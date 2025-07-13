Yeni nesil giyilebilir teknoloji: Samsung'dan akıllı küpe ve kolyeler yolda

Şirketin odak noktası: Giyilebilir cihazları yapay zeka ile yeniden tanımlamak
Samsung’un halihazırda zengin bir mobil ürün yelpazesi bulunuyor. Ancak şirket, yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimlerini daha ileri taşımak amacıyla portföyünü yeni ürün kategorileriyle genişletmeyi hedefliyor. Choi'nin CNN'e verdiği röportajda öne çıkan temel fikir giyilebilir cihazların yanınızda taşımanız gereken değil doğrudan üzerinize taktığınız ürünler olması. Bu doğrultuda Samsung; gözlük, küpe, saat, yüzük ve kolye gibi objeleri teknolojiyle bütünleştirmeye odaklanıyor.
Bu vizyon doğrultusunda Samsung’un halihazırda bazı projeler üzerinde çalıştığı biliniyor. Project Haean adı verilen Android XR destekli akıllı gözlükler, bu stratejinin ilk somut adımlarından biri. Aynı şekilde Project Moohan kod adlı başka bir XR gözlük projesinin de 2025 yılı sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Ancak gözlüklerin ötesinde, Samsung’un daha küçük ve günlük kullanım için daha doğal olan cihazlara yöneldiği açıkça görülüyor.
Öte yandan rakip şirketler, Humane AI Pin veya Rabbit R1 gibi tamamen bağımsız yapay zeka cihazlarıyla akıllı telefonların yerini almaya çalışıyor. Samsung ise daha bütüncül bir yaklaşımı tercih ediyor. Şirket, yeni nesil giyilebilir cihazların, telefonun yerini almaktansa onu tamamlayan sessizce eşlik eden birer yardımcı olmasını planlıyor. Böylece yapay zekâ, kullanıcıya daha sezgisel ve görünmez bir destek sunabilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre