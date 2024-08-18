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    Huawei Nova Flip Xiaomi Mix Flip ikilisine hızlı bir bakış: Hangisi daha iyi?

    Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden ikisi olan Huawei ile Xiaomi, bu defa katlanabilir akıllı telefon modelleriyle karşı karşıya geliyor. Peki Nova Flip mi yoksa Mix Flip mi daha iyi?

    Huawei Nova Flip Xiaomi Mix Flip ikilisine hızlı bir bakış Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefonlar, teknolojik yeniliklerin en son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Çinli markalar bu alanda öncülük ederken, Huawei ve Xiaomi gibi devler arasında ciddi bir rekabet söz konusu.

    Huawei Nova Flip Xiaomi Mix Flip

    Bu içeriğimizde, Huawei Nova Flip ve Xiaomi Mix Flip modellerini karşılaştırarak, hangisinin daha üstün olduğunu sizler için inceledik.

    Gösterişli ekranlar

    Huawei Nova Flip, 6.94 inçlik LTPO OLED ana ekranıyla kullanıcılarına geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. Ancak dış ekranı sadece 2.15 inç boyutunda ve 60Hz yenileme hızına sahip. Buna karşın, Xiaomi Mix Flip, 4.01 inçlik AMOLED kapak ekranıyla hem daha büyük bir ekran alanı hem de 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ana ekranında da 3000 nit parlaklık ve Dolby Vision desteği ile öne çıkan Mix Flip, ekran konusunda daha önde.

    Güçlü donanımlar

    Huawei Nova Flip, Kirin 8000 işlemcisi ile güçlü bir performans vaat ediyor. 12GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi sunan bu model, 66W hızlı şarj destekli 4,400mAh batarya ile geliyor. Ancak Xiaomi Mix Flip, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle daha hızlı ve verimli bir deneyim sunuyor. 16GB RAM ve 1TB depolama alanıyla desteklenen bu model, 67W hızlı şarj destekli 4,780mAh bataryasıyla da dikkat çekiyor. Her iki modelin de donanımları oldukça güçlü olsa da, Xiaomi’nin sunduğu performans farkı hissedilir düzeyde.

    Kamera performansı

    Fotoğrafçılık söz konusu olduğunda, her iki cihaz da 50 megapiksel ana kameraya sahip. Ancak Huawei, 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens sunarken, Xiaomi bu noktada 50 megapiksel telefoto lensi tercih etmiş. Telefoto lens, kullanıcıların yakın çekimler yapmasına olanak tanırken, ultra geniş açılı lens ise daha geniş perspektiften kareler yakalamanıza imkan sağlayacaktır.

    Tasarım ve ağırlık

    Her iki model de şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Huawei Nova Flip, deri ve cam yüzey seçenekleri ile ince bir yapıya sahipken (199 gram ve 15.12mm kalınlık), Xiaomi Mix Flip biraz daha hafif ve ancak daha kalın (192 gram ve 15.99mm kalınlık). İnce bir telefon arayanlar için Huawei Nova Flip daha cazip bir seçenek olabilir, ancak Xiaomi’nin sunduğu performans avantajı da göz ardı edilmemeli.

    Fiyatlandırma ve son sözler

    Huawei Nova Flip, 740 dolar başlangıç fiyatıyla daha erişilebilir bir seçenek sunarken, Xiaomi Mix Flip 825 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Her iki telefon da kendi kategorilerinde oldukça iddialı. Huawei Nova Flip, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çekerken, Xiaomi Mix Flip, daha büyük kapak ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Katlanabilir telefon dünyasında hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar verirken, önceliklerinizi göz önünde bulundurmanızda fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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