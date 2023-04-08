Gelecekteki AirPods'lar bulunduğunuz ortamı algılayabilecek

Tam Boyutta Gör Apple, gelecekteki AirPods'lar için yeni yükseltmeler üzerinde çalışmakta. Geçtiğimiz günlerde AirPods'un kutusu üzerinde dokunmatik bir ekran bulundurması için yeni bir patent alan şirket, şimdilerde ise bir başka patent daha aldı.

Apple, AirPods için Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü isimli yeni bir patent aldı

Ses kalitesi ve güçlü basları gibi birçok özelliğiyle geniş çapta iyi olarak kabul edilen AirPods'larda, ses kalitesini artıran ve Apple cihazlarıyla sorunsuz bağlantı sağlayan özel olarak tasarlanmış bir çip kullanılır. Gürültü engelleme teknolojisine de sahip bu kulaklıklar için Apple, bugün yeni bir sertifika aldı.

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Amerika Birleşik Devletleri Ticari Marka ve Patent Ofisi'nden Sanal Dinleme Ortamının Ölçümü için teknik bir patent alan Apple, patent açıklamasında bu yeni özelliğin, kullanıcıların arabada, çimende, sınıfta, trende veya oturma odası gibi çeşitli ortamlarda ses veya video içeriği dinleyebilecekleri senaryoları özetleyeceğini söyledi. Böylece kulaklıklar, bulunulan ortama göre ses düzeylerini ayarlayacak.

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