefon satıyon 14 yorum var en çok satış yapan online satış platformunda bu fiyatlara huawerdi falan almaz bizim millet google yok bişey yok uğraş didin yükle falan filan indirki alalım
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    fotifoti (foti ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huavey almayın aldırmayın. Önce insan olsunlar

    https://www.webtekno.com/huawei-uygur-turkleri-yuz-tanima-sistemi-testi-h103148.html
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten hep KAZIKTI Cinli markasi ....
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