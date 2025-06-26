Xiaomi Open Earbuds Pro, bu özelliğiyle sektörde bir ilke imza atacak

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Xiaomi, yeni nesil açık kulaklık modeli Open Earbuds Pro’yu 26 Haziran’da tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin “açık kulakta yeni bir ses deneyimi” olarak tanımladığı bu model, özellikle ses kalitesiyle dikkat çekiyor.

Beşli sürücü sistemine sahip ilk açık tasarımlı kulaklık olan Open Earbuds Pro, ses ayarlarında Harman imzası taşıyor. Ergonomik yapısı ve cilt dostu sıvı silikon malzemesiyle uzun süreli kullanımlarda da konfor sunmayı hedefliyor. Tasarımı ise önceki modele göre tamamen değişmiş. Daha önce yatay ve parlak bir kutuya sahip olan temel modelin yerini bu kez mat yüzeyli, kare yapılı ve daha pratik bir şarj kutusu alıyor. Kulaklıkların kancaları kalınlaştırılmış ve kaymaz bir yüzeyle kaplanmış.

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Cihazın model numarası M2503E1 ve resmi adı Xiaomi OpenWear Stereo Pro olarak geçiyor. Ürün, FCC, MIIT ve Bluetooth SIG gibi çeşitli kuruluşlardan sertifikasını almış durumda. Şarj kutusunda 788 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor ve 6W gücünde şarj destekleniyor. Her bir kulaklıkta ise 56 mAh’lik batarya yer alıyor. Bağlantı teknolojisi olarak Bluetooth Low Energy kullanılıyor.

Henüz uluslararası satışla ilgili net bilgi verilmese de, ürünün 110 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacağı belirtiliyor. Xiaomi'nin bu modeli, aynı lansmanda tanıtılacak Redmi K80 Ultra ve Xiaomi Pad 7S Pro gibi ürünlerle birlikte sahneye çıkacak.

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