Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtım videoları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil Samsung Galaxy S21'in tanıtılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Seri kapsamında piyasaya sürülecek cihazların canlı görüntüsü kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise bir başka sızıntıyla karşı karşıyayız.

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın resmi tanıtım videoları ortaya çıktı. Standart Galaxy S21 5G modeli menekşe renginde boy gösteriyor. Düz ekrana sahip akıllı telefonun arka panelinde 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto sensör içeren üçlü kamera sistemi var.

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy A21s'in tanıtım videosu ortaya çıktı

Galaxy S21+ 5G ilk modelden pek farklı değil. Ana kamera ünitesinin rengi, tasarımı ve görünümü aynı. Farklılıklar ekran boyutu ve pil kapasitesinde. Ancak Ultra versiyonu bu iki modelden oldukça farklı bir profil çiziyor.

Galaxy S21 Ultra kavisli ekranın yanı sıra dört sensörden oluşan bir kamera sistemine sahip. 108 MP ana sensör, 10x zoom özellikli 10 MP periskop lens, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x zoom yapabilen 10 MP sensörden oluşuyor. Cihazda ayrıca lazer otofokus ünitesi de mevcut.

Lansman ne zaman?

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın önümüzdeki yıl Ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Şirkete yakın kaynakların son aktardığı bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2021 tarihinde düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.