Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni nesil giyilebilir teknoloji: Samsung'dan akıllı küpe ve kolyeler yolda

    Samsung, akıllı küpe ve kolye gibi yenilikçi giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışıyor. Yeni cihazlar, telefonlara eşlik eden yapay zeka destekli ürünler olabilir. İşte detaylar:

    Samsung’dan akıllı küpe ve kolyelerle giyilebilir teknoloji atağı Tam Boyutta Gör
    Samsung, akıllı saatler ve kulaklıklarla sınırlı olmayan, geleceğin giyilebilir cihazlarına odaklanmış durumda. Şirketin mobil deneyim bölümünden COO Won-joon Choi’nin açıklamalarına göre teknoloji devi artık akıllı küpe, kolye ve bilezik gibi daha önce keşfedilmemiş yeni tür giyilebilir teknolojileri aktif olarak araştırıyor. Bu yeni cihazlar, tek başına bağımsız ürünler olmaktan ziyade, akıllı telefonlara entegre şekilde çalışacak yardımcı donanımlar olarak konumlandırılacak.

    Şirketin odak noktası: Giyilebilir cihazları yapay zeka ile yeniden tanımlamak

    Samsung’un halihazırda zengin bir mobil ürün yelpazesi bulunuyor. Ancak şirket, yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimlerini daha ileri taşımak amacıyla portföyünü yeni ürün kategorileriyle genişletmeyi hedefliyor. Choi'nin CNN'e verdiği röportajda öne çıkan temel fikir giyilebilir cihazların yanınızda taşımanız gereken değil doğrudan üzerinize taktığınız ürünler olması. Bu doğrultuda Samsung; gözlük, küpe, saat, yüzük ve kolye gibi objeleri teknolojiyle bütünleştirmeye odaklanıyor. 

    Bu vizyon doğrultusunda Samsung’un halihazırda bazı projeler üzerinde çalıştığı biliniyor. Project Haean adı verilen Android XR destekli akıllı gözlükler, bu stratejinin ilk somut adımlarından biri. Aynı şekilde Project Moohan kod adlı başka bir XR gözlük projesinin de 2025 yılı sonuna kadar duyurulması bekleniyor. Ancak gözlüklerin ötesinde, Samsung’un daha küçük ve günlük kullanım için daha doğal olan cihazlara yöneldiği açıkça görülüyor.

    Öte yandan rakip şirketler, Humane AI Pin veya Rabbit R1 gibi tamamen bağımsız yapay zeka cihazlarıyla akıllı telefonların yerini almaya çalışıyor. Samsung ise daha bütüncül bir yaklaşımı tercih ediyor. Şirket, yeni nesil giyilebilir cihazların, telefonun yerini almaktansa onu tamamlayan sessizce eşlik eden birer yardımcı olmasını planlıyor. Böylece yapay zekâ, kullanıcıya daha sezgisel ve görünmez bir destek sunabilecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Anlık Fırsatlar
    Son 15 Dakika'da ve En Son Tıklananlar
    Son 15 Dakikanın En Çok Tıklananları
    Son Tıklanan Sıcak Fırsatlar
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ön tampon demiri nedir doblo otomatik vites kullanıcı yorumları ön takımdan gelen ses togg alınır mı fixdual nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum