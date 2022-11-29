Huawei Mate X3 için geri sayım başladı! Galaxy Z Fold 4'e rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Huawei Mate X2 modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugün, şirketin bir sonraki katlanabilir telefonu Huawei Mate X3'ün çıkış tarihi ortaya çıktı.

Huawei Mate X3, Galaxy Z Fold 4'e rakip olacak!

Weibo'da paylaşılan yeni sızıntılar, Huawei Mate X3'ün Galaxy Z Fold 4'e benzer bir tasarımla çok yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Paylaşılan bilgilerden yola çıkarak yaklaşan telefonun iki ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu ekranlardan biri harici, diğeri ise dikey bir menteşeye konumlandırılan birincil ekran olacak.

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Ayrıca yeni telefonun Galaxy Z Fold 4'e kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir maliyete sahip olması bekleniyor. Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 2 platformu ve 4G desteği ile gelecek. Hatırlamak gerekirse Huawei Mate X2 Şubat 2021'de piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle Huawei'nin Mate X3 için uzun bir zamanı geride bıraktığını söyleyebiliriz. Sızıntılar, yaklaşan akıllı telefon için 2022 yılının ilk yarısına işaret ediyor.

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Huawei Mate X3 için geri sayım başladı: Fold 4'e rakip geliyor!