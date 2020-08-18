Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı

Xiaomi, kendi geliştirdiği mobil arayüzün en son sürümü olan MIUI 12'nin dağıtımına başlamıştı. Çinli şirket ayrıca Android 11 beta programına start verdi. Ancak güncellemeyle ilgili bazı kullanıcıların canını sıkacak haberler geliyor.
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Android 11'e güncellenmeyeceği iddia edilen Xiaomi telefonların listesi yayınlandı. Bunlar arasında Redmi Note 7 ve Note 8 gibi popüler seriler de var. Daha önce güncellemenin Snapdragon 845'li cihazlara dağıtılmayacağı bildirilmişti.
Android 11 almayacak Xiaomi telefonlar:
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi 8
- Redmi 8A Dual
- Redmi 8A
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Xiaomi Mi Mix Alpha
Yukarıdaki listenin henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtmek gerekir. Fakat Xiaomi ile ilgili sağlam kaynaklardan sızdırıldığı için doğru olma ihtimalinin son derece yüksek olduğu ifade ediliyor.
https://www.rprna.com/updates/android/android-11-ineligible-xiaomi-device-list Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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