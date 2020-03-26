Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Merakla beklenen Huawei P40 serisi nihayet resmiyet kazandı. Çinli şirket bugün P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus adında üç akıllı telefon tanıttı.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir"

Huawei P40 Pro Plus, şüphesiz şirketin bugüne kadar çıkardığı en iyi P serisi telefon. Seramik arka paneliyle premium hissiyatı veren cihaz 90 Hz tazeleme ve 19.8:9 en boy oranı sunan 6.58 inç Quad HD+ (2640 x 1200 piksel) OLED ekranla geliyor. Panelin dört kenarı da kavisli.

İlginizi Çekebilir

iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir

Tam Boyutta Gör

Huawei P40 Pro Plus Özellikleri

Amiral gemisi telefon çift nöral işlem ünitesi ve Mali-G76 MP16 grafik birimi içeren sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 990 5G platformundan güç alıyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı var.

Huawei P40 Pro Plus'ın ön tarafında 32 megapiksellik (f/2.2 diyafram) bir selfie kamerası ve derinlik sensörü görev yapıyor. En önemli özelliği ise çift optik zoom sağlayan beşli arka kamera sistemine sahip olması. Sensör özellikleri ise şu şekilde:

50 megapiksel RYYB sensörü (f/1.9 diyafram)

40 megapiksel ultra geniş açılı lens ( f/1.8 diyafram)

8 megapiksel periskop kamera (f/3.4 diyafram)

8 megapiksel telefoto sensör (f/2.4 diyafram)

3D Tof sensörü

Huawei P40 Pro Plus Fiyatı

Amiral gemisi gelefon 40W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj özellikli 4.200 mAh pilden besleniyor. Buna ek olarak IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

Huawei P40 Pro Plus, Android 10 işletim sistemini temel alan EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkacak. Ancak cihazda Google uygulamaları veya hizmetleri olmayacak. Bunun yerine AppGallery uygulama mağazası ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile gelecek.

Huawei P40 Pro Plus Avrupa'da 1.399 euro (1.533 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.