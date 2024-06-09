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    Huawei, giriş seviyesi MatePad SE 11 tabletini duyurdu: Neler sunuyor?

    Huawei, yeni giriş seviye tableti MatePad SE 11'i dünya genelinde tanıttı. Önceki MatePad SE modelinden daha büyük ekrana ve pil kapasitesine sahip olan cihaz neler sunuyor?
    Huawei, giriş seviyesi MatePad SE 11'i duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni giriş seviye tableti MatePad SE 11'i dünya genelinde tanıttı. Önceki MatePad SE modelinden daha büyük ekrana ve pil kapasitesine sahip olan cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    MatePad SE 11, uygun fiyatlı bir tablet olmasına rağmen ince ve hafif bir metal gövdeye sahip. 11 inç büyüklüğünde, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranla gelen cihaz, 6.9 mm kalınlığa ve 475 gram ağırlığa sahip.

    Huawei tablette kullanılan işlemciyi açıklamasa da, gelen bilgiler Kirin 710A veya Snapdragon 680 çipsetinin kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. MatePad SE 11, RAM tarafında 4, 6 ve 8 GB seçenekleri sunarken, depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçeneklerine sahip.

    Cihaz, görüntülü görüşmeler ve selfieler için 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kameradan oluşan bir kamera kurulumuna sahip. Batarya tarafında ise 7700 mAh kapasiteli büyük bir batarya bizleri karşılıyor. Bataryanın şarj hızı ise 22,5W.

    Huawei, giriş seviyesi MatePad SE 11'i duyurdu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    MatePad SE 11 ayrıca yazma, çizim ve not alma için M-Pen Lite kalem desteğini sunuyor. Tabletin diğer özellikleri ise şöyle: 4 hoparlör, Bluetooth 5.1, USB OTG, Wi-Fi ac, jiroskop ve ortam ışığı sensörü. Huawei MatePad SE 11'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.

    Huawei MatePad SE 11 özellikleri

    • RAM: 4 GB, 6 GB ve 8 GB
    • Depolama: 64 GB ve 128 GB
    • Ekran: 11 inç, 1920 x 1200 piksel, IPS LCD, 400 nits parlaklık,
    • Boyutlar: 252.3 x 163.8 x 6.9 mm
    • Ağırlık: 475 g
    • Arka Kamera: 8 MP
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Batarya: 7700 mAH, 22,5W şarj
    • İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0
    • Renk: Kristal Mavi ve Nebula Grisi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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