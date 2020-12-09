Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor

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Huawei, Eylül ayında yeni tasarım ve kablosuz şarj desteği sunan Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatini tanıtmıştı. Şirket 12 Aralık itibarıyla Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG özellikli yeni versiyonunu satışa çıkaracak.

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Çinli kaynakların aktardığı bilgilere göre Huawei, başlangıçta bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan ancak şimdi 2021'de çıkması beklenen yeni bir akıllı saat hazırlıyor.

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HarmonyOS uygulamaları geliştiriliyor

Yeni saatin özellikleri belli değil ancak Huawei Watch GT 2 Pro'dan önemli ölçüde farklı olacağı söyleniyor. Bildiğiniz üzere şirket sonbahardaki geliştirici konferansında akıllı saat ve IoT cihazlar için HarmonyOS 2.0 SDK'sını (yazılım geliştirme kiti) erişime açmıştı.

Geliştiriciler şu anda HarmonyOS 2.0 işletim sistemi için uygulama geliştirmeye başlamış durumdalar. Huawei'nin yeni akıllı saatinin HarmonyOS'la çalışacağına ve ilk etapta Çin'de, daha sonra diğer pazarlarda piyasaya sürüleceğine nerdeyse kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.huaweicentral.com/new-huawei-smartwatch-is-coming-next-year-could-run-harmonyos

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