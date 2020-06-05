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    Huawei'den 8 inçlik ekranıyla bütçe dostu tablet geliyor: MatePad C3

    Çinli teknoloji üreticilerinden Huawei, yeni bir tablet modeli üzerinde çalışıyor. Sızan bilgilere göre MatePad C3 olarak adlandırılan cihaz bütçe dostu bir fiyat etiketiyle çıkacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'den 8 inçlik ekranıyla bütçe dostu tablet geliyor: MatePad C3
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    Sektöre yakın kaynaklara göre Çinli şirket Huawei, MatePad C3 adlı nispeten ucuz bir tablet modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI 10 arayüzü ile gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti"

    150 doları geçmeyecek

    Sızan bilgiler MatePad C3'ün 1280 × 800 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik bir ekrana sahip olduğu yönünde. Cihazın arka panelinde 5 megapiksel kamera ve önde 2 megapiksel kamera yer alacak. Tablet modelleri için geliştirilen MediaTek MT8768 işlemci ile güçlendirilen cihaz, sekiz ARM Cortex-A53 çekirdeğini ve bir IMG PowerVR GE8320 grafik hızlandırıcısını birleştiriyor. Tabletin Wi-Fi 5 (802.11a / b / g / n / ac) kablosuz bağlantı desteğinin de mevcut olacağını belirtelim.

    Huawei'den 8 inçlik ekranıyla bütçe dostu tablet geliyor: MatePad C3
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    Tüm bunlara ek olarak 3GB RAM ve 32GB depolama birimi ile gelecek olan MatePad C3'ün Bluetooth 5.0 desteğine de sahip olacağı ifade edilmiş. 5.100 mAh gücündeki pil kapasitesi ise tabletin dikkat çeken bir başka özelliği diyebiliriz. Bazı kaynaklara göre 225 dolarla satışa çıkacağı söylenen tabletin maliyetinin muhtemelen 150 doları geçmeyeceği de sızan bilgiler arasında.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/04/huawei-matepad-c3-with-an-8-inch-display-mediatek-mt8768-chip-leaks/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre50900 (ç u) 5 sa.
    android tabletler tam bir çop
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 9 sa.
    Bütçe dostu..

    Geçen sene 25$ fazlasına amiral gemisi telefon vardı piyasada.
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