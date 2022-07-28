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    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı tanıttı: İşte yenilikler

    Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin üçüncü sürümünü tanıttı. Çinli şirket HarmonyOS 3.0 güncellemesinde sistem performansını, gizliliğini ve güvenliğini daha da ileri seviyeye taşıyor.
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    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı tanıttı: İşte yenilikler
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    Çinli teknoloji devi Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümünü resmen tanıttı. Şirket, HarmonyOS 3.0 güncellemesi ile sistem performansını, gizliliğini ve güvenliğini daha da geliştirirken başka yeni özellikler de ekledi. Yeni sürüm Eylül ayından itibaren birçok cihaz için kullanılabilir olacak.

    HarmonyOS 3.0'daki altı büyük iyileştirme çeşitli terminallerin kullanımı, sistem ekolojisi, evrensel kart, kesintisiz çalışma, gizlilik & güvenlik ve bilgiye erişim olarak sıralanıyor. HarmonyOS 3 HyperTerminal işlevinin yazıcılar, akıllı gözlükler ve otomobil ekipmanları da dahill olmak üzere 12 çeşit akıllı cihazı desteklediği ifade edildi. Akıllı telefonların yanı sıra akıllı ekranlar ve Windows 11 PC'ler de HyperTerminal'in merkezi haline gelebilecek.

    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı tanıttı: İşte yenilikler
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    HarmonyOS 3 artık daha fazla akıllı cihazın kombinasyonunu ve iş birliğini destekliyor. PC'ler, monitörler ve kulaklıklar birlikte çalışabilecek. Örneğin bilgisayarda çalışırken ekran iki bölüme ayrılacak. Bunlardan biri bilgisayarın içeriğini, diğeri ise telefon ekranını gösterecek. Bu özellik ayrıca yazıcılar ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlar arasında daha sorunsuz bir iş birliği sağlayacak. İşletim sistemi bir telefonun iki farklı kablosuz kulaklıkla bağlantı kurmasına da imkan tanıyor.

    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı tanıttı: İşte yenilikler
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    Güç tüketimi ve yanıt hızında iyileştirme

    HarmonyOS 3.0, Super Frame oyun motoruyla birlikte geliyor. Grafik işleme güç tüketimi %11 azalırken, uygulama yanıt hızı %14 arttı. Başka bir deyişle, HarmonyOS 3.0 düşük belleğe sahip cihazlarda daha sorunsuz bir deneyim sunacak. Ekran kaydırma akıcılığında %18'lik bir iyileştirmeye imza atılırken, uygulama başlatma hızı %7 artırıldı. Şirketin akıllı TV'leri ses çıkışını uzaktan kumandadan değiştirebilecek. Böylelikle kullanıcılar TV hoparlörü, soundbar ve kulaklık arasından seçim yapabilecekler.

    Huawei, HarmonyOS 3.0'ı tanıttı: İşte yenilikler
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    Huawei bazı Çinli otomobil üreticilerine yazılım sağlıyor. HarmonyOS akıllı kokpite süper ana ekran desteği geldi. Daha da açık ifade etmek gerekirse mobil uygulamalar araba ekranına yansıtılıp kullanılabilecek. HarmonyOS 3, sistem mimarisinin yanı sıra kullanıcı gizliliği ve güvenliğini daha da iyileştiriyor. Bildiğiniz üzere bu ABD hükümetinin Huawei'yi yasaklamasının ana nedenlerinden biriydi. HarmonyOS 3.0 artık hangi uygulamaların ağa, kameralara, mikrofona vb. ne sıklıkla eriştiğini kontrol edebileceğiniz bir gizlilik merkezine sahip

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