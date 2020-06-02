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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei FreeBuds 3i çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

    Huawei FreeBuds 3'ün düşük fiyatlı versiyonu Huawei FreeBuds 3i modeli 5 Haziran itibariyle 799 TL'ye Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunulacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei FreeBuds 3i çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
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    Huawei FreeBuds 3 tam kablosuz kulaklığının düşük fiyatlı versiyonu FreeBuds 3i’yi Türkiye’ye getiriyor. Huawei Freebuds 3i, 5 Haziran itibariyle 799 TL’ye müşterilerle buluşacak.

    Huawei FreeBuds 3i, daha düşük batarya kapasitesine sahip. FreeBuds 3’te Bluetooth 5.1 teknolojisi kullanılıyordu, FreeBuds 3i’de Bluetooth 5.0 kullanılmış. Fiziksel olarak FreeBuds 3’ten farklı olarak kulakiçi yapıda tasarımla geliyor. Honor Magic Earbuds modeliyle neredeyse aynı tasarımı kullanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Honor’un AirPods Pro rakibi kulaklığı Türkiye’ye geliyor"

    Huawei FreeBuds 3i, aktif gürültü engelleme teknolojisi barındırıyor. Bu sayede 32db’e kadar olan gürültüleri kesiyor. Ayrıca üzerindeki üç mikrofonu sayesinde telefon görüşmelerinde arka plan gürültüsünü ve rüzgar sesini kesiyor. Suya karşı IPX4 dayanıklılık sertifikasına sahip. AAC ve SBS codec desteği mevcut. Android cihazlarla kullanıldığında yüksek kaliteli aktarım yapılıyor. Kulaklığın dokunmatik kontrol özelliği sayesinde müzik ve aktif gürültü engelleme özellikleri kontrol edilebiliyor.

    Kulaklığın kendi bataryasıyla 3 buçuk saat çalma süresi sunuyor. Bataryalı taşıma kutusuyla beraber toplam çalma süresi 14,5 saate kadar çıkıyor. Huawei FreeBuds 3i, 5 Haziran tarihinde 799 TL fiyatı ile aşağıdaki bağlantıdan satışa sunulacak. Huawei'in alt markası Honor'un Magic Earbuds modeli ise 16 Haziran'da satışa çıkacak. Magic Earbuds'ın fiyatı bilinmiyor.

    https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-freebuds-3i



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    pacmanss 15 sa. yeni yorumcu
    Ben ürünlerini severek kullanıyorum gerçek anlamda kaliteyi uygun fiyata satan bir marka sonuna kadar ürünlerini kullanmaktan yanayım tavsiye ederim .
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 17 sa.
    Bu iğrenç tasarımı her yerde görmek zorunda mıyız? İyi ki Sony var.
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    Quard (Ahmet G) 22 sa.
    O kadar ucuz ki"sudan bile ucuz" önden sipariş verdim:D
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    FoBç (Fırat Orak) 22 sa. yeni yorumcu
    Xiaomi airdots alacaksın 150 tl ne gerek var 800 tl ye o kadar verdikten sonra 100tl daha koy AirPods al iki seçenek ikisinin de Huawei den iyi olduğunu düşünmüyorum
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    smart1978 (X Y) 1 gün
    Çakması ... Olmamış...
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