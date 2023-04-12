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    Huawei Freebuds 5 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

    Huawei'in yeni Bluetooth kulaklığı Huawei FreeBuds 5, Türkiye'de ön satışa sunuldu. Huawei FreeBuds 5 fiyatı ve özellikleri haberimizde.                            
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    Huawei FreeBuds 5 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei yeni tam kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeBuds 5 Türkiye’de ön siparişe açıldı. Huawei, ön sipariş dönemine özel indirim yapıyor.

    Huawei FreeBuds 5 fiyatı ne kadar?

    Huawei FreeBuds 5, 2.999 TL’ye Huawei Online Mağaza’da satışa çıktı. Ön sipariş dönemine özel olarak sepette 300 TL indirim yapılıyor ve belirli modellerde geçerli 300 TL indirim kuponu veriliyor.

    Satın almak için: Huawei FreeBuds 5

    FreeBuds 5, silikonsuz tasarıma sahip. Bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklardan farklı bir görünüme sahip olan FreeBuds 5’in üzerindeki kıvrımlar, kulak hatlarına uyum sağlıyor. Kulak üzerindeki basıncın eşit dağılması amaçlanıyor. Huawei, kulaklık takıldığında kullanıcıların rahatsız olmaması ve üst düzey konfor sağlamak için bu tasarımı tercih etmiş.

    Huawei FreeBuds 5 Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    FreeBuds 5, bas turbo teknolojisi ile donatılmış ultra mıknatıslı dinamik bir sürücüyle geliyor. Bu sürücü 16 Hz'e kadar düşen bas tonları üretiyor. Çift devreli mıknatıslar sayesinde frekans tepkisi önceki nesil ürüne göre %50 daha yüksek. L2HC ve LDAC kodeklerini destekliyor.

    Üç mikrofon ve yapay zeka teknolojisiyle birlikte aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sunuyor. Aramalar sırasında mikrofondaki görüntüyü engellemek için derin nötr ağ (DNN) algoritmasıyla net mikrofon deneyimi vaat ediyor. Kulaklıklar tam şarjla 30 saat kullanım sunarken, 5 dakikalık şarj ile 2 saat dinleme sunan yüksek hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

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