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    Huawei MatePad T 10s, 1450 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu

    Huawei'in yeni tablet bilgisayar modeli Huawei MatePad T 10s, 1449 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu. Huawei MatePad T 10s'de Kirin 710A işlemcisi kullanılıyor.
    4 sa.
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    5
    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei MatePad T 10s, 1450 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
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    Huawei’in geçtiğimiz hafta tanıtımını gerçekleştirdiği MatePad T 10s tablet modelini Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei MatePad T 10s’nin 2 GB RAM+32GB versiyonu 1449 TL’ye 3 GB RAM+64 GB versiyonu 1599 TL’ye satılıyor.

    Huawei MatePad T 10s özellikleri

    ABD’nin ambargosu nedeniyle MatePad T10s’de Google servisleri kullanılamıyor. HUAWEI Mobil Servisleri yüklü olarak geliyor.

    Ayrıca Bkz. "PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları"

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    Tabletin 10.1 inç boyutundaki IPS ekranı, 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip. 16:10 en boy oranındaki ekran, NTSC renk gamının yüzde 70’ini destekliyor. HUAWEI ClariVu Ekran Geliştirme Teknolojisi, Süper Çözünürlük desteği ve e-Kitap modu bulunuyor.

    Huawei MatePad T 10s, 1450 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu
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    Cihazda Kirin 710A yonga seti kullanılıyor. EMUI 10.1 arayüzü ile geliyor. Çoklu pencere ve çoklu ekran fonksiyonlarına yer verilmiş. Medya odaklı olarak geliştirilen MatePad T 10s’de çift hoparlör bulunuyor. HUAWEI Histen 6.1 teknolojisi, kullanıcıların ses deneyimini tercihlerine göre yapılandırma seçenekleri sunuyor ve 9.1 kanallı 3D surround ses desteğiyle birlikte frekansların yoğunluğuna göre bası güçlendiren akıllı optimizasyon sunan Bass Booster'ı içeriyor.

    Kamera özelliklerine baktığımızda arkadaki tek kamerada 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 sensör kullanıldığını, önde 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 sensör kullanıldığını görmekteyiz. Huawei MatePad T 10s'de 5100 mAh büyüklüğünde batarya ve USB-C girişi yer alıyor.

    Huawei MatePad T 10s, Huawei online mağazasında satışa çıktı.

    https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matepad-t10s



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD (.. ..) 1 sa.
    Kirin 710 rockstar in gta 5 i gibi. Sagdikca sağıyorlar bi bırakmadılar şu işlemciyi.
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    astegon (astegon CF) 2 sa.
    5 para etmez bir cihaz. Buna bu kadar para verilmez.
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    mintnoss1 2 sa. yeni yorumcu
    Google desteği olmayan bir cihaza neden ve niçin para verilir soruları aklımı aşırı kurcalıyor
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 3 sa.
    Kalem destekli bir cihaz olsa keşke şu fiyat aralığında.
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    ugurcankorkmaz (Uğur Can Korkmaz) 4 sa.
    ABD’nin ambargosu nedeniyle MatePad T10s’de Google servisleri kullanılamıyor. HUAWEI Mobil Servisleri yüklü olarak geliyor.
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