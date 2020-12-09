Huawei’de yılbaşı indirimleri başladı

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Kasım ayında Muhteşem Cuma indirimlerine imza atan Huawei, şimdi de yılbaşına özel bir indirim başlattı. 2 Aralık’ta başlayan indirimler 10 Ocak 2021’e kadar devam edecek.

https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html

İndirime giren ürünlere baktığımızda 3 üründeki indirim dikkat çekiyor. Bu ürünler Huawei Matebook D14, Huawei MatePad 10.4 ve Huawei Watch GT2 Pro.

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Huawei Matebook D14 8/256 GB dizüstü bilgisayar 6299 TL’ye düştü. Huawei Store uygulamasından 200 TL’lik ekstra indirim kodu alarak 6099 TL’ye satın alabilirsiniz. Sepetinize ayrıca 1 TL’ye Huawei Freelace kulaklık veya Huawei CM510 mini hoparlör ekleyebilirsiniz.

Huawei MatePad 10.4 tablet bilgisayarın fiyatı 2499 TL’ye indi. Tabletin yanında orijinal klavyesiz kılıf hediye ediliyor. Huawei Store uygulamasından yeni üyelik oluşturarak ekstra 100 TL indirim kazanabilirsiniz.

Huawei Watch GT2 Pro akıllı saat, Muhteşem Cuma indiriminde olduğu gibi yine 2299 TL’ye satılıyor. Bu sefer yanındaki ek ürün değiştirilmiş. +1 TL daha ödeyerek Huawei kablosuz selfie stick ile birlikte satın alabilirsiniz. Huawei Store uygulamasındaki 100 TL’lik indirim kuponununu kullanmayı unutmayın.

Her gün saat 12.00-14.00 ve 21.00-24.00 arasında Huawei P40 Lite E modeli 2899 TL’ye, Huawei P Smart Pro modeli 2999 TL’ye, Huawei Band 3e modeli 99 TL’ye satılıyor.

Huawei'de indirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://shop.huawei.com/tr/kampanya-ozel-indirim.html

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