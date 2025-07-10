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    Apple Vision Pro 2 bu yıl geliyor: Yeni detayları açıklandı

    Apple, Vision Pro 2'yi bu yıl içinde tanıtabilir. Yeni model M4 çiple geliyor. Kafa bandı daha konforlu hale gelirken, uygun fiyatlı versiyon için bekleyiş sürecek. İşte detaylar...

    Apple Vision Pro 2 bu yıl geliyor: Yeni detayları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk Vision Pro modelinin ardından ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğü için hazırlıklarını sürdürüyor. Bloomberg'den Mark Gurman’a göre Vision Pro 2, bu yıl içinde M4 çip ve yenilenen kafa bandıyla tanıtılabilir. Cihazın ağırlığı ve fiyatı ise ilk modelle benzer seviyede kalacak.

    Apple Vision Pro 2 bu yıl geliyor

    Mark Gurman'a göre Apple Vision Pro 2'deki en dikkat çekici değişikliklerden biri, uzun süreli kullanımlarda daha iyi konfor sunmayı hedefleyen yeniden tasarlanmış kafa bandı. Bu yenilik, ilk nesilde kullanıcılar tarafından en çok eleştirilen konulardan biri olan ergonomi sorununu hafifletmeyi amaçlıyor. Ancak yapılan değişikliklere rağmen cihazın toplam ağırlığında bir azalma olmayacak.

    Son bilgilere göre Vision Pro 2'nin lansmanı iPhone 17 serisinin ardından M5 çipli MacBook Pro modelleriyle benzer tarihlerde gerçekleşebilir. Üründe M4 çip yer alacak olsa da, bazı analistler Apple’ın lansman takvimiyle uyumlu olarak M5 çipe geçiş yapabileceğini düşünüyor. Buna karşın M4 çipin, mevcut M2 sürümüne kıyasla ciddi bir işlem gücü ve grafik performansı artışı sunduğu belirtiliyor. Bu da Apple Intelligence gibi yazılım tarafında geleceğe yönelik yatırımlar için avantaj sağlayabilir.

    Öte yandan uygun fiyatlı bir Vision Pro modeli için hâlâ uzun yıllar beklemek gerekecek. Şirketin, fiyatı aşağı çekerken cihazın temel işlevselliğini koruma konusunda henüz yeterince ilerleme kaydedemediği aktarılıyor. Ming-Chi Kuo'ya göre daha ucuz bir modelin piyasaya çıkması en erken 2027’yi bulabilir.

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    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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