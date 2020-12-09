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    Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, kendi geliştirdiği işletim sistemiyle çalışan cihazlarını piyasaya sürme hazırlığı yapıyor. Şirket HarmonyOS'lu ilk akıllı saatini önümüzdeki yıl çıkaracak.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor
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    Huawei, Eylül ayında yeni tasarım ve kablosuz şarj desteği sunan Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatini tanıtmıştı. Şirket 12 Aralık itibarıyla Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG özellikli yeni versiyonunu satışa çıkaracak.

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    Çinli kaynakların aktardığı bilgilere göre Huawei, başlangıçta bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan ancak şimdi 2021'de çıkması beklenen yeni bir akıllı saat hazırlıyor.

    Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor
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    HarmonyOS uygulamaları geliştiriliyor

    Yeni saatin özellikleri belli değil ancak Huawei Watch GT 2 Pro'dan önemli ölçüde farklı olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere şirket sonbahardaki geliştirici konferansında akıllı saat ve IoT cihazlar için HarmonyOS 2.0 SDK'sını (yazılım geliştirme kiti) erişime açmıştı.

    Geliştiriciler şu anda HarmonyOS 2.0 işletim sistemi için uygulama geliştirmeye başlamış durumdalar. Huawei'nin yeni akıllı saatinin HarmonyOS'la çalışacağına ve ilk etapta Çin'de, daha sonra diğer pazarlarda piyasaya sürüleceğine nerdeyse kesin gözüyle bakılıyor.



    https://www.huaweicentral.com/new-huawei-smartwatch-is-coming-next-year-could-run-harmonyos Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    erkanberk (Ali Günel) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şöyle akıcı bir deneyimi mükemmel pil performansı ile birleştirecek bir saat yok mu kardeşimm
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gt2 ve proya da harmonyos desteğini getirsinler artık.
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei, yakın zamanda olmasa bile senden RISC-V işlemci açılımı bekliyoruz. işlemci pazarına yeni soluk şart
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