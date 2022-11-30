Huawei Watch Buds, 2 Aralık'ta tanıtılacak: Özellikleri hâlâ sır

Richard Yu: Tasarımda devrim niteliğinde bir atılım
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu: “ Huawei Watch Buds, giyilebilir ürünlerin şekli ve yapısal tasarımında devrim niteliğinde bir atılım, kullanıcısına benzeri görülmemiş rahat bir deneyim sunacak” diyor.
Yayınlanan teaser videosuna göre, Huawei Watch Buds, diğer akıllı saatlere benzeyecek ancak saatin kadran bölgesi açılabilecek ve bir çift gerçek kablosuz kulaklık çıkacak. Bu noktada saatin kalınlığı önemli çünkü geçmişte bu tasarım denendi ve saati fazla kalınlaştırdığından ilgi çekmedi. Huawei’nin saatin kalınlığını kontrol altında tutmayı nasıl başardığını göreceğiz.
Tanıtıma az bir zaman kaldı ancak halen saatin teknik özelliklerine ilişkin bir bilgi yok. Huawei Watch Buds modelini bekleyenler için etkinliğin 2 Aralık’ta Çin’de düzenleneceğini hatırlatalım. Aynı etkinlikte Huawei Nova 10 SE ve Huawei Enjoy 50z akıllı telefonların tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam