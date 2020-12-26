Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda

Tam Boyutta Gör

Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarıyla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Huawei Central internet sitesinin haberine göre Qingyun L410 olarak adlandırılan cihaz önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek.

Ayrıca Bkz. "Mi Watch ve Mi Watch Lite Türkiye'de satışa sunuldu"

İlginizi Çekebilir

Apple, 12 inçlik MacBook'u geri getirecek

Dizüstü bilgisayarın kutusu internete sızdırıldı. Fotoğrafta görünen etiket, Huawei Qingyun L410'un 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama birimiyle geleceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

5G desteği sunacak

Cihazın 5G bağlantısını destekleyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2K çözünürlüklü 14 inç ekrana sahip olacak. Apple M1 işlemcili modellerin performansı göz önüne alındığında Qingyun L410'un da iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Dizüstü bilgisayar, Linux tabanlı Deepin OS 20 işletim sistemiyle çalışacak. İleriki dönemlerde büyük olasılıkla kullanıcıların Harmony OS'a yükseltme yapmasına izin verilecek. Ne yazık ki şu an için cihazın fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok.

Huawei Qingyun L410 başlangıçta Çin'de satışa çıkacak. Daha sonra uluslararası pazara gelecek. Şirketin yeni dizüstü bilgisayarını 2021'in Mart ayında piyasaya süreceği söyleniyor.

https://www.huaweicentral.com/huaweis-first-laptop-with-kirin-processor-could-launch-in-2021-specs-leaked/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.