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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtım videoları ortaya çıktı

    Samsung'un yeni nesil amiral gemisi önümüzdeki ay resmiyet kazanacak. Lansmana sayılı günler kalak Galaxy S21 modellerinin kısa tanıtım videoları internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtım videoları ortaya çıktı
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    Yeni nesil Samsung Galaxy S21'in tanıtılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Seri kapsamında piyasaya sürülecek cihazların canlı görüntüsü kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise bir başka sızıntıyla karşı karşıyayız.

    Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın resmi tanıtım videoları ortaya çıktı. Standart Galaxy S21 5G modeli menekşe renginde boy gösteriyor. Düz ekrana sahip akıllı telefonun arka panelinde 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP telefoto sensör içeren üçlü kamera sistemi var.

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    Galaxy S21+ 5G ilk modelden pek farklı değil. Ana kamera ünitesinin rengi, tasarımı ve görünümü aynı. Farklılıklar ekran boyutu ve pil kapasitesinde. Ancak Ultra versiyonu bu iki modelden oldukça farklı bir profil çiziyor.

    Galaxy S21 Ultra kavisli ekranın yanı sıra dört sensörden oluşan bir kamera sistemine sahip. 108 MP ana sensör, 10x zoom özellikli 10 MP periskop lens, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x zoom yapabilen 10 MP sensörden oluşuyor. Cihazda ayrıca lazer otofokus ünitesi de mevcut.

    Lansman ne zaman?

    Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'nın önümüzdeki yıl Ocak ayında resmiyet kazanması bekleniyor. Şirkete yakın kaynakların son aktardığı bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S21 serisini 14 Ocak 2021 tarihinde düzenleyeceği UNPACKED etkinliğinde tanıtacak.



    Kaynakça https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s21-plus-ultra https://www.androidpolice.com/2020/12/08/exclusive-here-are-the-official-galaxy-s21-s21-and-s21-ultra-teasers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samsung un takdir ettigim tek yani tasarimda, iphone x ile gelen centige uyan diger android telefonlar gibi olmamasi ve kendi tasariminin en sık tasarim olmasi tabi(mi mix serisi haric)
    Samsung un takdir ettigim tek yani tasarimda, iphone x ile gelen centige uyan diger android telefonlar gibi olmamasi ve kendi tasariminin en sık tasarim olmasi...
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    Yanıtla +9
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka tasarımı beğendim. Ön kamerayı bu nesilde ekran altına gömebilselerdi güzel olurdu. Genel hatlarıyla şık bir telefon.
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    erdem552 (Erdem Aydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Render görüntülerini ilk gördüğümde çok çirken gelmişti aslında ama şuan gözüme bi güzel geldi özellükle ultra modeli. Ben beğendim.

    Kamera deliklerinin büyük olması da sanki çok daha güçlü bir kamera varmış hissi uyandırıyor bende.
    Render görüntülerini ilk gördüğümde çok çirken gelmişti aslında ama şuan gözüme bi güzel geldi özellükle ultra modeli. Ben beğendim. Kamera deliklerini...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ekran altı kamera patentte kaldı
    Yanıtla +2
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    erdem552 (Erdem Aydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Render görüntülerini ilk gördüğümde çok çirken gelmişti aslında ama şuan gözüme bi güzel geldi özellükle ultra modeli. Ben beğendim.

    Kamera deliklerinin büyük olması da sanki çok daha güçlü bir kamera varmış hissi uyandırıyor bende.
    Yanıtla +5
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok çirkin görünüyor
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    maho2306 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    Valla iPhone 11 pro Max kullanıyorum ama kesinlikle daha güzel tasarımı var iPhone'dan
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    renega (Ömer C. IŞIK) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Xtrud
    kör olmak günah değil anlıyorum seni
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka tasarımı beğendim. Ön kamerayı bu nesilde ekran altına gömebilselerdi güzel olurdu. Genel hatlarıyla şık bir telefon.
    Yanıtla +6
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samsung un takdir ettigim tek yani tasarimda, iphone x ile gelen centige uyan diger android telefonlar gibi olmamasi ve kendi tasariminin en sık tasarim olmasi tabi(mi mix serisi haric)
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