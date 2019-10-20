OnePlus 6 ve 6T, OxygenOS betasıyla Android 10’a kavuştu

OnePlus 7T serisinin tanıtılmasına ve OnePlus 8 serisinin konuşulmaya başlamasına rağmen OnePlus, eski modellerini de unutmadığını bizlere gösterdi. OnePlus 6 ve 6T modelleri aldıkları OxygenOS beta güncellemesiyle Android 10’a kavuştu.

Neler değişiyor?

Güncelleme şimdilik yalnızca beta kullanıcılarına gönderildi. Dolayısıyla hatalarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Firmanın güncellemeyle birlikte paylaştığı değişimler listesi ise şu şekilde:

Sistem

Android 10’a yükseltildi.

Yeni arayüz tasarımı.

Gizlilik için geliştirilmiş konum izinleri.

Hızlı ayarlar kısmındaki simgeleri değiştirmeniz için yeni ayar.

Tam-ekran hareketleri

Ekranın sağından veya solundan geri gitme.

Alt gezinti çubuğuyla uygulamalar arasında geçiş yapma.

Game Space

Cihazınızdaki oyunların bir arada tutulup kolayca erişildiği ve daha iyi oyun performansı sunan Game Space bölümü.

Smart Display

Günün belirli saatlerine, konumlara ve etkinlilere göre değişen Ambient Display özelliği.

Mesajlar

Belirlediğiniz kelimelerle spam mesajları bloklama.

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OnePlus, alışık olduğumuz üzere Android 10 güncellemesini dağıtma konusunda en hızlı firmalardan biri olmayı başardı. Çoğu firma güncel amiral gemilerini bile Android 10 ile buluşturamamışken OnePlus eski modelleri için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak firma tarafından OnePlus 6 ve 6T’nin stabil Android 10 güncellemesinin ise Kasım ayında dağıtılacağı açıklandığını belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2019/10/19/oneplus-6-and-oneplus-6t-gets-android-10-via-oxygenos-beta-update/