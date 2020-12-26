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    Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda

    Huawei önümüzdeki yılın başlarında Kirin 990 mobil platformundan güç alan yeni bir dizüstü bilgisayar piyasaya sürecek. Qingyun L410 isimli modelin bazı teknik özellikleri internete sızdırıldı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda
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    Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarıyla ilgili bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Huawei Central internet sitesinin haberine göre Qingyun L410 olarak adlandırılan cihaz önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek.

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    Dizüstü bilgisayarın kutusu internete sızdırıldı. Fotoğrafta görünen etiket, Huawei Qingyun L410'un 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama birimiyle geleceğini gösteriyor.

    5G desteği sunacak

    Cihazın 5G bağlantısını destekleyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca 2K çözünürlüklü 14 inç ekrana sahip olacak. Apple M1 işlemcili modellerin performansı göz önüne alındığında Qingyun L410'un da iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

    Dizüstü bilgisayar, Linux tabanlı Deepin OS 20 işletim sistemiyle çalışacak. İleriki dönemlerde büyük olasılıkla kullanıcıların Harmony OS'a yükseltme yapmasına izin verilecek. Ne yazık ki şu an için cihazın fiyat etiketi konusunda bir bilgi yok.

    Huawei Qingyun L410 başlangıçta Çin'de satışa çıkacak. Daha sonra uluslararası pazara gelecek. Şirketin yeni dizüstü bilgisayarını 2021'in Mart ayında piyasaya süreceği söyleniyor.



    https://www.huaweicentral.com/huaweis-first-laptop-with-kirin-processor-could-launch-in-2021-specs-leaked/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MPT-76 (Yahya Akça) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Jiabeas Junkie
    Haber sonradan güncellendi mi bilmiyorum ama arkadaş 512 SSD yok dememiş 512 "HDD" yok demiş. Arkadaşın yazığını okumadan körü körüne cevap yazmışsın.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    unununium 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Linuxla gelirse çoğu kişinin almayacağını düşünüyorum. Windows olsa bile şansı zor. Bakmayın Apple'a bu gibi değişimlerde ilk o başarılı olabilir sonrasında belki iki yıl içerisinde diğerleri.
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    ti7800 (Eddie Morra) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    512GB HDD yok zaten. 500GB var. Çok büyük olasılıkla ne yaa. Güya donanımhaber.
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    Jiabeas Junkie (Uğur Recep Akgül) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    hepsiburada.com/...
    Sen de epey bilgilisin kanka 512 gb diskler almak istersen link paylaştım.
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