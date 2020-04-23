Helio G85 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon Redmi 10X olacak

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Sektöre yakın kaynaklara göre, Çinli Xiaomi şirketi tarafından üretilen Redmi markasının yaklaşan yeni modeli, MediaTek Helio G85 donanım platformunda piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak. Cihazın 5G desteğinden yoksun olarak geleceği de sızan bilgiler arasında.

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220 dolar fiyat etiketiyle gelecek

MediaTek Helio G85 henüz tanıtılmadı. Ancak söylentilere göre, iki Cortex-A75 çekirdeği ve altı Cortex-A55 çekirdeği olmak üzere toplam sekiz çekirdeğe sahip olacak ve grafik biri olarak da Mali-G52 içerecek. Redmi 10X akıllı telefonun ise 2340 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.5 inç Full HD+ ekranla gelmesi bekleniyor.

Dört arka kameraya sahip olacak akıllı telefonun sensör dizilimi ise 48MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde olacak. Cihazın selfie kamerasının ise 13MP çözünürlük sunacağı belirtilmiş.

USB C tipi bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık girişinin de mevcut olacağı Redmi 10X, 5020 mAh kapasiteli bir pil ile gelecek. Cihazın boyutlarının 162.38 × 77.20 × 8.95 mm, ağırlığının ise yaklaşık 205 gr. olacağı da sızan bilgiler arasında. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak olan Redmi 10X'in kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü ile çıkması ve 210 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/redmi-10x-4g-could-be-worlds-first-helio-g85-phone-pricing-revealed/

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