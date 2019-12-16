Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı

    Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden biri olan Time, son 10 yılın en iyi aygıtlarını açıkladı. Yayınlayan listede üç Apple cihaz ve bir Tesla modeli de yer alıyor.
    6 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    2,8b
    8
    31
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli haftalık haber dergisi Time, 1927 yılından bu yana yılın kişisi ödülüyle biliniyor. Ancak dergi bu kez son 10 yılın en iyi aygıtlarını listelemeye karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı"

    Liste tartışmaya açık

    Time dergisi, 2010 yılından bu yana binlerce cihazın piyasaya sürüldüğünü ve bu ürünlerden bazılarının ise teknolojiye yaklaşım biçimimizi değiştirdiğine dikkat çekerken, değerlendirme yaparken birçok kriteri göz önüne alındığını belirtiyor. Listenin ise son derece tartışmaya açık olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

    Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Öncelikle son 10 yılın en iyi aygıtları arasında Apple'ın üç cihazı yer alırken, bunların arasında iPhone modellerinden birinin yer almaması ise kesinlikle dikkat çekici olarak değerlendirilebilir. Ayrıca son yılların gözde markalarından biri haline gelen elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın da listede kendine yer bulmuş olduğunu da belirtelim.

    Time dergisine göre son 10 yılın en iyi 10 aygıtı:

    • Apple iPad (2010)
    • Tesla Model S (2012)
    • Raspberry Pi (2012)
    • Google Chromecast (2013)
    • DJI Phantom (2013)
    • Amazon Echo (2014)
    • Apple Watch (2015)
    • Apple AirPods (2016)
    • Nintendo Switch (2017)
    • Xbox Adaptive Controller (2018)


    https://time.com/5745302/best-gadgets-of-the-2010s-decade/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    celik44 6 sa. en beğenilen
    Galaxy s2 olmalıydı
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 5 sa.
    Mesut Çevik ile beraber hazırlamışlar herhalde şaka bir yana Times liste için şöyle diyor:



    Son 10 yıl boyunca, binlerce ürün piyasaya sürüldü ve bazıları kesinlikle diğerlerinden daha “havalı” olsa da, son on yıl ve gelecek on yıl üzerindeki etkileri kesinlikle aynı değil.



    Her bir araç, yeni bir düşünme biçiminin, günlük olarak etkileşime girdiğimiz kişisel teknolojiye yaklaşım biçimimizi değiştirecek yavaş hareket eden bir paradigma kayması hikayesini anlatıyor. Elbette, bir Raspbeery Pi'ın ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak robotik ve ev otomasyonu gibi endüstriler üzerindeki etkisi büyük olmuştur (Google Translate).




    Yani önemli olan markalari değil bulundukları endüstride yarattıkları değişim.

