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    Anlık Bildirim

    Gelecekteki AirPods'lar bulunduğunuz ortamı algılayabilecek

    Ürün kalitesini geliştirmek isteyen Apple, yakın bir zamanda AirPods için yeni bir patent aldı. Bu yeni patent sayesinde kulaklıklar, kullanıcıların bulunduğu ortamı algılayabilecek.
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    Gelecekteki AirPods'lar bulunduğunuz ortamı algılayabilecek Tam Boyutta Gör
    Apple, gelecekteki AirPods'lar için yeni yükseltmeler üzerinde çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde AirPods'un kutusu üzerinde dokunmatik bir ekran bulundurması için yeni bir patent alan şirket, şimdilerde ise bir başka patent daha aldı. 

    Apple, AirPods için Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü isimli yeni bir patent aldı

    Ses kalitesi ve güçlü basları gibi birçok özelliğiyle geniş çapta iyi olarak kabul edilen AirPods'larda, ses kalitesini artıran ve Apple cihazlarıyla sorunsuz bağlantı sağlayan özel olarak tasarlanmış bir çip kullanılır. Gürültü engelleme teknolojisine de sahip bu kulaklıklar için Apple, bugün yeni bir sertifika aldı. 

    Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka ve Patent Ofisi'nden Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü için teknik bir patent alan Apple, patent açıklamasında bu yeni özelliğin, kullanıcıların arabada, çimende, sınıfta, trende veya oturma odası gibi çeşitli ortamlarda ses veya video içeriği dinleyebilecekleri senaryoları özetleyeceğini söyledi. Böylece kulaklıklar, bulunulan ortama göre ses düzeylerini ayarlayacak. 

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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