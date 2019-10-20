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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor

    Huawei'nin amiral gemisi özelliklere sahip bir tablet çıkarmaya hazırlandığı bildiriliyor. MediaPad M7 olarak adlandırılacak cihaz delikli ekran, kalem desteği ve ince çerçeveli tasarım ile gelecek.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor
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    Çinli teknoloji devi Huawei'nin MediaPad M7 olarak adlandırılabilecek yeni bir üst sınıf tablet çıkarmaya hazırlandığı söyleniyor. Hatta cihazın render görüntüleri bile ortaya çıktı.

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    Yayınlanan görseller kalem desteği ile piyasaya sürülecek tabletin boyutlarının da oldukça büyük olacağını gösteriyor. Ancak asıl ilgi çekici detay selfie kamerasının tasarımında.

    Huawei'den iPad Pro'ya rakip üst sınıf bir tablet geliyor
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    Delikli ekrana sahip ilk tablet

    Huawei MediaPad M7, delikli ekrana sahip ilk tablet olabilir. Yani selfie kamerası ekrana gömülü olacak. Ayrıca görünürlerde parmak izi tarayıcısının olmaması ekrandan parmak izi okuma özelliği sunabileceği anlamına geliyor.

    Marx adı altında geliştirilen cihaz ince çerçeveli bir tasarım ile gelecek. Ayrıca şirketin M-Pen kalemi ve manyetik klavyesini destekleyecek. Üst sınıf özelliklerle donatılacağı belirtilen tabletin Kirin 990 yonga setinden güç alması bekleniyor.



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    stophart 26 dk.
    Tablet dünyasında şu an gerekli olan güzel bir oled ekran deneyimini ve performansı beraber sunmak bence. Android de facetime yokken (zaten onu kullanan da çok kısıtlı), genel olarak kullanılan whatsapp, telegramla da tablette görüntülü arama yapamıyorsun zaten. O kamera için ekranı öldürmeye değmez. Pop-up kamera koy isteyen kullansın arkadaşın dediği gibi
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    Theologist 1 sa.
    Koca tablette selfie kamerası en az ihtiyaç duyulan şeydir normalde, sadece görüntülü görüşmelerde işe yarar, kimse o tabletle kalkıp grup fotoğrafı çekmeye çalışmaz.



    Yer yoksa Oppo gibi açılıp kapanan bir kamera yapmaları güvenlik ve tasarım açısından çok daha mantıklı olurdu.
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