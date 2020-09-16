PS5 fiyatı resmen açıklandı! İşte dijital ve diskli PS5 fiyatları

Sony'nin heyecanla beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatı nihayet resmen belli oldu. Bugünkü etkinlikte yapılan resmi açıklamaya göre diskli PlayStation 5 499 dolar, disksiz dijital versiyon ise 399 dolardan satışa sunulacak. Özellikle de dijital versiyon uygun fiyatıyla sektöre damga vuracak gibi görünüyor.
PlayStation 5 fiyatları:
- Blu-ray disk sürücülü PS5: 499 dolar
- Disk sürücüsüz tamamıyla dijital PS5: 399 dolar
Sony ayrıca PlayStation 5'in çıkış tarihini de resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın diğer taraflarında ise 19 Kasım'da geliyor.
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PlayStation5 sürüm 500$ olarak açıklanmış;
Gümrük girişini 500$ kabul edersek kur 7,50? fiyat 3.750?.
-%50 gümrük vergisi 1.875?
-%20 ÖTV 750?
-%18 KDV 1.147?
-Toplam vergi 3.772?
Vergiler dahil 7.522?
Not: 1 Ekimden sonra gümrük vergisi %20 olacaktır.
Euro kuru ile;
Gümrük girişini 500€ kabul edersek, kur 8,85?, fiyat 4.425?.
-%50 gümrük vergisi 2.212,50?
-%20 ÖTV 885?
-%18 KDV 1.354?
-Toplam vergi 4.451,50?
-Vergiler dahil 8.876,50?
Not: 1 Ekimden sonra gümrük vergisi %20 olacaktır.
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