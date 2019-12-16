Time dergisi son 10 yılın en iyi aygıtlarını yayınladı

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ABD merkezli haftalık haber dergisi Time, 1927 yılından bu yana yılın kişisi ödülüyle biliniyor. Ancak dergi bu kez son 10 yılın en iyi aygıtlarını listelemeye karar verdi.

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Liste tartışmaya açık

Time dergisi, 2010 yılından bu yana binlerce cihazın piyasaya sürüldüğünü ve bu ürünlerden bazılarının ise teknolojiye yaklaşım biçimimizi değiştirdiğine dikkat çekerken, değerlendirme yaparken birçok kriteri göz önüne alındığını belirtiyor. Listenin ise son derece tartışmaya açık olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

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Öncelikle son 10 yılın en iyi aygıtları arasında Apple'ın üç cihazı yer alırken, bunların arasında iPhone modellerinden birinin yer almaması ise kesinlikle dikkat çekici olarak değerlendirilebilir. Ayrıca son yılların gözde markalarından biri haline gelen elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın da listede kendine yer bulmuş olduğunu da belirtelim.

Time dergisine göre son 10 yılın en iyi 10 aygıtı:

Apple iPad (2010)

Tesla Model S (2012)

Raspberry Pi (2012)

Google Chromecast (2013)

DJI Phantom (2013)

Amazon Echo (2014)

Apple Watch (2015)

Apple AirPods (2016)

Nintendo Switch (2017)

Xbox Adaptive Controller (2018)

https://time.com/5745302/best-gadgets-of-the-2010s-decade/