Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor

    Huawei'nin kendi işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlar çıkarmaya hazırlandığı bildirliyor. Şirket HarmonyOS platformunu temel alan akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet piyasaya sürecek.
    3 gün
    2,7b
    1
    3
    Taşınab...
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Huawei geçtiğimiz yıl HarmonyOS'u resmen tanıtmıştı. Şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği işletim sistemi ilk olarak Huawei ve Honor Vision TV'lerde kullandı. Ancak bu yıl daha fazla cihazda hayat bulacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği

    Ayrıca Bkz. "Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı"

    Weibo'da şirketin HarmonyOS 2.0'a yönelelik planları ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Huawei, 2020 sonuna kadar kendi işletim sistemiyle çalışan birkaç cihaz piyasaya sürecek. Bunların akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet olduğu belirtiliyor.

    Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Peki ya telefon?

    Görünüşe bakılırsa şirket HarmonyOS'u sadece Android'e değil aynı zamanda Windows'a alternatif bir işletim sistemi olarak geliştirmiş. Fakat HarmonyOS'lu akıllı telefonları bu yıl da göremeyeceğiz.

    Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor
    Tam Boyutta Gör

    İşletim sisteminin henüz akıllı telefonlar için hazır olmadığı bildiriliyor. Ayrıca ABD'nin ambargo uyguladığı şirket şu anda kendi ekosistemini kurmaya odaklanmış durumda. Yani HarmonyOS tabanlı Huawei telefonlar için biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/17/huawei-to-launch-harmonyos-2-0-watches-pcs-tablets-2020-report Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbozkurt85 2 gün
    ABD yaptıgı ambargo ile yeni bir rakip kazandı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    High Sierra 2 gün
    Eğer Meego kadar açık kaynaklı bir işletim sistemi olacaksa ne mutlu fakat Jolla'nın bile Sailfish Custom ROMlarını parayla sattığını düşünecek olursak hiçbir firmanın doğrudan açık kaynağa sıcak bakmadığını görebiliriz. Mutlaka kullanıcıya karşı bir sınırlandırma olacak. Daha da kötüsünü tahmin edebiliyoruz zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 2 gün
    eğer başarılı olursa, oyun değişecek
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek 2 gün Boeing, işten çıkarma sürecinin ikinci dalgasına hazırlanıyor 2 gün LG'den hareketi sevenlere özel "XBOOM Go Bluetooth hoparlör ailesi inceleme" 2 gün Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı 2 gün Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor 2 gün EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu 3 gün İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi 3 gün Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir 3 gün Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir 3 gün Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım 3 gün Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip 3 gün Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor Sonraki Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor 3 gün Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız