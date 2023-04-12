Huawei Freebuds 5 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Huawei FreeBuds 5 fiyatı ne kadar?
Huawei FreeBuds 5, 2.999 TL’ye Huawei Online Mağaza’da satışa çıktı. Ön sipariş dönemine özel olarak sepette 300 TL indirim yapılıyor ve belirli modellerde geçerli 300 TL indirim kuponu veriliyor.
Satın almak için: Huawei FreeBuds 5
FreeBuds 5, silikonsuz tasarıma sahip. Bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklardan farklı bir görünüme sahip olan FreeBuds 5’in üzerindeki kıvrımlar, kulak hatlarına uyum sağlıyor. Kulak üzerindeki basıncın eşit dağılması amaçlanıyor. Huawei, kulaklık takıldığında kullanıcıların rahatsız olmaması ve üst düzey konfor sağlamak için bu tasarımı tercih etmiş.
Üç mikrofon ve yapay zeka teknolojisiyle birlikte aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Aramalar sırasında mikrofondaki görüntüyü engellemek için derin nötr ağ (DNN) algoritmasıyla net mikrofon deneyimi vaat ediyor. Kulaklıklar tam şarjla 30 saat kullanım sunarken, 5 dakikalık şarj ile 2 saat dinleme sunan yüksek hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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