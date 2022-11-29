Huawei Mate X3 için geri sayım başladı! Galaxy Z Fold 4'e rakip geliyor

Huawei Mate X3, Galaxy Z Fold 4'e rakip olacak!
Weibo'da paylaşılan yeni sızıntılar, Huawei Mate X3'ün Galaxy Z Fold 4'e benzer bir tasarımla çok yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak yaklaşan telefonun iki ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu ekranlardan biri harici, diğeri ise dikey bir menteşeye konumlandırılan birincil ekran olacak.
Ayrıca yeni telefonun Galaxy Z Fold 4'e kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir maliyete sahip olması bekleniyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 platformu ve 4G desteği ile gelecek. Hatırlamak gerekirse Huawei Mate X2 Şubat 2021'de piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Huawei'nin Mate X3 için uzun bir zamanı geride bıraktığını söyleyebiliriz. Sızıntılar, yaklaşan akıllı telefon için 2022 yılının ilk yarısına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam