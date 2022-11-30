Huawei Watch Buds, 2 Aralık'ta tanıtılacak: Özellikleri hâlâ sır

Tam Boyutta Gör Huawei’nin kulaklıkları kasasına gizlenen akıllı saat modeli Watch Buds, kesin olarak tanıtılacak. Şirket, yeni giyilebilir ürünü Huawei Watch Buds’ın 2 Aralık’ta Çin pazarında tanıtılacağını resmen onayladı.

Huawei Mate X3 için geri sayım başladı: Fold 4'e rakip geliyor! 1 gün önce eklendi

Richard Yu: Tasarımda devrim niteliğinde bir atılım

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu: “ Huawei Watch Buds, giyilebilir ürünlerin şekli ve yapısal tasarımında devrim niteliğinde bir atılım, kullanıcısına benzeri görülmemiş rahat bir deneyim sunacak” diyor.

Yayınlanan teaser videosuna göre, Huawei Watch Buds, diğer akıllı saatlere benzeyecek ancak saatin kadran bölgesi açılabilecek ve bir çift gerçek kablosuz kulaklık çıkacak. Bu noktada saatin kalınlığı önemli çünkü geçmişte bu tasarım denendi ve saati fazla kalınlaştırdığından ilgi çekmedi. Huawei’nin saatin kalınlığını kontrol altında tutmayı nasıl başardığını göreceğiz.

Tanıtıma az bir zaman kaldı ancak halen saatin teknik özelliklerine ilişkin bir bilgi yok. Huawei Watch Buds modelini bekleyenler için etkinliğin 2 Aralık’ta Çin’de düzenleneceğini hatırlatalım. Aynı etkinlikte Huawei Nova 10 SE ve Huawei Enjoy 50z akıllı telefonların tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.