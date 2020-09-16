PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları

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Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatı nihayet resmen belli oldu. Bugünkü etkinlikte yapılan resmi açıklamaya göre diskli PlayStation 5 499 dolar, disksiz dijital versiyon ise 399 dolardan satışa sunulacak. Özellikle de dijital versiyon uygun fiyatıyla sektöre damga vuracak gibi görünüyor.

PlayStation 5 fiyatları:

Blu-ray disk sürücülü PS5: 499 dolar

Disk sürücüsüz tamamıyla dijital PS5: 399 dolar

Sony ayrıca PlayStation 5'in çıkış tarihini de resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.

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