Gelecekteki AirPods'lar bulunduğunuz ortamı algılayabilecek

Apple, AirPods için Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü isimli yeni bir patent aldı
Ses kalitesi ve güçlü basları gibi birçok özelliğiyle geniş çapta iyi olarak kabul edilen AirPods'larda, ses kalitesini artıran ve Apple cihazlarıyla sorunsuz bağlantı sağlayan özel olarak tasarlanmış bir çip kullanılır. Gürültü engelleme teknolojisine de sahip bu kulaklıklar için Apple, bugün yeni bir sertifika aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka ve Patent Ofisi'nden Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü için teknik bir patent alan Apple, patent açıklamasında bu yeni özelliğin, kullanıcıların arabada, çimende, sınıfta, trende veya oturma odası gibi çeşitli ortamlarda ses veya video içeriği dinleyebilecekleri senaryoları özetleyeceğini söyledi. Böylece kulaklıklar, bulunulan ortama göre ses düzeylerini ayarlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı