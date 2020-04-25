Huawei, Kirin A1 işlemciye sahip yeni cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Gelen bilgilere göre, Çin telekomünikasyon devi Huawei, tescilli donanım platformu Kirin A1 üzerine inşa edilmiş birkaç yeni akıllı cihaz hazırlıyor ve yakın bir tarihte piyasaya sürecek.

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Şirketin geliştirdiği Kirin A1 yongası, giyilebilir cihazlar için özel olarak tasarlanmış bir çip. Yonga setinin üzerinde işlemci, bellek, Bluetooth denetleyicisi, dijital sinyal işlemcisi, güç yönetimi modülü ve diğer bazı unsurlar yer alıyor. Kablosuz bir kanal üzerinden bilgi aktarım hızının teorik olarak 6.5 Mbps'ye ulaştığı Kirin A1, şirket tarafından giyilebilir cihazlarda da kullanılmakta.

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Önümüzdeki hafta duyuru yapılabilir

Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Huawei şimdi ise kablosuz kulaklık, akıllı hoparlör, boyundan askılı kulaklık ve akıllı gözlük ürünlerinin geliştirme aşamasını tamamlamak üzere. Şirketin pazarlama direktörü Zach Yang'ın açıklamalarına göre bu ürünler 2020-2021 yılları arasında satışa sunulacak. Ne yazık ki, yaklaşan ürünlerin özellikleri ve yetenekleri hakkında bir bilgi mevcut değil.

Kirin A1 yonga seti halihazırda birkaç Huawei üründe kullanılıyor ve bunlar da kablosuz FreeBuds 3 kulaklık ve Watch GT 2 akıllı kol saati. Şirketin gelecek yıllarda ise bu yonga setini birçok IoT cihazda (Nesnelerin interneti) kullanacağı da gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki hafta Huawei'nin bu cihazlarla ilgili bir duyuru yapmasının beklendiğini de söylemeden geçmeyelim.

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/huawei-to-soon-launch-headphones-and-smart-eyewear-powered-by-the-kirin-a1-chip-report/

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