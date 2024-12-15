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    Global pazar için tanıtımı yapılan Huawei Nova 13, kamera özellikleriyle dikkat çekiyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, arka arkaya tanıttığı yeni cihazlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, bu listeye son eklenen isim Nova 13 serisi oldu. İşte Huawei Nova 13’ün özellikleri ve fiyatı.

    Huawei Nova 13 global pazar için tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Huawei, yeni Nova 13 serisi akıllı telefonlarını tanıtarak mobil fotoğrafçılık alanında çıtayı yükseltti. Nova 13 ve Nova 13 Pro modellerinden oluşan bu seri, etkileyici donanım, yenilikçi yazılım ve şık bir tasarım ile dikkat çekiyor.

    Nova 13 serisi, özellikle ön kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Her iki modelde de 60 MP ultra geniş otomatik odaklamalı ön kameralar yer alıyor. Huawei’nin XD Portre Motoru sayesinde yüz detayları daha net, cilt tonları daha doğal ve ışık dengesi daha etkileyici hale getiriliyor. Nova 13 Pro modeli, ayrıca 8 MP’lik bir yakın çekim portre kamerası ile birlikte geliyor ve bu kamera, 5 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliği sunarak hem yakın çekimler hem de makro fotoğraflar için ideal bir çözüm sunuyor.

    Arka kamera özellikleri de oldukça güçlü. Her iki modelde de 50 MP ana kamera bulunuyor ve bu kamera, değişken fiziksel diyafram (f/1.4~f/4.0) ile düşük ışıkta üstün performans sergiliyor. RYYB sensör sayesinde renk doğruluğu artırılırken, 8 MP ultra geniş açılı makro kamera ve 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü de daha zengin detaylar yakalamanıza olanak tanıyor. Nova 13 Pro modeline özgü olarak, optik görüntü sabitleyicili (OIS) 12 MP telefoto portre kamerası yer alıyor. Bu kamera, yüksek kaliteli bokeh efektleri ve kayıpsız yakınlaştırma sunarak portre çekimlerini bir üst seviyeye taşıyor.

    Ekran tarafında ise her iki model kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Nova 13, 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ OLED ekranla gelirken, Nova 13 Pro modelinde LTPO teknolojisi ile 6.76 inç ekran bulunuyor. LTPO ekran, yenileme hızını 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak ayarlayarak hem performansı artırıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Şık tasarımıyla öne çıkan telefonlar, dinamik kareli dokusuyla modern bir görünüm sunuyor ve Loden Yeşili, Beyaz ve Siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.

    Her iki model, Huawei’nin EMUI 14.2 işletim sistemi ile kusursuz bir kullanım deneyimi vaat ediyor. 5000 mAh kapasiteli batarya ile donatılan telefonlar, 100W Huawei Süper Şarj teknolojisi sayesinde hızlı ve verimli bir şarj imkânı sağlıyor.

    Fiyatlandırma açısından Nova 13, 462 dolar seviyesinde başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor. Nova 13 Pro ise temel modeli için 574 dolardan, üst versiyonu için ise 731 dolardan satışa sunuluyor. Serinin global satışları Ocak 2025’te başlayacakken, bazı bölgelerde şimdiden satışa sunulmuş durumda.

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