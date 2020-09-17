Huawei MatePad T 10s, 1450 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

Huawei’in geçtiğimiz hafta tanıtımını gerçekleştirdiği MatePad T 10s tablet modelini Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei MatePad T 10s’nin 2 GB RAM+32GB versiyonu 1449 TL’ye 3 GB RAM+64 GB versiyonu 1599 TL’ye satılıyor.

Huawei MatePad T 10s özellikleri

ABD’nin ambargosu nedeniyle MatePad T10s’de Google servisleri kullanılamıyor. HUAWEI Mobil Servisleri yüklü olarak geliyor.

Ayrıca Bkz. "PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları"

İlginizi Çekebilir

Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma

Tabletin 10.1 inç boyutundaki IPS ekranı, 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip. 16:10 en boy oranındaki ekran, NTSC renk gamının yüzde 70’ini destekliyor. HUAWEI ClariVu Ekran Geliştirme Teknolojisi, Süper Çözünürlük desteği ve e-Kitap modu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Cihazda Kirin 710A yonga seti kullanılıyor. EMUI 10.1 arayüzü ile geliyor. Çoklu pencere ve çoklu ekran fonksiyonlarına yer verilmiş. Medya odaklı olarak geliştirilen MatePad T 10s’de çift hoparlör bulunuyor. HUAWEI Histen 6.1 teknolojisi, kullanıcıların ses deneyimini tercihlerine göre yapılandırma seçenekleri sunuyor ve 9.1 kanallı 3D surround ses desteğiyle birlikte frekansların yoğunluğuna göre bası güçlendiren akıllı optimizasyon sunan Bass Booster'ı içeriyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda arkadaki tek kamerada 5 MP çözünürlüğünde f/2.2 sensör kullanıldığını, önde 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 sensör kullanıldığını görmekteyiz. Huawei MatePad T 10s'de 5100 mAh büyüklüğünde batarya ve USB-C girişi yer alıyor.

Huawei MatePad T 10s, Huawei online mağazasında satışa çıktı.

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matepad-t10s

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.