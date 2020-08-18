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    Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı

    Android 11'e güncellenmeyecek Xiaomi telefonların listesi internete sızdırıldı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümüne kavuşamayacak cihazlar arasında oldukça popüler modeller de var.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı
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    Xiaomi, kendi geliştirdiği mobil arayüzün en son sürümü olan MIUI 12'nin dağıtımına başlamıştı. Çinli şirket ayrıca Android 11 beta programına start verdi. Ancak güncellemeyle ilgili bazı kullanıcıların canını sıkacak haberler geliyor.

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    Android 11'e güncellenmeyeceği iddia edilen Xiaomi telefonların listesi yayınlandı. Bunlar arasında Redmi Note 7 ve Note 8 gibi popüler seriler de var. Daha önce güncellemenin Snapdragon 845'li cihazlara dağıtılmayacağı bildirilmişti.

    Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı
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    Android 11 almayacak Xiaomi telefonlar:

    • Xiaomi Mi CC9e
    • Redmi Note 8 Pro
    • Redmi Note 8T
    • Redmi Note 8
    • Redmi Note 7 Pro
    • Redmi Note 7
    • Redmi Note 7S
    • Redmi 8
    • Redmi 8A Dual
    • Redmi 8A
    • Xiaomi Mi Mix 3 5G
    • Xiaomi Mi Mix Alpha

    Yukarıdaki listenin henüz resmi olarak onaylanmadığını belirtmek gerekir. Fakat Xiaomi ile ilgili sağlam kaynaklardan sızdırıldığı için doğru olma ihtimalinin son derece yüksek olduğu ifade ediliyor.



    https://www.rprna.com/updates/android/android-11-ineligible-xiaomi-device-list Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 3 gün en beğenilen
    bazıları belki bilmez ama xiaomi yi xiaomi yapan güncellemeleriydi, her cuma telefonlara güncelleme gelirdi. Piyasada yer edindikten sonra güncelleme olayını arka plana attılar. Xiaomi de alternatif arattırır oldu.
    bazıları belki bilmez ama xiaomi yi xiaomi yapan güncellemeleriydi, her cuma telefonlara güncelleme gelirdi. Piyasada yer edindikten sonra güncelleme olayını ar...
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    2 Yanıt Yanıtla +54
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Ne kadar ilginç ki Redmi Note 8 Pro gibi bir cihaz hâla satışta ve Android 11 güncellemesi almayacak.
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    MS4343 3 gün
    Gün geçtikçe her konuda diğer rakiplerine benzemeye başladı.
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    Yorumlar (69) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road ('y ) 12 sa.
    855li telefona android 11 yok rezilliğe bak
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    V4LKyR 1 gün
    Hala MIUI kullanan mı kaldı? AOSP kullanın keyfinize bakın.
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    DH Misafiri 1 gün
    xiaomi destek konusunda sınıfta kalmaya başladı.alpha ya o kadar para vereceğim ve android 11 vermeyeceksin iyi söverdim
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    DH Misafiri 1 gün
    Benim telefon note 8 pro ve güncelleme geldi yaptım.
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    DH Misafiri 1 gün
    Redmi note 8 pro ya verilmemesi aşırı saçma daha telefon çıkalı 1 yıl olmadı ve baya popüler bir telefon
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    berkcombil (Berk Bey) 1 gün
    Amiral sınıftaki cihazlarına 2 büyük Android güncellemesi.Orta seviyedekilere 1 büyük Android güncellemesi.Xiaomi her zaman böyle yapardı.Yeni birşey değil.Biraz MIUI desteğini 4-5 yeni versiyon verilerek cihazın nispeten güncel kalması sağlanıyor.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 2 gün
    Redmi note 8 pro :) donanim olarak iyi bir cihaz bence vermemeleri sacmalik olur
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    seyitsuskun 2 gün
    o zaman bu telefonları atalım mı biz
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    nebulabado 2 gün
    Cc9'a vermemeleri çok tuhaf.
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    Mihrali Bey 2 gün
    Note 7/8'e verilmemesi çok kötü olmuş. Samsung bile orta seviyeye güncelleme vermeye başlamışken Xiaomi'nin bu yaptığı kendi bacağına sıkmaktır.
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    54505 kez okundu.
    60 kişi, toplam 69 yorum yazdı.

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    xiaomi, android 11 ve
    3 etiket daha model güncelleme Mobil Teknolojiler
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