    İlk iPad mesela, tablet bilgisayar ekosistemini yaygınlaştırdi.
    Mesut Çevik ile beraber hazırlamışlar herhalde [resim] şaka bir yana Times liste için şöyle diyor: Son 10 yıl boyunca, binlerce ürün piya...
    Devamını Gör
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moşer 6 sa. yeni yorumcu
    listeyi yapan apple fanboyuymuş galiba
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ysfklsz 41 dk.
    vay be hiçbirini kullanmadım, hatta apple ve tesla dışındakileri ne gördüm nede duydum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xagdas 1 sa.
    iPhone dünyanın yörüngesini değiştirdi ama tarihler 2007'ydi. O yüzden bu listede olmaması normal. Ona bakılırsa ilk kameralı telefon da olmalı.Hatta ilk röntgen cihazı bile olmalı... Time son 10 yıl için demiş. Apple Watch ve Airpods biraz hafif kalmış. Bir Oculus veya Vive olabilirdi.Elektrikli scooter olabilirdi. Online ödeme sistemleri olabilirdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rimesia 2 sa.
    Apple Watch ve Switch kesinlikle listeye girmeyi haketmiyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    turn table 2 sa.
    Raspberry Pi (2012)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    turbetfur2 3 sa.
    Chromecasti tek geçerim. Gerçekten yıllanmış samsung tv yi smart tv yaptı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TRkronos 3 sa.
    Liste amerika bayrağı sallıyor buram buram sizi gidi hınzırlar
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    from_anatolia 4 sa.
    Xiaomi mi band nerede? :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    detanaoq 4 sa.
    sheeple yazar kadrosu geniş olmalı... putperestlerin markası apple...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Gunpower-storm 4 sa.
    Sharp Aquro veya Mi Mix 1 olmalıydı kesinlikle.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 5 sa.
    Chromecast'i, switch'i ve xbox controller'i bilmiyorum ama diğerleri çıkış tarihlerine göre iyi/yenilikçi aygıtlardı. Switch için aslında cihaz olarak yenilikçi diyemesekte nintendo'nun oturmuş milyonlarca fanları olan standart oyunları sayesinde çok tuttu. Pokemon'u tetrise koysanız o da yok satar. Bunlar dışında listeyi hak eden yenilikçi cihazlarda vardır muhtemelen, örneğin hiç bir vr aleti göremedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 keremec 2. kez +193 2 ProfXavier ilk kez +183 3 TITAN 2. kez +172
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    MHEC +81 EyeCoral +63 nick bırakmamışsınız lan +51 WB +34 volkie +18 darkhair +15 Amon_Amarth +12 tek_Türk +11 Spider_hip +10 Redshift +10
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    3 Üye, 5 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2756 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    teknoloji, time ve
    8 etiket daha cihaz aygıt Apple tesla time dergisi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
    Facebook Sayfası258,6b
    Twitter Profili78b
    YouTube Kanalı262b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. iPhone XR yerine iPhone 11 seçmek için 5 neden 42 dk. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu 1 sa. Galaxy S11 serisinde LG bataryaları kullanılacak 1 sa. Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak 2 sa. Google Haritalar artık aracınıza uyumlu şarj istasyonlarını gösteriyor 2 sa. Amazfit, CES 2020'de akıllı spor ayakkabısını tanıtacak 3 sa. Samsung düğmeye bastı: 144 megapiksel kamera sensörü geliyor 3 sa. Huawei FreeBuds 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı 4 sa. Google, Türkiye'den çekilecek mi? İşte yeni açıklama: 4 sa. ZTE yeni akıllı telefonu Axon 10s Pro'nun görsellerini paylaştı 5 sa. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor 5 sa. PewDiePie, 2020 yılında YouTube’a ara vereceğini duyurdu 6 sa. Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı Sonraki New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi 8 sa. Facebook çalışanlarının banka bilgileri çalındı 8 sa. Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı 16 sa. Ocean Cleanup, okyanustan atık plastik toplama görevinin ilk safhasını tamamladı 16 sa. Yeni Jumanji filminden gişede müthiş performans 17 sa. Dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika, zorlu bir testi daha geride bıraktı 18 sa. Fidelity Digital Assets 2020'de Ethereum desteği getirmeyi düşünüyor 18 sa. Monster'da Bu Hafta - eFootball PES 2020 19 sa. Milyarder Mark Cuban, Bitcoin'in para birimi olamayacağını söyledi 19 sa. 3 boyutlu yazıcı ile ev üretildi 20 sa. vivo X30 Pro'nun zoom yeteneklerini ortaya koyan birkaç fotoğraf yayınlandı 20 sa. Rusya; uzay taşlarını patlatmayı düşünüyor 21 sa. Araştırmacılar, çevrim içi veri transferini hızlandırmanın yeni bir yolunu buldular 21 sa. Oppo Reno 3 Pro'nun resmi basın görselleri yayınlandı 22 sa. Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar yeni Android cihazlarda çalışmayacak! 23 sa. Yeni nesil kamikaze İHA'lar için imza atıldı: Kargu-2 1 gün Amazon'un kargo şirketi, yakında FedEx ve UPS gibi devleri sollayacak 1 gün OnePlus, CES 2020'de ilk akıllı saat modelini tanıtabilir 1 gün Samsung'tan Redmi K30 5G'ye rakip geliyor 1 gün Gökbilimciler ilk defa bir nötron yıldızının yüzeyini haritalandırdılar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Mi Mix 4 böyle gözükebilir!
    DonanımHaber
    Google Türkiye doğruladı: Google servisleri uzlaşılana kadar y...
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Entelektüel insan ne tür müzik dinler ? Paylaşıyoruz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim