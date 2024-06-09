Huawei, giriş seviyesi MatePad SE 11 tabletini duyurdu: Neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Huawei, yeni giriş seviye tableti MatePad SE 11'i dünya genelinde tanıttı. Önceki MatePad SE modelinden daha büyük ekrana ve pil kapasitesine sahip olan cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.

MatePad SE 11, uygun fiyatlı bir tablet olmasına rağmen ince ve hafif bir metal gövdeye sahip. 11 inç büyüklüğünde, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekranla gelen cihaz, 6.9 mm kalınlığa ve 475 gram ağırlığa sahip.

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Huawei tablette kullanılan işlemciyi açıklamasa da, gelen bilgiler Kirin 710A veya Snapdragon 680 çipsetinin kullanılmış olabileceğine işaret ediyor. MatePad SE 11, RAM tarafında 4, 6 ve 8 GB seçenekleri sunarken, depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçeneklerine sahip.

Cihaz, görüntülü görüşmeler ve selfieler için 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kameradan oluşan bir kamera kurulumuna sahip. Batarya tarafında ise 7700 mAh kapasiteli büyük bir batarya bizleri karşılıyor. Bataryanın şarj hızı ise 22,5W.

Tam Boyutta Gör MatePad SE 11 ayrıca yazma, çizim ve not alma için M-Pen Lite kalem desteğini sunuyor. Tabletin diğer özellikleri ise şöyle: 4 hoparlör, Bluetooth 5.1, USB OTG, Wi-Fi ac, jiroskop ve ortam ışığı sensörü. Huawei MatePad SE 11'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Huawei MatePad SE 11 özellikleri

RAM : 4 GB, 6 GB ve 8 GB

: 4 GB, 6 GB ve 8 GB Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB Ekran : 11 inç, 1920 x 1200 piksel, IPS LCD, 400 nits parlaklık,

: 11 inç, 1920 x 1200 piksel, IPS LCD, 400 nits parlaklık, Boyutlar : 252.3 x 163.8 x 6.9 mm

: 252.3 x 163.8 x 6.9 mm Ağırlık : 475 g

: 475 g Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya : 7700 mAH, 22,5W şarj

: 7700 mAH, 22,5W şarj İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0

HarmonyOS 2.0 Renk: Kristal Mavi ve Nebula Grisi

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Huawei, giriş seviyesi MatePad SE 11'i duyurdu: İşte özellikleri