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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu

    Huawei sonunda 2020'nin en çok beklenen akıllı telefonunu tanıttı. P40 serisinin tepesinde yer alan Plus modeli beş arka kamera ve süper hızlı kablosuz şarj özelliğiyle geliyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 38 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu
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    Merakla beklenen Huawei P40 serisi nihayet resmiyet kazandı. Çinli şirket bugün P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus adında üç akıllı telefon tanıttı.

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    Huawei P40 Pro Plus, şüphesiz şirketin bugüne kadar çıkardığı en iyi P serisi telefon. Seramik arka paneliyle premium hissiyatı veren cihaz 90 Hz tazeleme ve 19.8:9 en boy oranı sunan 6.58 inç Quad HD+ (2640 x 1200 piksel) OLED ekranla geliyor. Panelin dört kenarı da kavisli.

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    Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu
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    Huawei P40 Pro Plus Özellikleri

    Amiral gemisi telefon çift nöral işlem ünitesi ve Mali-G76 MP16 grafik birimi içeren sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 990 5G platformundan güç alıyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı var.

    Huawei P40 Pro Plus'ın ön tarafında 32 megapiksellik (f/2.2 diyafram) bir selfie kamerası ve derinlik sensörü görev yapıyor. En önemli özelliği ise çift optik zoom sağlayan beşli arka kamera sistemine sahip olması. Sensör özellikleri ise şu şekilde:

    • 50 megapiksel RYYB sensörü (f/1.9 diyafram)
    • 40 megapiksel ultra geniş açılı lens ( f/1.8 diyafram)
    • 8 megapiksel periskop kamera (f/3.4 diyafram)
    • 8 megapiksel telefoto sensör (f/2.4 diyafram)
    • 3D Tof sensörü

    Huawei P40 Pro Plus resmen duyuruldu
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    Huawei P40 Pro Plus Fiyatı

    Amiral gemisi gelefon 40W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj özellikli 4.200 mAh pilden besleniyor. Buna ek olarak IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza dayanıklı olduğunu belirtelim.

    Huawei P40 Pro Plus, Android 10 işletim sistemini temel alan EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkacak. Ancak cihazda Google uygulamaları veya hizmetleri olmayacak. Bunun yerine AppGallery uygulama mağazası ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile gelecek.

    Huawei P40 Pro Plus Avrupa'da 1.399 euro (1.533 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 13 dk.
    Çift ön kamerayla ölü doğmuş. Millet ekrandaki deliği nasıl küçük tutabilirim diye çabalıyor, huawei ön kameraya derinlik kamerası koyuyor. Tasarımcısına selamlar.
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    ErkanSYK 30 dk.
    O ekran nedir öyle :)
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    DH Misafiri 38 dk.
    hala bu insanoglu akkilanmadi , dakka basi telefon cikarin dogayi mahvedin ne kadar cok tuketirseniz o kadar iyimi cokmu para kazanacaksiniz , ya satin alanlar sormali adama p30 da neyi eksik yapiyorsunda p 40 alacaksin, neyse kendi dusen aglamaz , kendi aglamaz ise ya cocugu ya yegeni ya ailesinden biri mutlaka gorecek , sorsan herkes cocuklarinin gelecegini dusunuyor tek kelime ile HIKAYE :) bol sans
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    race_2007 (yener my) 57 dk.
    1.399 euro nedir arkadaş
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    lazloo (Emre ) 58 dk.
    Fotoğrafçılıktan çok anlamam ama F1.9 kötü bir değer değil mi?
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