Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor

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Çinli teknoloji devi Huawei'nin MediaPad M7 olarak adlandırılabilecek yeni bir üst sınıf tablet çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Hatta cihazın render görüntüleri bile ortaya çıktı.

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Yayınlanan görseller kalem desteği ile piyasaya sürülecek tabletin boyutlarının da oldukça büyük olacağını gösteriyor. Ancak asıl ilgi çekici detay selfie kamerasının tasarımında.

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Delikli ekrana sahip ilk tablet

Huawei MediaPad M7, delikli ekrana sahip ilk tablet olabilir. Yani selfie kamerası ekrana gömülü olacak. Ayrıca görünürlerde parmak izi tarayıcısının olmaması ekrandan parmak izi okuma özelliği sunabileceği anlamına geliyor.

Marx adı altında geliştirilen cihaz ince çerçeveli bir tasarım ile gelecek. Ayrıca şirketin M-Pen kalemi ve manyetik klavyesini destekleyecek. Üst sınıf özelliklerle donatılacağı belirtilen tabletin Kirin 990 yonga setinden güç alması bekleniyor.