Huawei yeniden dünyanın en büyük tablet üreticilerinden biri haline geldi

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Huawei, 2024'ün üçüncü çeyreğinde global tablet pazarında ilk beş arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. IDC'nin yayınladığı yeni bir rapora göre, Çinli teknoloji devi, yıllık bazda %44,1 oranında büyüme gösterdi. Huawei, bu dönemde 3,3 milyon tablet sevkiyatı gerçekleştirerek dünya genelinde %8,2’lik pazar payına ulaştı. Bu başarının, şirketin tablet yelpazesini genişletme çabalarının bir sonucu olduğu belirtiliyor. Huawei, son dokuz ayda hem bütçe dostu modeller hem de profesyonellere yönelik üst segment cihazlarla piyasada çeşitlilik yaratmayı hedefledi.

Özellikle MatePad SE 11 modeli, uygun fiyatı sayesinde tüketiciler arasında geniş bir yankı uyandırdı. IDC’nin Kıdemli Araştırma Analisti Anuroopa Natraj, Huawei’nin ilk beş sıraya girmesinin dikkat çekici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, markanın fiyat avantajını öne çıkaran ürün stratejisinin yeni müşteriler çektiğine dikkat çekti. Natraj’a göre, bu başarı, tüketicilerin tablet pazarında alternatif arayışında olduğunu gösteriyor.

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Tablet sektöründe liderliğini koruyan Apple ise üçüncü çeyrekte 12,6 milyon cihaz sevk etti ve %1,4’lük bir büyüme kaydetti. Ancak, iPad Pro gibi premium ürünlerde satışların beklentileri karşılamadığı, buna karşın “Okula Dönüş” kampanyalarının iPad Air satışlarını artırarak Apple’ın %31,8’lik pazar payına katkı sağladığı belirtildi.

İkinci sırada 7,1 milyon cihazla Samsung yer aldı. Özellikle uygun fiyatlı Galaxy A9 modeli, pek çok bölgede başarılı satış grafiği çizdi. Amazon ve Lenovo da sırasıyla 4,6 milyon ve 3 milyon adet tablet sevk ederek ilk beşteki diğer isimler oldu. Genel olarak, küresel tablet pazarının üçüncü çeyrekte %20,4 büyüdüğü ve toplam sevkiyatın 39,6 milyon adede ulaştığı belirtildi.

Gelecekte tablet sektöründe yapay zekâ özelliklerinin daha yaygın hale gelmesiyle kullanıcıların bu tür yeniliklere sahip cihazlara yatırım yapabileceği öngörülüyor.

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