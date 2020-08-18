Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor

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Huawei geçtiğimiz yıl HarmonyOS'u resmen tanıtmıştı. Şirketin kendi bünyesinde geliştirdiği işletim sistemi ilk olarak Huawei ve Honor Vision TV'lerde kullandı. Ancak bu yıl daha fazla cihazda hayat bulacak.

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Weibo'da şirketin HarmonyOS 2.0'a yönelelik planları ortaya çıktı. Gelen haberlere göre Huawei, 2020 sonuna kadar kendi işletim sistemiyle çalışan birkaç cihaz piyasaya sürecek. Bunların akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet olduğu belirtiliyor.

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Peki ya telefon?

Görünüşe bakılırsa şirket HarmonyOS'u sadece Android'e değil aynı zamanda Windows'a alternatif bir işletim sistemi olarak geliştirmiş. Fakat HarmonyOS'lu akıllı telefonları bu yıl da göremeyeceğiz.

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İşletim sisteminin henüz akıllı telefonlar için hazır olmadığı bildiriliyor. Ayrıca ABD'nin ambargo uyguladığı şirket şu anda kendi ekosistemini kurmaya odaklanmış durumda. Yani HarmonyOS tabanlı Huawei telefonlar için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://www.gizmochina.com/2020/08/17/huawei-to-launch-harmonyos-2-0-watches-pcs-tablets-2020-report

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