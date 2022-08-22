Resmileşti: Huawei Mate 50 serisi, 6 Eylül'de tanıtılacak

Huawei’ye yakın kaynaklar, Mate 50 serisi akıllı telefonların 7 Eylül’de tantılacağının haberini vermişti. Çinli teknoloji devi, merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerini 6 Eylül’de Çin’de düzenlenecek etkinlikte tanıtacak.

Huawei Mate 50 ilginç bir özellik ile geliyor 2 gün önce eklendi

Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtını markadan almış olduk ancak Mate 50 serisinin neler sunacağına dair hiçbir bilgi paylaşılmadı. Huawei Mate 50 özellikleri ve teknik özelliklerine ilişkin resmi bilgi yok. Sızıntılara ve sertifikalara bakılırsa, Mate 50 serisi dört modelden oluşacak: Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS Edition.

Huawei Mate 50 serisi beklenen özellikleri

Huawei Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS modellerinin, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci yerine Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Ancak, Huawei, Pro dışında modelleri 4G LTE bağlantısıyla sınırlandırabilir. Kamera tarafında, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS'nin IMX800, Mate 50'nin IMX766 sensörünü kullanması bekleniyor. Üç modelde de telefoto lens olması bekleniyor.

Huawei P50 Pro ve RS Edition, 12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB depolama alanı seçenekleriyle gelebilir. Mate 50'nin 8GB RAM ile geleceği, 512GB depolama alanı seçeneğinin olmayacağı söyleniyor. Mate 50 Pro ve RS modeller, 4500 mAh bataryadan güç alacak. Mate 50 modeli 4400 mAh bataryayla gelecek. Üç model de 66w hızlı şarjı destekleyecek.

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Huawei Mate 50 serisi ekranlarını kim üretecek?

Mate 50 akıllı telefonlar, BOE’nin OLED ekranlarını kullanabilir. 120Hz yenileme hızı, OLED panel ve kavisli tasarım, Mate 50 Pro modeline özel olabilir. Mate 50'nin kavisli olmayan yapıda LTPS ekranla gelmesi ve ekran yenileme hızının 90Hz olması bekleniyor. Huawei’nin diğer akıllı telefonlarına benzer şekilde, gelecek yeni modeller, HarmonyOS 3.0 üzerinde çalışacak.

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Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro ne zaman çıkacak?