ABD, ülkedeki droneların takip edilebilmesini istiyor

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) droneların kontrolü ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda drone kullanımının lisansa tabi tutulması buna bir örnek olarak verilebilir. Droneların izinsiz bölgelere girişlerinin ve illegal olarak kullanılmalarının engellenmesi için bu kurallar bir adım öteye gidiyor. FAA, uçuş esnasında droneların konumlarını canlı olarak takip edebilmek istiyor.

Drone kontrolü kolaylaşacak

Yeni sistem şimdilik yorum toplama aşamasında. 60 günlük yorum toplama sürecinin ardından yol haritası kesinleşecek.Yeni sistem ile droneların uçuş esnasında kimliklerini ve konumlarını internet üzerinden FAA tarafından oluşturulan konum takip sistemine yönlendirmesi istenecek. Merkez istasyonundan 120 metre uzaklaşabilen droneların ise direkt olarak drone üzerinden bu bilgiyi paylaşması isteniyor.

Uçuş esnasında paylaşılacak özel kimlik numarasının dronea ait seri numarası olma zorunluluğu bulunmayacak. Kullanıcıların gizliliğinin koruması amacıyla her uçuş esnasında rastgele bir kimlik numarası tanımlanabilecek.

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Yeni sisteme geçiş, dronelar için de büyük değişiklik manasına geliyor. Dolayısıyla 60 günlük yorum toplama süresi tamamlandığında bile en az 3 yıllık bir süre tanımlanması bekleniyor. FAA’in droneların kimliklendirilmesi kararı kısa süre sonra ülkemizde de uygulanmaya başlamıştı. Bu bakımdan FAA’in alacağı bu yeni kararın da yansımalarını görmemiz olası.

https://www.engadget.com/2019/12/27/faa-drones-tracking-system/