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    Huawei yeniden dünyanın en büyük tablet üreticilerinden biri haline geldi

    ABD ambargosu sonrasında akıllı telefon ve tablet pazarlarındaki hakimiyetini kaybeden Huawei, tablet pazarında yeniden en çok satış yapan 5 markadan biri haline geldi.

    Huawei yeniden dünyanın en büyük tablet üreticilerinden biri oldu Tam Boyutta Gör

    Huawei, 2024'ün üçüncü çeyreğinde global tablet pazarında ilk beş arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı. IDC'nin yayınladığı yeni bir rapora göre, Çinli teknoloji devi, yıllık bazda %44,1 oranında büyüme gösterdi. Huawei, bu dönemde 3,3 milyon tablet sevkiyatı gerçekleştirerek dünya genelinde %8,2’lik pazar payına ulaştı. Bu başarının, şirketin tablet yelpazesini genişletme çabalarının bir sonucu olduğu belirtiliyor. Huawei, son dokuz ayda hem bütçe dostu modeller hem de profesyonellere yönelik üst segment cihazlarla piyasada çeşitlilik yaratmayı hedefledi.

    Özellikle MatePad SE 11 modeli, uygun fiyatı sayesinde tüketiciler arasında geniş bir yankı uyandırdı. IDC’nin Kıdemli Araştırma Analisti Anuroopa Natraj, Huawei’nin ilk beş sıraya girmesinin dikkat çekici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, markanın fiyat avantajını öne çıkaran ürün stratejisinin yeni müşteriler çektiğine dikkat çekti. Natraj’a göre, bu başarı, tüketicilerin tablet pazarında alternatif arayışında olduğunu gösteriyor.

    Tablet sektöründe liderliğini koruyan Apple ise üçüncü çeyrekte 12,6 milyon cihaz sevk etti ve %1,4’lük bir büyüme kaydetti. Ancak, iPad Pro gibi premium ürünlerde satışların beklentileri karşılamadığı, buna karşın “Okula Dönüş” kampanyalarının iPad Air satışlarını artırarak Apple’ın %31,8’lik pazar payına katkı sağladığı belirtildi.

    İkinci sırada 7,1 milyon cihazla Samsung yer aldı. Özellikle uygun fiyatlı Galaxy A9 modeli, pek çok bölgede başarılı satış grafiği çizdi. Amazon ve Lenovo da sırasıyla 4,6 milyon ve 3 milyon adet tablet sevk ederek ilk beşteki diğer isimler oldu. Genel olarak, küresel tablet pazarının üçüncü çeyrekte %20,4 büyüdüğü ve toplam sevkiyatın 39,6 milyon adede ulaştığı belirtildi.

    Gelecekte tablet sektöründe yapay zekâ özelliklerinin daha yaygın hale gelmesiyle kullanıcıların bu tür yeniliklere sahip cihazlara yatırım yapabileceği öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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