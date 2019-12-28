Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: NovaBuds

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Huawei'nin Nova serisi altında yeni cihazlar çıkarmayı planladığını daha önceki haberimizde size aktarmıştık. Şimdi ise Çinli şirketin yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığını öğrendik.

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Huawei NovaBuds olarak adlandırılan model Nova'nın Honor gibi ayrı bir alt markaya dönüşmeyeceğine işaret ediyor. Görünüşe bakılırsa Nova serisi sadece büyüyecek ve ürün yelpazesi genişleyecek.

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Nova serisi çeşitleniyor

Cihazla ilgili henüz çok fazla detay yok. Ancak NovaBuds'un tam kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Huawei daha önce de Nova serisi kapsamında Nova Mini Bluetooth adlı bir hoparlör de piyasaya sürmüştü.

https://www.ithome.com/0/465/399.htm