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    iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir

    Apple'ın yol haritası koronavirüs (Covid-19) salgınının gidişatına göre şekillenecek. Dünya genelindeki durumu yakından takip eden şirket iPhone 12 serisinin lansmanını ertelemek üzere.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir
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    2020 yılının Apple için bir dönüm noktası olması bekleniyordu. Zira şirket Eylül ayında ilk 5G özellikli akıllı telefonlarını duyuracaktı.

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    Ancak iPhone 12'nin piyasaya sürülmesine yönelik planlar, Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde patlak veren ve dünya genelinde büyük bir salgına dönüşen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tehlikeye girdi.

    iPhone 12 serisi 2021'e ertelenebilir
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    Mayıs ayına kadar bir karar verilecek

    Sektöre yakın kaynaklar Apple'ın koronavirüs yüzünden daha önce benzeri görülmemiş bir karara imza atarak iPhone 12 serisinin duyurusunu birkaç ay erteleyebileceğini söylüyor. Hatta bu tarih 2021 yılına bile sarkabilir.

    Bu konudaki nihai karar şirketi yönetimi tarafından en geç Mayıs ayına kadar verilecek. Apple şimdilik ABD, Avrupa ve Asya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili durumu yakından takip ediyor. Gelişmelere göre iPhone 12'nin kaderi belirlenecek.



    https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Apple-weighs-delaying-5G-iPhone-launch-by-months-sources-say Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 7 dk.
    2 sene de bir çıkarmaları lazım artık her sene her sene bıktırdı bi özelliğini değiştirip kakalıyolar tam değiştir geliştir koy önümüze
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    exdanples 53 dk.
    Çok kötü bir tasarım Google da yok oppo veya onePlusa tercihim bundan sonra
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    Akbaba89 ( ***) 1 sa.
    Hiç çıkmasa da olur, zira teknolojiye yön veren bir firma değiller artık
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