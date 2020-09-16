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    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları

    Sony bugünkü etkinlikte beklendiği gibi PS5'in resmi fiyatlarını açıkladı. Özellikle de dijital versiyon uygun bir fiyatla geliyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    6,5b
    93
    58
    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları
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    Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatı nihayet resmen belli oldu. Bugünkü etkinlikte yapılan resmi açıklamaya göre diskli PlayStation 5 499 dolar, disksiz dijital versiyon ise 399 dolardan satışa sunulacak. Özellikle de dijital versiyon uygun fiyatıyla sektöre damga vuracak gibi görünüyor.

    PlayStation 5 fiyatları:

    • Blu-ray disk sürücülü PS5: 499 dolar
    • Disk sürücüsüz tamamıyla dijital PS5: 399 dolar

    Sony ayrıca PlayStation 5'in çıkış tarihini de resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.



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    ardakn18 (Ali Arda) 1 sa. en beğenilen
    Adamlar 400 euroya ps5 alıyorlar biz burada 400 liraya oyun bulabilir miyiz diye düşünüyoruz lanet olsun
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    animant2 1 sa.
    Adamlar hayatı yaşıyor be. 400 birim paraya en yeni konsol. Bu bizim için hayal bile olamaz.
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    TITAN (S K) 1 sa.
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    BoraNb (Boran ) 20 dk.
    PS5 oyunları ABD'de 70 dolar, Avrupa'da 80 euro diyorlar. Hey maşallah...
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    34Tarik (Tarık ) 44 dk.
    Neyse xbox series s’e gerek kalmadi bu fiyatla. Amazon yurtdisindan 399 birimlik versiyonu 4500-5000 arasi cozeriz. Hatta Eylül sonu vergi duserse daha da ucuza denk getiririz
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    gowlet 47 dk.
    Harikasın Sony ya. Eksbaksa göre harika bi fiyat..
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    cocainbar (Cocain bar) 54 dk.
    Ozan Bingöl@ozanbingoll

    PlayStation5 sürüm 500$ olarak açıklanmış;
    Gümrük girişini 500$ kabul edersek kur 7,50? fiyat 3.750?.
    -%50 gümrük vergisi 1.875?
    -%20 ÖTV 750?
    -%18 KDV 1.147?
    -Toplam vergi 3.772?
    Vergiler dahil 7.522?
    Not: 1 Ekimden sonra gümrük vergisi %20 olacaktır.

    Euro kuru ile;
    Gümrük girişini 500€ kabul edersek, kur 8,85?, fiyat 4.425?.
    -%50 gümrük vergisi 2.212,50?
    -%20 ÖTV 885?
    -%18 KDV 1.354?
    -Toplam vergi 4.451,50?
    -Vergiler dahil 8.876,50?
    Not: 1 Ekimden sonra gümrük vergisi %20 olacaktır.
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    Locaste Siarnaq (Mustafa Çakmak) 57 dk.
    İnadına bu ülkede elektronik ürün almayacağım. Ne olursa olsun her zaman yurt dışından gelirken getiririm ya da aldiririm sorun olmaz. 1 kuruş bile vergi yok yeter artık
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    bdeniz1997 1 sa.
    en çok can sıkan yanı şu: geçen sene japonya'da yaşadım. çalıştığım yerde part time yerine full time olarak çalışsaydım alacağım (asgari ücret (yaklaşık 200 bin yen))'in 4'te 1'i ile PS5 alabileceğim.
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    Kristallklar (A. C.) 1 sa.
    Umarim 10000 tl olur milletin gotunde don yok ps derdine düşmüş
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 31 dk. Kristallklar
    Ps5 alana yanında don verelim güzel pazarlama taktiği :)
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    apolyonn 1 sa.
    Adamlar bir asgari ücretle 3 4 adet ps5 alırken biz 3 4 asgari ucretle 1 adet ps5 alıyoruz elhamdülilllah
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    Victoriou_S 1 sa.
    En alttak rus rublesi değil mi? Ne güzel adamlara özel fiyat yapıyorlar. 39000 ruble 4000 TL ediyor. Rusyadan alabilme imkanı var mıdır?
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    Adoring 1 sa.
    dedelerin ve iqsu primatla eşit olanların verdiği oylar yüzünden hayattan zevk alamıyoruz:)
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    6488 kez okundu.
    46 kişi, toplam 47 yorum yazdı.

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