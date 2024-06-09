Huawei, giriş seviyesi MatePad SE 11 tabletini duyurdu: Neler sunuyor?

MatePad SE 11, uygun fiyatlı bir tablet olmasına rağmen ince ve hafif bir metal gövdeye sahip. 11 inç büyüklüğünde, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranla gelen cihaz, 6.9 mm kalınlığa ve 475 gram ağırlığa sahip.
Huawei tablette kullanılan işlemciyi açıklamasa da, gelen bilgiler Kirin 710A veya Snapdragon 680 çipsetinin kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. MatePad SE 11, RAM tarafında 4, 6 ve 8 GB seçenekleri sunarken, depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçeneklerine sahip.
Cihaz, görüntülü görüşmeler ve selfieler için 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kameradan oluşan bir kamera kurulumuna sahip. Batarya tarafında ise 7700 mAh kapasiteli büyük bir batarya bizleri karşılıyor. Bataryanın şarj hızı ise 22,5W.
Huawei MatePad SE 11 özellikleri
- RAM: 4 GB, 6 GB ve 8 GB
- Depolama: 64 GB ve 128 GB
- Ekran: 11 inç, 1920 x 1200 piksel, IPS LCD, 400 nits parlaklık,
- Boyutlar: 252.3 x 163.8 x 6.9 mm
- Ağırlık: 475 g
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 7700 mAH, 22,5W şarj
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0
- Renk: Kristal Mavi ve Nebula Grisi
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.