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    Huawei Mate 50 batarya bitse bile görüşme yapabilecek

    Huawei Mate 50 serisi HarmonyOS 3.0 işletim sistemi sayesinde batarya tamamen bitmiş olsa bile görüşme yapma ve mesaj gönderme gibi hayati işlevlere imkân tanıyacak. 
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    Huawei Mate 50
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    ABD ambargosuna rağmen akıllı telefon pazarında inatla tutunmaya çalışan Huawei, amiral gemisi P 50 serisinin ardından Mate 50 serisini de görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei Mate 50 ilginç bir özellikle geliyor.

    Huawei Mate 50 neler sunacak?

    Huawei Mate 50 serisi ambargo nedeniyle Snapdragon 888 4G platformundan güç alacak. Kavisli ekran tasarımı yanında daha verimli bir yüz tanıma sisteminin olacağı ifade ediliyor. Ekran ise 90Hz-120Hz tazeleme hızlarına sahip olacak.

    Diğer bir ilginç özellik ise batarya bitmiş durumda iken bile görüşme yapabilme imkânı. HarmonyOS 3.0 ile birlikte sunulacak bu özellik kritik anlarda hayat kurtarıcı olacak. Görüşme yanında mesajlaşma, konum belirleme ve döküman tarama da mümkün.

    Henüz bu özelliğin ne tür bir teknoloji kullandığı bilinmiyor ancak sistemin bitik bataryada bile yüzde 1-2 civarında bir kısmı saklayacağı ve acil durumlarda bunu devreye alacağı tahmin ediliyor. Normalde Android ve iOS telefonlarda ekstrem batarya tasarruf modları mevcut ancak Huawei farklı bir yol kullanacak gibi görünüyor. Huawei Mate 50 serisinin 7 Eylül tarihinde tanıtılacağı beklentisi mevcut.

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