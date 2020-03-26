iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir

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2020 yılının Apple için bir dönüm noktası olması bekleniyordu. Zira şirket Eylül ayında ilk 5G özellikli akıllı telefonlarını duyuracaktı.

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Ancak iPhone 12'nin piyasaya sürülmesine yönelik planlar, Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve dünya genelinde büyük bir salgına dönüşen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tehlikeye girdi.

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Mayıs ayına kadar bir karar verilecek

Sektöre yakın kaynaklar Apple'ın koronavirüs yüzünden daha önce benzeri görülmemiş bir karara imza atarak iPhone 12 serisinin duyurusunu birkaç ay erteleyebileceğini söylüyor. Hatta bu tarih 2021 yılına bile sarkabilir.

Bu konudaki nihai karar şirketi yönetimi tarafından en geç Mayıs ayına kadar verilecek. Apple şimdilik ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili durumu yakından takip ediyor. Gelişmelere göre iPhone 12'nin kaderi belirlenecek.

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Apple-weighs-delaying-5G-iPhone-launch-by-months-sources-say

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