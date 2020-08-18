Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı

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Xiaomi, kendi geliştirdiği mobil arayüzün en son sürümü olan MIUI 12'nin dağıtımına başlamıştı. Çinli şirket ayrıca Android 11 beta programına start verdi. Ancak güncellemeyle ilgili bazı kullanıcıların canını sıkacak haberler geliyor.

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Android 11'e güncellenmeyeceği iddia edilen Xiaomi telefonların listesi yayınlandı. Bunlar arasında Redmi Note 7 ve Note 8 gibi popüler seriler de var. Daha önce güncellemenin Snapdragon 845'li cihazlara dağıtılmayacağı bildirilmişti.

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Android 11 almayacak Xiaomi telefonlar:

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi 8

Redmi 8A Dual

Redmi 8A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Yukarıdaki listenin henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtmek gerekir. Fakat Xiaomi ile ilgili sağlam kaynaklardan sızdırıldığı için doğru olma ihtimalinin son derece yüksek olduğu ifade ediliyor.

https://www.rprna.com/updates/android/android-11-ineligible-xiaomi-device-list

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