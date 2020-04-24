Huawei MatePad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Huawei’nin yeni Nova serisini tanıttığı dün akşam itibariyle giriş seviyesine hitap eden yeni MatePad tablet modeli de resmiyet kazandı. Biraz daha öğrenci tarafına hitap eden tablet tatmin edici özelliklere sahip.

Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı

Huawei MatePad modelinde 10.4 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizi karşılıyor. Alüminyum gövde ve nispeten ince ekran çerçeveleri yanında M-Pencil ekran kalemi de iPad Pro’ye ucuz bir alternatif haline getiriyor.

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7nm sürecinde geliştirilen 2+6 çekirdekli Kirin 810 yonga setinin güç verdiği tablette 4GBRAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi seçeneklerine yer verilmiş.

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Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera ve ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Kamera paketi HDR gibi pek çok fotoğrafçılık yazılımını kullanıcıya sunuyor.

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Tabletin 4 kenarında hoparlör yer alıyor ve Histen 6.0 ile Harman Kardon tarafından optimize edilmiş. Ayrıca 4 mikrofon da gürültü engelleyerek daha kaliteli görüşmelere imkan tanıyor.

7250mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen Huawei MatePad hem WiFi hem de LTE seçenekleriyle gelecek. Özel bir masa üstü modunun olduğu tablette öğrenci ve standart kullanıcılar için içerikler yer alıyor. Ekran enerji tasarrufu için monokrom moda geçiş yapabiliyor. Huawei MatePad için fiyat seçenekleri şu şekilde:

Huawei MatePad WiFi 4GB RAM+64GB depolama – 269$

Huawei MatePad WiFi 6GB RAM+128GB depolama – 311$

Huawei MatePad LTE 6GB RAM+128GB depolama – 353$

https://www.gizmochina.com/2020/04/23/huawei-matepad-is-official-starts-at-%c2%a51899-269-with-a-kirin-810-inside/

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