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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: NovaBuds

    Huawei, Nova serisi altında akıllı telefon ve hoparlör dışında yeni bir ürün çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket yakında NovaBuds olarak adlandırılan bir tam kablosuz kulaklık piyasaya sürecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: NovaBuds
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    Huawei'nin Nova serisi altında yeni cihazlar çıkarmayı planladığını daha önceki haberimizde size aktarmıştık. Şimdi ise Çinli şirketin yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlandığını öğrendik.

    Ayrıca Bkz. "ABD, ülkedeki droneların takip edilebilmesini istiyor"

    Huawei NovaBuds olarak adlandırılan model Nova'nın Honor gibi ayrı bir alt markaya dönüşmeyeceğine işaret ediyor. Görünüşe bakılırsa Nova serisi sadece büyüyecek ve ürün yelpazesi genişleyecek.

    Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: NovaBuds
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    Nova serisi çeşitleniyor

    Cihazla ilgili henüz çok fazla detay yok. Ancak NovaBuds'un tam kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Huawei daha önce de Nova serisi kapsamında Nova Mini Bluetooth adlı bir hoparlör de piyasaya sürmüştü.



    https://www.ithome.com/0/465/399.htm Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men 29 dk.
    Huawei yine apple'ı taklit etmiş. Tasarımından tut kutusuna kadar her şeyi airpods'a benziyor. Samsung hiç değilse daha özgün bu çinlilerden.
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